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- Что изменится в НК по страховым взносам: обзор будущих поправок
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Что изменится в НК по страховым взносам: обзор будущих поправок
В НК пропишут фиксированные взносы на ОМС, уточнят страховые взносы с выплат иностранным работникам, старшим по дому, введут норму для компенсации дистанционщикам.
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