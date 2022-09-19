Сотрудник не был в отпуске более двух лет: сгорают ли дни отпуска и можно ли получить за них деньги

Когда и сколько должны «гулять» работники, рассказали эксперты бератора «Практическая энциклопедия бухгалтера».

Все мы знаем о том, что есть трудоголики, которые не хотят идти в отпуск ни при каких обстоятельствах. А в наше время многие стараются экономить, копить деньги и отказывают себе в праве на отдых.

Встречаются случаи, когда работники не берут отпуск в течение нескольких, а то и десятка лет.

Вполне резонно возникает вопрос: что делать с неотгулянными отпусками и не сгорают ли они? Ответ на это вопрос дают Трудовой кодекс и Конвенция № 132 Международной организации труда «Об оплачиваемых отпусках». Россия ратифицировала Конвенцию Законом от 1 июля 2010 года № 139-ФЗ, Конвенция вступила в силу с 6 сентября 2011 года.

Нормы Трудового кодекса и Конвенции о продолжительности отпуска и разбивке его на части полностью соответствуют друг другу. По статье 3 Конвенции продолжительность не может быть менее трех недель, по статье 115 Трудового кодекса — отпуск составляет 28 календарных дней.

По статье 8 Конвенции разбивать отпуск на части можно так, чтобы одна из частей отпуска составляла по крайней мере две непрерывные рабочие недели, по статье 125 Трудового кодекса — одна часть отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

Согласуются между собой и нормы о «глубине» срока, за который предоставляется отпуск. По статье 9 Конвенции непрерывная часть отпуска предоставляется и используется не позже, чем в течение одного года, а остаток ежегодного оплачиваемого отпуска не позже, чем в течение 18 месяцев после окончания года, за который предоставляется отпуск.

Не был отпуске 2 года: время потеряно

В Трудовом кодексе закреплено, что в ряде случаев отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Не предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд запрещено.

Обратите внимание

Использовать отпуск для отдыха можно только за два последних года. Иными словами, работодателю запрещено не предоставлять отпуск более чем за два рабочих года. Несоблюдение этого порядка расценивается как нарушение трудового законодательства, за которое предусмотрен штраф.

Статья 127 Трудового кодекса устанавливает, что при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска.

Повторимся, работодателю запрещено не предоставлять отпуск более чем за два рабочих года. Несоблюдение этого порядка расценивается как нарушение трудового законодательства, за которое предусмотрен штраф.

Работник, который не использует свой отпуск для отдыха в течение двух лет, не вправе его требовать. Но при этом он теряет только время, предоставленное ему законодательством для отдыха. «Сгорает» только время, отпущенное на отдых и не использованное за период, превышающий два года.

Но деньги за неиспользованный отпуск, в том числе и за период раннее двух лет, работник все равно получит как компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.

А для компании это чаще всего незапланированный дополнительный расход на выплату.

Когда работника можно заставить пойти в отпуск

Очередность предоставления отпусков определяется графиком отпусков, который утверждается не позднее чем за две недели до наступления нового календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (ч. 2 ст. 123 ТК).

Работодатель может отправить сотрудника в отпуск в одностороннем порядке, но только в том случае, когда предоставление ежегодного отпуска было предусмотрено графиком отпусков.

Как рассчитать компенсацию

Денежную компенсацию за неиспользованный отпуск выплачивают:

при увольнении, согласно статье 127 Трудового кодекса;

по письменному заявлению работника за ту часть отпуска, которая превышает 28 календарных дней, согласно статье 126 Трудового кодекса.

Беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет основной ежегодный оплачиваемый отпуск заменить денежной компенсацией нельзя. Компания не вправе выплатить деньги вместо дополнительного оплачиваемого отпуска и тем сотрудникам, которые заняты на вредных или опасных работах.

Компенсация за неиспользованный отпуск: как рассчитать правильно?

Сумму компенсации за неиспользованный отпуск рассчитывают так. Формула расчета компенсации за неиспользованный отпуск:

Причем средний дневной заработок рассчитывают так же, как и при оплате «обычного» отпуска. Определив средний дневной заработок, нужно выяснить, сколько дней отпуска положено сотруднику за отработанный период.

По общему правилу, ежегодно сотруднику положено 28 дней отпуска. Если же сотрудник отработал меньше этого срока, то количество дней отпуска определяют пропорционально отработанным месяцам.

За один полный отработанный месяц положено 2,33 дня отпуска (28 дн. : 12 мес.).

Когда нужно доплачивать отпускные до МРОТ

Выплатить компенсацию фирма обязана в день увольнения. Этого требует статья 140 Трудового кодекса. Увольняясь, сотрудник может решить не получать денежную компенсацию, а догулять неиспользованную часть отпуска.

Тогда (по письменному заявлению работника) вы сначала предоставите ему неиспользованные отпуска, а потом уволите (это не относится к тем случаям, когда человека увольняют за виновные действия). При этом днем увольнения будет считаться последний день отпуска.