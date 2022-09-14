«Ночной бухгалтер». Банкам приходится раскошеливаться и возмещать ущерб. Владельцы валютных счетов идут в суды

Хочешь — не хочешь, а заплатишь
Вкладчики требуют не только обязать банк осуществить положенные выплаты, но и компенсировать неудоства.
Есть успехи. При этом нерадивый банк получает еще и штраф за нарушение прав потребитетелей.
Причем одно решение не гарантирует, что в дальнейшем деньги выдадут сразу.
Некоторым людям приходится несколько раз обращаться в суд.
Чаще отказывают в выдаче валюты небольшие банки.
Товара нет, а НДС есть
Минфин дал ответ на вопрос: когда восстанавливать НДС, если налог заплатили с аванса, товар отгружен продавцом в одном квартале, а получен покупателм в другом.
Оказывает, «товар еще в пути» — это не повод отлынивать от восстановления НДС. Продавец ведь уже отразил у себя отгрузку!
Момент перехода права собственности тоже не имеет значения.
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Доктор, у меня «это»
Наверняка, ваши работники уже знают, что больничные в бухгалтерию не нужно носить на бумаге, они стали электронными.
Информацию о болезни сотрудника работодатель получит прямо из ФСС.
Однако, среди данных в листке нетрудоспособности есть название лечебного учреждения.
Оно может о многом рассказать, например, намекнет, чем именно человек болел.
Готовьтесь платить
Налоговики рассылают уведомления по налогам за транспорт, землю, имущество и НДФЛ за 2021 год.
Получить уведомление можно в личном кабинете налогоплательщика (если он есть) или по почте (если нет).
Можно совместить — пользоваться кабинетом, а уведомления все равно получать на бумаге.
Главное не забыть сообщить ФНС об этом.
Ваша редакция