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Страховые взносы

Тариф страховых взносов сделают единым: как это будет работать

С 2023 г. вместо ПФР и ФСС будет образован единый Социальный фонд. Для создания системы, в рамках которой будут исчисляться и уплачиваться страховые взносы, в законы внесли много поправок.

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Тариф страховых взносов сделают единым: как это будет работать

Какой закон смотреть

Основа будущего единого тарифа — Федеральный закон от 14.07.22 № 239-ФЗ (закон № 239).

Он вносит поправки, в том числе по поводу круга застрахованных, предельной и облагаемой базы и т.п.

Новшества заработают с 1 января 2023 года.

Какая будет база и тарифы

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Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Страховые взносы

Тариф страховых взносов сделают единым: как это будет работать

С 2023 г. вместо ПФР и ФСС будет образован единый Социальный фонд. Для создания системы, в рамках которой будут исчисляться и уплачиваться страховые взносы, в законы внесли много поправок.

Тариф страховых взносов сделают единым: как это будет работать
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