Что делать, когда задолженность по налогам взыскивают с двух сторон

Безвыходная ситуация

К нам пришла жалоба из одной организации. Она – добросовестная, но из-за санкций появились финансовые трудности. И, соответственно, периодически возникает недоимка.

ФНС выставляет требование и одновременно блокирует все счета. Если требование ФНС не исполнено в течение месяца, то ФНС передает задолженность судебным приставам.

Приставы первым делом накладывают арест на все банковские счета. Пристав так же выставляет инкассовое поручение на списание.

Когда деньги приходят в размере платежа, то инспекция их не может списать, потому что приставами наложен арест. Деньги есть, но заплатить их нельзя.

Если денег на счету достаточно, то списывают одну и ту же задолженность дважды. И ФНС, и приставы. Затем приставы перечисляют взысканные средства в ФНС, а бухгалтеру приходится решать вопрос уже с возвратом переплаты.

При этом об исполнительном производстве компания узнает только тогда, когда приставы накладывают арест на счета. Постановления ей не присылают.

Деньги на погашение есть, но они арестованы, а инкассового поручения на списание нет. И даже если есть лишние деньги, то нет реквизитов для платежа.

Связаться с приставами нереально. Никто не отвечает ни на звонки, ни на электронные сообщения.

Как должны работать приставы

Все действия приставов по взысканию налоговой недоимки прописаны в Федеральном законе от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Уведомление. Налоговики передают приставам постановление о взыскании недоимки. У приставов есть шесть рабочих дней, чтобы вынести постановление о возбуждении исполнительного производства.

Копию постановления или постановление в электронной форме пристав обязан отправить должнику на следующий день после того, как возбудили производство. У должника будет пять рабочих дней на добровольную уплату недоимки. И только затем пристав приступает к принудительному изъятию средств.

Взыскание. В первую очередь приставы обратят взыскание на безналичные средства. И действительно, вправе арестовать счета.

По общему правилу, на взыскание отводится два месяца. Впрочем, это условность: закон не запрещает продолжить взыскание долгов и за пределами этого срока.

Исполнительное производство считается законченным, в частности, если задолженность погашена.

Что компания должна сообщить налоговикам

Передайте в инспекцию выписку по операциям на счете в банке и документы, что недоимка с вас взыскана (п. п. 1, 2, 8 ст. 76 НК, письмо Минфина от 24.07.2018 № 03-02-08/51856). Сделать это лучше всего через личный кабинет.

По закону, налоговики обязаны принять решение об отмене блокировки не позже следующего рабочего дня после того, как получат документы, что недоимка погашена (п. 6 ст. 6.1, п. 8 ст. 76 НК).

Также можно воспользоваться сервисом ФНС "Оперативная помощь: разблокировка счета". Через него можно связаться с оператором Центра помощи по реабилитации счета. В течение суток вам должны предоставить информацию о блокировке счета и возможности ее снять.

Как действует человеческий фактор

Приставы обязаны информировать должника о начале исполнительного производства, а банки – о том, что оно окончено, и счет надо разблокировать. Но иногда просто не делают этого (постановление АС Северо-Кавказского округа от 19.08.2015 № А32-5628/2015). То, что и налоговые инспекторы могут игнорировать свои обязанности, знают, наверное, все заинтересованные лица.

Что реально может сделать компания

С человеческим фактором бороться очень сложно. Особенно если ни налоговая, ни приставы не идут на контакт.

Но есть возможность разорвать цепочку. В случае двойного взыскания бухгалтеру не нужно возвращать переплату. Оставьте ее в налоговой системе, а потом зачтите в счет следующих налоговых начислений. За это время счета в банках разблокируют, а следующей блокировки уже возможно и не будет.