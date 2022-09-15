Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Из ЕГРЮЛ можно будет самоисключиться без волокиты

Закрыть бизнес довольно непросто. Нужно собрать кучу документов, пройти проверку, сдать несколько раз балансы и т.д. Налоговики решили сделать жизнь небольших компаний проще.

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«Ночной бухгалтер». Из ЕГРЮЛ можно будет самоисключиться без волокиты
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

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Закрывали когда-нибудь ООО? Это непростой квест, который занимает порой несколько лет.

Некоторые владельцы малого бизнеса просто бросают свои компании в надежде, что их исключат из ЕГРЮЛ автоматом.

Вот как раз для малых предприятий и хотят ввести упрощенную процедуру.

При соблюдении определенных условий организация сможет самостоятельно инициировать исключение юрлица из ЕГРЮЛ.

Как хотите, так и считайте

Работодателей скоро оставят без справки 182н, которая сейчас помогает рассчитать больничный для работника.

Считается, что в новом Фонде, который родится из объединения ФСС и ПФР, все данные и так будут.

Вот только, откуда сведения брать работодателям, законодатели не сообщают.

Бухгалтеры негодуют и требуют всю работу с больничными уже передать, наконец, Соцфонду.

Надоели бесконечные вопросы от директора? Не можете разобраться в проводках, запутались в декларации?

Нет отдела кадров и приходится самостоятельно оформлять документы по сотрудникам?

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За самозанятых обидно

Самозанятые не уплачивают пенсионных взносов, даже если они — ИП.

Но, при желании, они могут вносить взносы добровольно, чтобы увеличить будущую пенсию.

Только ПФР неприятно разочаровывает своих «вкладчиков» — часть внесенной суммы уходит не на лицевой счет будущего пенсионера.

Просто взносы делятся на две части и 6% отправляются в общий фонд.

Освежили кадастровую оценку

Налоговики присылают гражданам уведомления о земельном налоге за 2021 год.

Правда, сам налог должен быть уже давно уплачен, ну, да ладно.

Кого-то в уведомлении может ждать сюрприз. В 52 регионах провели свежую кадастровую оценку.

А вот о льготах налоговики советуют не беспокоиться — их теперь выдают в проактивном поярдке.

Нарушители тоже без внимания не останутся. Они залпатят налог по полной ставке, вместо пониженной, если использовали землю не по назначению.

Ваша в ЕГРЮЛ навсегда редакция

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