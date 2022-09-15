🔥 С 2023 года справку 182н отменят. Считать больничные будут по данным ФНС

Проект опубликован на федеральном портале.

Дело в том, что в законе 255-ФЗ с 2023 года нет нормы о выдаче справки 182н.

В новом Соцфонде (ПФР+ФСС) и без этих справок будут все данные для расчета больничных.

«Благодаря введению прямых выплат по больничным листам и объединению фондов потребность предоставлять справку о предыдущем заработке отпадает», — прокомментировал глава Минтруда Антон Котяков.

Сведения о зарплате работодатели будут сдавать в ИФНС, а оттуда информация пойдет в Социальный фонд.

Напомним, с 2023 года вводят ежемесячные отчеты в ИФНС с персданными и зарплатой (в довесок к ежеквартальным РСВ).

С 2023 года передача сведений от работодателя к работодателю не потребуется, сообщает Минтруд.

СФР будет назначать оплату по больничным, пособиям по беременности и родам, по уходу за ребенком в рамках социального казначейства — на основании сведений о зарплате, которые есть в СФР, без истребования дополнительных справок от работника.

Кстати, что касается запросов в ПФР (если нет справки 182н), то эта норма не применяется уже сейчас.

Из-за этого у бухгалтеров начались проблемы — непонятно, как считать больничные за 3 дня за счет работодателя. Информация из ФСС о зарплате приходит не всегда, проверить ее возможности нет, а иногда больничные и вовсе бывают сроком до 3 дней и ФСС их в принципе не оплачивает.