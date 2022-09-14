Налог на имущество физических лиц

Скоро вам придет уведомление на налоги за 2021 год

Налоговики начали рассылку налоговых уведомлений за 2021 год на налоги за транспорт, землю, имущество и НДФЛ.

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В частности, в УФНС Ульяновской области заявили, что в личном кабинете налогоплательщика уведомления уже размещены. Если у вас не подключен этот сервис, уведомление придет по почте заказным письмом.

Если сервис подключен, но вы все равно хотите получать бумажное уведомление, надо сообщить об этом через ЛК. (в разделе «Профиль — Контактная информация»).

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Вы не получите уведомление по налогам на свое имущество, если:

  • льгота или вычет полностью освобождают от налога;
  • переплата перекрывает общую сумму исчисленных налогов за 2021 год;
  • общая сумма имущественных налогов за 2021 год составляет менее 100 рублей.

Если же уведомление должно прийти, но не пришло до 1 ноября 2022 года, надо сообщить об этом электронно через ЛК или лично в ИФНС, утверждают налоговики.

Уплатить имущественные налоги за 2021 год надо до 1 декабря 2022 года.

Кстати, с 2023 года будет новая форма налогового уведомления. Все налоги надо будет платить на единый налоговый счет.

А с 2024 года планируют рассылать уведомления через Госуслуги.

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