Самозанятые

Самозанятые добровольно платят взносы в ПФР, но для пенсии учитывают не всю сумму. Объясняем, почему

Часть пенсионных взносов, которые платят работодатели за работников, а ИП и самозанятые сами за себя, уходит в общий котел.

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Самозанятые не платят фиксированные страховые взносы в отличие от своих коллег-ИП. Но и пенсионные баллы и стаж им тоже не идут. Впрочем, при желании взносы можно платить добровольно.

Некоторые самозанятые таким правом пользуются, платят взносы в ПФР. Но потом с удивлением обнаруживают, что на их лицевом счете отразилась не вся уплаченная сумма. Часть денег пропала. Как так?

Вот что пишут самозанятые:

— Знаете, еще что обидно. Я в прошлом году внесла 2500 на счет ПФР, а оказалось, что сам ПФР себе забирает 700 р ... Что не все наши перечисления попадают на счет. И я как-то перестала вносить.

Дело в том, что тариф взносов делится на индивидуальную и солидарную часть.

Солидарная часть идет в общую кубышку ПФР. А на лицевом счете человека отражается только индивидуальная часть. То есть от каждой уплаты взносов (в том числе, добровольных) ПФР отщипывает кусок. Тариф составляет 22%, из которых 16% пойдет самозанятому на пенсию, а 6% — уйдет в общий котел.

Таким образом, если в 2022году заплатить взносы в сумме 34 445 руб. (фиксированные), то на вашем ИЛС отразится только сумма 25 050,91 руб. (34 445/22×16).

За такую сумму ПФР начислит вам 1 балл (25 050,91/250 400×10). Стоимость 1 балла с июня 2022 года — 118,09 руб.

То есть, уплатив в ПФР 34,4 тыс. рублей, вы получите в будущем прибавку к пенсии в 118 руб. в месяц.

Что думают наши читатели по этому поводу, мы рассказывали здесь.

Кстати, с 2023 года уплаченные взносы будут пересчитывать в пенсионные баллы по-новому. Об этом — тут.

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