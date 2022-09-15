«Ночной бухгалтер». Из ЕГРЮЛ можно будет самоисключиться без волокиты

Ликвидируйте меня по-быстрому
Закрывали когда-нибудь ООО? Это непростой квест, который занимает порой несколько лет.
Некоторые владельцы малого бизнеса просто бросают свои компании в надежде, что их исключат из ЕГРЮЛ автоматом.
Вот как раз для малых предприятий и хотят ввести упрощенную процедуру.
При соблюдении определенных условий организация сможет самостоятельно инициировать исключение юрлица из ЕГРЮЛ.
Как хотите, так и считайте
Работодателей скоро оставят без справки 182н, которая сейчас помогает рассчитать больничный для работника.
Считается, что в новом Фонде, который родится из объединения ФСС и ПФР, все данные и так будут.
Вот только, откуда сведения брать работодателям, законодатели не сообщают.
Бухгалтеры негодуют и требуют всю работу с больничными уже передать, наконец, Соцфонду.
Надоели бесконечные вопросы от директора? Не можете разобраться в проводках, запутались в декларации?
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За самозанятых обидно
Самозанятые не уплачивают пенсионных взносов, даже если они — ИП.
Но, при желании, они могут вносить взносы добровольно, чтобы увеличить будущую пенсию.
Только ПФР неприятно разочаровывает своих «вкладчиков» — часть внесенной суммы уходит не на лицевой счет будущего пенсионера.
Просто взносы делятся на две части и 6% отправляются в общий фонд.
Освежили кадастровую оценку
Налоговики присылают гражданам уведомления о земельном налоге за 2021 год.
Правда, сам налог должен быть уже давно уплачен, ну, да ладно.
Кого-то в уведомлении может ждать сюрприз. В 52 регионах провели свежую кадастровую оценку.
А вот о льготах налоговики советуют не беспокоиться — их теперь выдают в проактивном поярдке.
Нарушители тоже без внимания не останутся. Они залпатят налог по полной ставке, вместо пониженной, если использовали землю не по назначению.
Ваша в ЕГРЮЛ навсегда редакция