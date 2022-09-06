Надо ли платить взносы с праздничных премий? Свежее разъяснение суда

Ситуация

Для наглядности приведём реальный пример из судебной практики — постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11.08.2022 № Ф07-8790/2022 по делу № А13-14328/2021.

Фонд социального страхования провёл выездную проверку организации на предмет правильности начисления и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по результатам которой составил акт.

В ходе проверки ФСС выявил факты занижения базы для начисления взносов на травматизм на сумму выплаченных работникам премий к праздникам в общем размере 2,9 млн рублей, в том числе ко Дню защитника отечества, Международному женскому дню, дню работников химической и нефтехимической промышленности, годовщине со дня создания ООО, Новому году.

Решением ФСС по итогам проверки ООО привлекли к ответственности по ст. 26.29 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний» в виде штрафа в сумме 3 631,94 рубля. Также предложено уплатить страховые взносы в размере 20 726,44 руб. и пени в сумме 607,01 руб.

Посчитав решение ФСС незаконным, Общество обратилось в арбитражный суд.

Позиция ФСС

В силу п. 1 ст. 20.1 закона № 125-ФЗ премии работникам подлежат включению в базу для начисления страховых взносов, поскольку произведены в рамках трудовых отношений.

Что говорит закон

Объект обложения страховыми взносами — это выплаты и иные вознаграждения в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, если по договору ГПХ страхователь обязан уплачивать взносы (п. 1 ст. 20.1 закона № 125-ФЗ).

На основании п. 2 ст. 20.1 закона № 125-ФЗ базу для начисления взносов — это сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 1 этой статьи, начисленных в пользу застрахованных, за исключением сумм, указанных в ст. 20.2.

Заработная плата/оплата труда работника — это (ст. 129 ТК):

вознаграждение за труд — в зависимости от его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы;

— в зависимости от его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы; компенсационные выплаты — доплаты и надбавки, в т. ч. за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в особых климатических условиях и на территориях с радиацией и иные выплаты компенсационного характера;

— доплаты и надбавки, в т. ч. за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в особых климатических условиях и на территориях с радиацией и иные выплаты компенсационного характера; стимулирующие выплаты — доплаты и надбавки, премии и иные поощрительные выплаты.

Выводы судов

Из анализа ст. 15, 16 и 129 Трудового кодекса следует, что сам по себе факт наличия трудовых отношений между нанимателем и его работниками не является основанием для вывода, что все выплаты, которые начисляют данным работникам, представляют собой оплату их труда.

Спорные выплаты, исходя из их правовой природы, не являются объектом обложения страховыми взносами и не подлежат включению в базу для начисления взносов, потому что:

представляли собой премии , выплаченные к праздничным дням либо в зависимости от ведения сотрудниками здорового образа жизни (отказ от курения, занятие спортом), участия в общественной жизни компании;

, выплаченные к праздничным дням либо в зависимости от ведения сотрудниками здорового образа жизни (отказ от курения, занятие спортом), участия в общественной жизни компании; не были по своей правовой природе стимулирующими и не зависели от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения самой работы, не были оплатой труда (вознаграждением за него), в т. ч. и потому, что не предусмотрены трудовыми договорами;

и не зависели от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения самой работы, не были оплатой труда (вознаграждением за него), в т. ч. и потому, что не предусмотрены трудовыми договорами; не гарантированы трудовым договором, не носят систематический характер и не зависят от трудовых успехов работников.

Выплата премий к праздничным дням трудовыми договорами организации с её работниками не предусмотрена. Напротив, полномочия гендиректора на издание приказов о выплатах социального характера установлены Положением о генеральном директоре общества, утвержденном решением общего собрания участников.

Иное ФСС доказать не смог и документально не опроверг, что спорные премии являются выплатами социального характера, не обусловлены квалификацией работников, сложностью, качеством, количеством и условиями выполнения работы. А соответственно, не являются стимулирующими.

В итоге три судебные инстанции поддержали ООО и признали, что премии не были объектом обложения взносами и не подлежали включению в базу для их начисления.

Такие же выводы содержит, например, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.06.2022 № Ф01-2589/2022 по делу № А43-27544/2021. Здесь спор возник по поводу оплаты путевок на санаторно-курортное лечение работников, достигших предпенсионного возраста, и работников, занятых на вредных и опасных работах на основании коллективных договоров, Положения об организации отдыха и оздоровления работников компании и членов их семей, утвержденным приказом президента ООО.

По пенсионным, медицинским и взносам по ВНиМ у судов аналогичный подход — облагать не нужно, поскольку данные премии не являются объектом обложения, так как не связаны с оплатой труда (определения ВС от 27.12.2017 № 310-КГ17-19622, от 06.04.2017 № 306-КГ17-2349, от 13.10.2016 № 306-КГ16-13002).

Разъяснения Минфина

Однако в разрез с вышеуказанной позицией идут письма Минфина от 15.02.2021 № 03-15-06/10032, от 14.12.2020 № 03-15-06/109203, от 25.10.2018 № 03-15-06/76608, от 07.02.2017 № 03-15-05/6368.

Согласно им, на разовые премии сотрудникам к праздникам и юбилеям страховые взносы на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ следует начислять в общем порядке. Позиция основана на том, что эти премии не включены в перечень выплат, не облагаемых по ст. 422 НК.

Так что будьте готовы отстаивать перед налоговиками свою позицию.