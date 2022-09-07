После переплаты по налогу прошло более трех лет. Есть ли шанс ее вернуть?

Когда виновата налоговая инспекция

Когда компания представила декларацию с суммой к возмещению, налоговики обязаны провести камералку (ст. 88 НК). На это им отводится три месяца (п. 2 ст. 88 НК).

Если проблем нет, инспекторы обязаны в течение семи дней после окончания проверки принять решение о возмещении (п.2 ст.176 НК). Когда нарушения есть, инспекторы должны составить акт налоговой проверки (ст. 100 НК).

Компания вправе подать на акт возражения, и эти материалы обязан рассмотреть начальник налоговой инспекции (ст. 101 НК). И решить — возмещать НДС или нет. А потом письменно сообщить об этом компании (п. 9 ст. 176 НК).

Если нужны дополнительные доказательства, начальник инспекции вправе вынести решение о проведении допмероприятий (п. 6 ст. 101 НК). На это отводится месяц.

Как инспекторы затянули проверку. Компания представила первичную декларацию по НДС за IV квартал 2016 с вычетом в 600 тыс. руб. Но затем организация выиграла дело в суде, и получила возможность дополнительно вычесть входной НДС на сумму 65 млн руб. Подала уточненку 24.04.2017 в Инспекцию № 5.

Налоговики в вычете отказали. Компания направила возражения. Инспекция решила провести допмероприятия налогового контроля в срок до 09.01.2018.

И все замерло. Компания несколько раз писала налоговикам — как в Инспекцию № 5, так и в Инспекцию № 6, куда компанию поставили на учет. Но письменного ответа не было. В конце — концов организация потребовала возврата переплаты по НДС в заявлении от 29.12.2020.

Решение было готово 19.01.2021. Но датировано почему-то 09.01.2018.

А затем — 06.04.2021 — Инспекция № 6 отказала компании в возврате переплаты из-за пропуска трехлетнего срока (п. 7 ст. 78 НК). Да и источника возмещения в бюджете нет, потому что компания нарушила пункт 1 статьи 54.1 НК.

Почему арбитраж потребовал вернуть деньги. Компания вправе потребовать в суде возместить ей сумму НДС (постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57 и от 18.12.2007 № 65). При условии, что налоговики не выполняют свои обязанности.

Компания вправе подавать налоговикам заявление о возврате или зачете переплаты. На это у нее есть три года со дня уплаты этой суммы (п. 7 ст. 78 НК). Но иное может быть предусмотрено в законодательстве.

Однако это правило установлено, когда компания пытается получить вычет в инспекции (п.79 Постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57). А вот в арбитраж она вправе обратиться в течение трех лет со дня, когда узнала о нарушении своих прав (определение КС от 21.06.2001 № 173-О). В этом случае действуют статьи 196 и 200 ГК (определение КС от 08.02.2007 № 381-О-П).

Суд обязан рассмотреть не только действия компании, но и налоговой инспекции (постановление АС Московского округа от 02.10.2020 № Ф05-11923/2019). Они должны быть добросовестными. Но компания из-за действий инспекции узнала о переплате только 19.01.2021.

Налоговики вручили решение о проверке спустя более 3,5 лет с момента подачи уточненки. Это лишило компанию права получить вычет в административном порядке, но не в судебном.

Отказ в возврате НДС компания получила 05.04.2021. Именно в этот день она узнала о том, что ее права нарушены. Заявление в суд поступило 11.08.2021, поэтому срок по статье 200 ГК не пропущен.

Что касается нарушения компанией статьи 54.1 НК, то доказательства этому должна представить инспекция. Она этого не сделала (постановление Девятого ААС от 15.06.2022 № А40-173793/21).

Маленькая, но важная деталь. Право на вычет входного НДС по спорной сделке в пользу компании принял все тот же Девятый ААС. Видимо, налоговики решили проигнорировать выплату не мытьем, так катанием. Фактически, неформально отказались выполнять решение суда.

Очевидно, суд не мог не учесть это тонкий момент. И совсем не в пользу инспекции.

Когда виновата сама компания

Компания аккуратно платила налог на имущество в 2015 году. Затем выяснила, что ошиблась в сумме налога — переплатила. И 19.06.2018 подала в инспекцию уточненку и заявление на возврат переплаты.

Компания объяснила, что ошибочно начислила налог на движимое имущество. Кроме того, в региональный бюджет начислила налог по активам, которые находились в других областях.

Налоговики не спорили — ошибка налицо. Вот только авансовые платежи за I и II кварталы 2015 были перечислены в бюджет 24.04.2015 и 21.07.2015. Соответственно, на момент подачи заявления три года для возврата переплаты истекли.

В первой инстанции победила организация. Судьи указали, что авансовые платежи по налогу — это еще не налог. Сумма налога на имущество определяется только по итогам года. Момент, от которого надо считать срок давности — это дата уплаты налога в бюджет.

Компания заявила права на возврат переплаты по налогу, а не по авансовым платежам. Так что срок давности не наступит раньше даты подачи налоговой декларации по итогам года. А это — не позднее 30 марта года, следующего за отчетным (п. 3 ст. 386 НК). При этом арбитры сослались на определения ВС от 16.11.2021 № 308-ЭС21-12599 и от 18.10.2021 № 309-ЭС21-11163.

Из-за чего апелляция и кассация пересмотрели решение. Арбитры не стали вдаваться в тонкости авансов и налогов. Они просто обвинили компанию в недобросовестности.

Знала она, что движимое имущество не облагается налогом? Не могла не знать. Знала, что начисляет налог на активы, которых в этой декларации не должно было быть? Обязана была знать. У нее были все возможности правильно рассчитать налог сразу.

Так что срок давности пропущен. Причем, так как в суд компания обратилась 18.06.2021, то пропустила срок и по статье 196 ГК (постановление АС Волго-Вятского округа от 19.08.2022 № А38-3653/2021).

Выводы

Налоговики обязаны сообщить организации, что у нее есть переплата в течение 10 дней с момента, когда они об этом узнали (п. 3 ст. 78 НК). На практике это игнорируется, и следить за переплатами компания должна сама.

Когда арбитры решают, пропущен срок возврата переплаты или нет, они ориентируются на принцип «добросовестности налогоплательщика». Похоже, он все больше вытесняет формальное применение закона. На первый план выходит «моральный» аспект.

Алгоритм разбора подобных дел ВАС сформулировал еще в постановлениях от 25.02.2009 № 12882/08 и от 13.04.2010 № 17372/09:

установить причину, по которой компания допустила переплату налога;

определить, была ли у нее возможность правильно посчитать налог в первичной декларации;

узнать, не менялось ли действующее законодательство в течение рассматриваемого налогового периода;

посмотреть, нет ли иных уважительных обстоятельств, чтобы признать срок на возврат переплаты непропущенным.

Судебная практика показывает, что главным здесь становится второй пункт — о возможности изначально правильно посчитать налог или сумму страховых взносов (постановление АС Московского округа от 02.09.2022 № А40-224836/2021). Арбитры не поддержат компанию, если она неправильно начислила налог из-за собственных ошибок. И поддержат — если возврат налога был задержан из-за неправомерных действий налоговой инспекции.