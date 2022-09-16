Тариф страховых взносов сделают единым: как это будет работать

Какой закон смотреть
Основа будущего единого тарифа — Федеральный закон от 14.07.22 № 239-ФЗ (закон № 239).
Он вносит поправки, в том числе по поводу круга застрахованных, предельной и облагаемой базы и т.п.
Новшества заработают с 1 января 2023 года.
Какая будет база и тарифы
Новые облагаемые выплаты
Остальные новации
Отчетность
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