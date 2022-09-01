Обзор судебной налоговой практики за первое полугодие 2022

Налог на прибыль

Амортизировать неотделимые улучшения нужно в течение срока аренды

Суть решения. Если неотделимые улучшения арендатор проводит с согласия арендодателя, то он вправе списать затраты через амортизацию. Но делать это нужно своевременно (определение ВС от 31.01.2022 № 309-ЭС21-27113).

Конфликтная ситуация. Компания взяла в аренду производственные здания. Провела капремонт и реконструкцию. Затраты накапливала на счете 08. Неотделимые улучшения не амортизировала.

Затем здания вернула арендодателю. Тот продал здания новому владельцу по рыночной цене. А новый владелец продал объекты компании. Та приняла здания к учету, и включила в их стоимость сумму со счета 08. А затем стала начислять амортизацию.

Во время налоговой проверки инспекторы доначислили компании налог на прибыль. Так как здания продали по рыночной стоимости, то учли и те неотделимые улучшения, которые в них внесли. Получается, что компания добавила со счета 08 сумму, которая уже учтена в стоимости зданий. Инспекторы решили, что амортизация завышена.

Аргументы суда. Помещения приняты без изъятия неотделимых улучшений. Возмещения расходов арендатора не было. Согласия на неотделимые улучшения арендодатель не давал.

Цена продажи от старого владельца новому подтверждена независимой рыночной оценкой. Оценка сделана после возврата объектов. Поэтому она включает все улучшения. Суммы, которые отражены в составе расходов компании, не подлежат повторному учету (п. 5 ст. 252 НК). Двойная амортизация имела место.

Что надо делать. Амортизировать неотделимые улучшения нужно в течение срока аренды. Для этого заключайте договор на срок, достаточный, чтобы списать в расходы стоимость улучшений.

Капвложения в объект аренды у арендатора признаются амортизируемым имуществом. Но только при двух условиях. Арендодатель дал добро на производство неотделимых улучшений. Согласие должно быть в письменной форме. Арендодатель не будет компенсировать затраты арендатора на неотделимые улучшения (письмо Минфина от 11.09.2019 № 03-03-06/1/69963).

При расчете резерва по сомнительным долгам надо учитывать остатки прошлого года

Суть решения. Порядок создания резерва по сомнительным долгам строго регламентирован. При расчете суммы нового резерва нужно учитывать остатки старого (определение ВС от 16.05.2022 № 306-ЭС22-7894).

Конфликтная ситуация. Налоговики проверили, как компания формирует резерв по сомнительным долгам (ст. 266 НК). В учетной политике компании было указано, что для налогообложения прибыли она формирует такой резерв. Сумма резерва не может превышать 10 процентов выручки от реализации, рассчитанной по статье 249 НК.

Налоговики во время ВНП получили регистры по созданию резерва за 2014-2016 годы. Из них выяснили, какие суммы резерва были признаны в составе расходов организации. Оказалось, что когда компания проводила инвентаризацию дебиторки на конец года, не учитывала остатки резерва на начало (п. 5 ст. 266 НК).

Аргументы суда. Сумму резерва по сомнительным долгам рассчитывают на конец года. После расчета получившуюся сумму надо сравнить с остатком резерва за предыдущий отчетный период.

Что надо делать. Если организация использует метод начисления, то вправе создать резерв по сомнительным долгам. Отчисления в резерв включают во внереализационные расходы на последнее число периода (подп. 7 п. 1 ст. 265, п. 3 ст. 266 НК).

Однако правила создания резерва строго прописаны в кодексе. Сравнивать новую сумму резерва с остатком резерва — обязательно. Положительный результат надо включить в расходы, (подп. 7 п. 1 ст. 265, п. 3 ст. 266 НК), а отрицательный — в доходы (п. 5 ст. 266, п. 7 ст. 250 НК, письмо Минфина от 08.02.2021 № 03-03-06/1/8003).

Замена гендиректора на управляющего должна приносить экономическую выгоду

Суть решения. Если после замены директора на управляющего показатели компании упали, замена экономически необоснованны. Затраты на управление учесть нельзя (определение ВС от 17.03.2022 № 309-ЭС22-1411).

Конфликтная ситуация. Организация заменила гендиректора на управляющего. Но ее показатели снизились. Налицо налоговая схема.

Но компания заявила, что расходы на приобретение услуг по управлению компанией можно учесть в налоговом учете (подп. 18 п. 1 ст. 264 НК). Право нанять управляющего гарантировано ГК. Налоговики не вправе оценивать экономическую эффективность решений компании. Взаимозависимость сторон сама по себе ничего не значит. Управляющий реально руководил компанией.

Аргумента суда. Управляющий ранее был коммерческим директором компании. Его функции не изменились. Зато изменилась оплата его труда. Она составляла 39 тыс. руб. в месяц. А вознаграждение за управление за два года — 39 млн руб.

Вознаграждение выплачивали не по акту выполненных работ, а бессистемно. Стоимость услуг считали с валового дохода, а не прибыли. Выручка компании за время управления существенно снизилась. Управляющий получил 39 млн руб., а организации пришлось брать кредиты.

Как надо делать. Расходы на оплату услуг управляющего не должны существенно отличаться от зарплаты гендиректора. Компания должна получать стабильную прибыль.

Рентабельность производства — не ниже средней по отрасли. Расходы на управление — существенно не выше средних по отрасли.

Управляющий должен принимать реальное участие в работе. Он должен отчитаться, куда потратил полученный им доход. Так компания докажет, что средства не пошли на обналичку (постановление Семнадцатого ААС от 15.06.2022 № А71-2853/2021).

Стоимость коммуникаций должна войти в первоначальную стоимость основного средства

Суть решения. Здания нельзя сдать в эксплуатацию без коммуникаций, систем безопасности и служебного оборудования. Без них здания не пригодны к использованию. Поэтому все затраты на покупку и установку систем и служебного оборудования входят в первоначальную стоимость зданий (определение ВС от 22.04.2022 № 303-ЭС22-5900).

Конфликтная ситуация. Организация применяла УСН. Инспекторы посчитали, что компания превысила лимит стоимости ОС. Она не включила в стоимость ТЦ часть расходов на строительство. Налоговики пересчитали стоимость объекта и сняли компанию с УСН.

Организация возражала. Она вправе применять упрощенный бухучет. И первоначальную стоимость ТЦ может определять в сумме, уплаченной подрядчику. Плюс расходы по иным договорам, которые заключены для приобретения, сооружения и изготовления основных средств (п. 8.1 ПБУ 6/01). Но в договорах на покупку оборудования не были указаны цели, которые связаны со строительством.

Аргументы суда. Арбитры поддержали инспекцию. Компания не учла стоимость коммуникаций — водопровод, канализация, отопление, лифты, подъемники и так далее. Если сложить вместе стоимость строительства и стоимость покупки и установки коммуникаций, то стоимость объекта превысит лимит на упрощенку.

Как надо делать. Инспекторы вправе рассчитать первоначальную стоимость объекта расчетным методом (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК). А данные они возьмут у поставщиков и подрядчиков. Для этого налоговикам достаточно сделать запросы по правилам статей 93 и 93.1 НК.

Торговый центр — общественное здание. Такой объект надо оборудовать системами коммуникаций по СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009».

Организации обязаны отслеживать состояние дебиторки и кредиторки в течение срока давности

Суть решения. Кредиторы и дебиторы в течение срока давности могут уйти на ликвидацию, их могут признать банкротами, у них могут появиться правопреемники.

Компании обязаны это отслеживать, чтобы своевременно отражают в учете суммы списанных долгов. Иначе получится завышение расходов или занижение доходов (определение ВС от 01.04.2022 № 309-ЭС22-2846).

Конфликтная ситуация. Налоговики обнаружили, что организация не включила в состав внереализационных доходов кредиторку контрагента, которого исключили из ЕГРЮЛ. Основание исключения — недостоверные данные (п. 5 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Компания настаивала, что когда организацию исключили по этому пункту, она не считается недействующей. Это особый случай (письма Минфина от 24.10.2019 № 03-03-06/1/81781, от 14.09.2020 № 03-03-13/80493). Поэтому контрагент формально действующий. И срок давности по долгам еще не истек.

Аргументы суда. Письма Минфина применимы к ситуации, когда должник не знал об исключении кредитора из ЕГРЮЛ. Здесь же должник и кредитор взаимосвязаны. Компания не могла не знать об исключении. Никаких попыток погасить долг она не предпринимала. Компания знала, что погашать долг не понадобится.

Как надо делать. Между списанием дебиторской и кредиторской задолженностями есть разница. Так, компания имеет право списать дебиторку в расходы. А вот кредиторку организация обязана учесть в составе доходов (п. 18 ст. 250 НК). При этом право выбора периода, в котором это можно сделать, у компаний нет (постановление Президиума ВАС от 15.06.2010 № 1574/10, письмо Минфина от 25.08.2017 № 03-03-06/1/54556).

НДС

Договоры комиссии должны реально исполняться

Суть решения. Право на возмещение налога имеют только добросовестные покупатели, которые реально потратили средства на уплату НДС от поставщика.

Инспекторам достаточно найти совокупность следующих признаков:

номинальные руководители;

отсутствуют работники и основные средства;

нет платежей, которые свойственны любому реальному бизнесу;

нет отчетности, или она составлена с минимальными показателями;

адрес фиктивен, или отмечен как адрес массовой регистрации.

В этом случае победа инспекторов в суде практически гарантирована (определение ВС от 17.05.2022 № 310-ЭС22-6318).

Конфликтная ситуация. Компания заключила договоры комиссии. По условиям она продавала продукцию от своего имени, но за счет комитентов.

Налоговики решили, что договоры комиссии, которые заключила компания, были фиктивными. Организация сама производила и сама же продавала всю готовую продукцию.

Аргументы суда. Предмет договора комиссии не согласован. В сертификатах соответствия изготовителем заявлена компания.

Отношения с покупателями у организации возникли до заключения договоров комиссии. По информации из интернета компания запустила новый цех по производству спорного товара. То, что именно там изготовляли этот товар, подтвердили допросы сотрудников.

Деньги, которые перечисляли коминтентам, возвращались обратно в компанию. Или прямо, или через посредников.

Сами комитенты активов для производства спорной продукции не имели. Отчетность не предоставляли.

Как надо делать. Самый лучший способ — не иметь дел с компаниями-однодневками. Так считает Конституционный суд (постановление от 20.02.2001 № 3-П, определения от 25.07.2001 № 138-О, от 08.04.2004 № 168-О, № 169-О). Победы организаций в подобных делах крайне редки.

Бизнес компаний после разделения должен быть разным

Суть решения. Чтобы доказать незаконное дробление бизнеса, налоговикам надо найти совокупность признаков:

взаимозависимость сторон;

пересечение штата работников;

общая территория или активы;

платежи друг за друга третьим лицам.

Тогда инспекторы получат право объединить выручку компаний в одно целое. Если она выйдет за рамки лимита, при котором можно использовать спецрежим, доначислят налоги по общей системе (определение ВС от 21.02.2022 № 306-ЭС21-8610).

Конфликтная ситуация. Налоговики обвинили группу компаний в создании схемы «дробления». Цель — возможность применять УСН ее участниками.

Аргументы суда. Все организации вели один и тот же вид деятельности — оптовую торговлю продуктами. Но офис и склад у них были общими. Руководили всеми компаниями близкие родственники.

Поставщики и покупатели у организаций были одни и те же. Сотрудники компаний пересекались и даже не знали, что формально трудятся в других организациях.

Как надо делать. Бизнес компаний после разделения должен быть разным. Тогда это будет не искусственное разделение единого процесса, а оптимизация.

Активы, как и штат работников, следует разделить. Поставщики и покупатели не должны пересекаться (постановление АС Западно-Сибирского округа от 18.01.2022 № А03-18175/2020).

Объем выручки должен соответствовать расходу сырья и материалов

Суть решения. Если объем выручки не совпадает с объемом потребления сырья и материалов компанией, возможно, имеет место сокрытие дохода. Проверить это вправе компетентные органы (определение ВС от 22.04.2022 № 304-ЭС22-4636).

Конфликтная ситуация. Организацию обвинили, что она продавала пиво за наличный расчет. Но реализацию в документах не показывала.

Источником информации послужили заявления сотрудника компании на сайты ФНС, ФСБ, Роспотребнадзора, Правительства, прокуратуры. После этого к проверке предприятия подключились налоговики и правоохранители.

Аргументы суда. Формально компания пиво не производила. Однако закупила и установила оборудование для его производства. Приобретала солод. Возросло потребление воды и электроэнергии.

В результате обысков, проверки документов, осмотров территории, допросов и прослушки информация о нелегальном производстве и продаже пива без отражения в учете подтвердилась.

Как надо делать. Не скрывать выручку, если это нереально скрыть от внешнего контроля. Чтобы выявить нарушение, инспекторы проверяют движение средств на счетах компаний, ИП и физлиц. Сравнивают технические возможности производства с объемом реализации (постановление АС Поволжского округа от 08.04.2022 № Ф06-16816/2022).

Сокрытие выручки — не ошибка. За такие нарушения возможны не только доначисления, но и уголовная ответственность (ст. 199 УК). За крупный размер нарушения — до двух лет тюрьмы. А за особо крупный — до шести.

Тем не менее, налоговики обязаны указать, что именно не учла компания в учете. Или первичные документы, которые составлены, но не проведены в учете. Или показать хозяйственные операции, которые имели место, но не были зафиксированы в учете.

Затягивать с подачей уточненки опасно

Суть решения. Нельзя получить вычет, если компания подает налоговую декларацию по истечении трех лет после того, как соответствующий налоговый период закончился (п. 2 ст. 173 НК). Инспекторы отказывают в возмещении, если в декларацию включают счета-фактуры, которым более трех лет. Даже когда просрочка возникла из-за добросовестного заблуждения (определение ВС от 17.01.2022 № 309-ЭС21-25634).

Конфликтная ситуация. Компания строила МФЦ за счет своих средств и средств инвестора. Входной НДС накапливала на счете 19.

В августе 2014 зарегистрировала право собственности на недострой. В декабре 2015 продала его взаимозависимому лицу. Весь НДС предъявила к вычету. Однако в ноябре 2016 договор продажи расторгла. Подала уточненку и восстановила НДС.

В марте 2016 компания расторгла договор с инвестором. В марте 2018 объект законсервировала.

А в феврале 2019 подала уточненки, где снова предъявила к вычету ранее восстановленный налог. Организация пояснила, что раньше не могла предъявить налог к вычету. Площади МФЦ надо было делить с инвестором. Компания не знала, какая часть вычета приходится на нее.

Налоговики отказали компании в возмещении входного НДС по строительству МФЦ. Они посчитали, что срок для возмещения пропущен.

Аргументы суда. Право на вычет возникло с момента регистрации права собственности на недострой. Срок для вычета уже истек.

Как надо делать. Возместить НДС за сроком из пункта 2 статьи 173 НК можно (определения КС от 24.03.2015 № 540-О, от 01.10.2008 № 675-О-П, от 03.07.2008 № 630-О-П). Но только если есть хотя бы одно условие из двух:

налоговики не выполняли свои обязанности;

компания пыталась получить вычет своевременно, но не смогла.

И причины, по которым организация не смогла получить вычет, объективны и уважительны. А какие эти причины на самом деле, решит суд.

Когда есть сомнения в сроках вычета, используйте счет-фактуру для вычета сразу. Ждать не стоит. Даже если вы поторопитесь, лучше уплатить пеню за несвоевременный вычет, чем потерять его вообще.

Прописать порядок раздельного учета по НДС в учетной политике недостаточно

Суть решения. Просто прописать порядок ведения раздельного учета в учетной политике недостаточно. Инспекторы проверят, как он фактически соблюдается (определение ВС от 15.02.2022 № 304-ЭС21-28592).

Конфликтная ситуация. У компании были два вида деятельности — оптовая и розничная торговля. По первому компания применяла общую систему, а по второму — ЕНВД. Но при этом фактически не вела раздельный учет по НДС.

Когда у компании нет раздельного учета, сумма налога по приобретенным активам, в том числе основным средствам и имущественным правам, вычету не подлежит.

Организация возражала. Порядок ведения раздельного учета был был прописан в учетке. Налоговикам переданы оборотно-сальдовые ведомости по счетам 90, 41, 19.

Аргументы суда. Документы о перемещениях товаров с оптового склада на розничный, а затем в торговые точки, не соответствуют действительности. Первичку к карточкам счета 41 компания не предоставила. Первичка по сделкам содержит общие суммы поступившей выручки. Установить, какой товар продан оптом, а какой — в розницу, нельзя.

Налоговики не имели возможности проверить, правильно ли распределен входной НДС. Значит, раздельного учета фактически нет.

Как надо делать. Если у компании есть операции, облагаемые и необлагаемые НДС, она обязана вести раздельный учет входного налога (п. 4 ст. 149, п. 4 ст. 170 НК). Кодекс не содержит четких положений, как вести раздельный учет по НДС. Разработать их — обязанность компании.

При проверке надо предоставить инспекторам первичку по доходам и расходам. Только тогда они смогут проверить, правильно ли распределен входной НДС и соблюдена ли пропорция.

Платить пени и штрафы из-за ошибок налоговиков не нужно

Иногда налоговики перекладывают свои ошибки на компании. И даже начисляют за это пени и штрафы. Но это незаконно. Платить их не надо (определение ВС от 23.05.2022 № 306-ЭС21-26423).

Конфликтная ситуация. Налоговики по итогам камеральной проверки за 4-й квартал 2018 отказали в вычете входного НДС. Сумма по этому счету-фактуре уже была предъявлена к вычету в 2016 году. Получился двойной вычет.

Но компания сообщила, что в 2016 году ей отказали в вычете, потому что она перепутала бухгалтерский счет. Вместо счета основных средств использовала счет инвентаря. В 2018 году арбитраж отменил это решение налоговиков. Поэтому НДС и предъявили к вычету снова.

Нижестоящие суды поддержали налоговиков. Решение инспекции по проверке 2016 года — это не те разъяснения, которые освобождают от штрафа и пени (п. 1 ст. 122 НК).

Аргументы суда. Арбитры поддержали компанию. Недоимка у организации возникла из-за незаконных действий инспекции. Вины компании нет (п. 8 ст. 75, п. 1 ст. 101 НК). Перекладывать результаты ошибки инспекции на добросовестную организацию нельзя. Пени и штраф незаконны. Это не совместимо с принципами добросовестности налогового администрирования, поддержания доверия к закону и действиям государства.

Как надо делать. Если инспекторы отказываются признавать свои ошибки, доказывать правоту компании нужно, активно участвуя в налоговых проверках. А если это не поможет — доказывать свою правоту в суде вплоть до Верховного суда.