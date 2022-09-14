Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды

Некоторые банки отказывают в выдаче денег с валютных вкладов в долларах и евро или «тормозят» выплаты. На это клиенты отвечают им судебными исками. И выигрывают.

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«Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Хочешь — не хочешь, а заплатишь

Вкладчики требуют не только обязать банк осуществить положенные выплаты, но и компенсировать неудоства.

Есть успехи. При этом нерадивый банк получает еще и штраф за нарушение прав потребитетелей.

Причем одно решение не гарантирует, что в дальнейшем деньги выдадут сразу.

Некоторым людям приходится несколько раз обращаться в суд.

Чаще отказывают в выдаче валюты небольшие банки.

Товара нет, а НДС есть

Минфин дал ответ на вопрос: когда восстанавливать НДС, если налог заплатили с аванса, товар отгружен продавцом в одном квартале, а получен покупателм в другом.

Оказывает, «товар еще в пути» — это не повод отлынивать от восстановления НДС. Продавец ведь уже отразил у себя отгрузку!

Момент перехода права собственности тоже не имеет значения.

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Доктор, у меня «это»

Наверняка, ваши работники уже знают, что больничные в бухгалтерию не нужно носить на бумаге, они стали электронными.

Информацию о болезни сотрудника работодатель получит прямо из ФСС.

Однако, среди данных в листке нетрудоспособности есть название лечебного учреждения.

Оно может о многом рассказать, например, намекнет, чем именно человек болел.

Готовьтесь платить

Налоговики рассылают уведомления по налогам за транспорт, землю, имущество и НДФЛ за 2021 год.

Получить уведомление можно в личном кабинете налогоплательщика (если он есть) или по почте (если нет).

Можно совместить — пользоваться кабинетом, а уведомления все равно получать на бумаге.

Главное не забыть сообщить ФНС об этом.

Ваша  редакция

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Первая выплата зарплаты на новой работе, свидетелем которой станет новый сотрудник, скорее всего, пройдет мимо него. Потому что люди будут получать зарплату за прошлый месяц, в котором новичок еще не работал.

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды

Некоторые банки отказывают в выдаче денег с валютных вкладов в долларах и евро или «тормозят» выплаты. На это клиенты отвечают им судебными исками. И выигрывают.

«Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды

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