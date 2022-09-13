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Трудовое право

В компаниях, выполняющих оборонные госзаказы, будут особые трудовые нормы

Сотрудникам в оборонке грозит работа в выходные и по вечерам. Но будет двойная оплата и хорошие условия работы.

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В компаниях, выполняющих оборонные госзаказы, будут особые трудовые нормы

Что случилось

Вышел Приказ Минпромторга от 02.09.2022 № 3750 с методичкой по применению норм постановления Правительства от 01.08.2022 № 1365.

Речь идет об особенностях трудовых отношений на предприятиях, связанных с оборонкой и ГОЗ.

Об этих новых трудовых правилах мы рассказывали здесь.

В этом материале разберем, как методичка предписывает применять их.

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