В компаниях, выполняющих оборонные госзаказы, будут особые трудовые нормы

Что случилось
Вышел Приказ Минпромторга от 02.09.2022 № 3750 с методичкой по применению норм постановления Правительства от 01.08.2022 № 1365.
Речь идет об особенностях трудовых отношений на предприятиях, связанных с оборонкой и ГОЗ.
Об этих новых трудовых правилах мы рассказывали здесь.
В этом материале разберем, как методичка предписывает применять их.
Трудовые особенности
ЛНА работодателя
Кого включат в список
Оплата
Улучшение условий
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