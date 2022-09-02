Цитата дня. О том, как легким движением руки валютные счета превращаются...

Об этом заявил первый зампред ЦБ, куратор банковского надзора Дмитрий Тулин в интервью РБК.

— Обязательства в иностранной валюте перед гражданами есть, а исполнить их в той форме, которая была предусмотрена договором счета или вклада, банки по не зависящим от них причинам не могут, сетует чиновник.

— Банки могут исполнять обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без всяких затруднений. А вот исполнение банками обязательств платежом в токсичных валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов — они фактически превращаются в рублевые счета с привязкой к валютному курсу.

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