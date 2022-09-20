Виды компенсаций за вредные условия труда

Виды компенсаций
- Повышенная оплата труда на не менее 4% — ст. 147 ТК.
- Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 дней — ст. 117 ТК.
- Сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю — ст. 92 ТК.
- Выдача молока или других равноценные пищевые продукты — ст. 222 ТК, приказ Минтруда № 291н от 12.05.2022.
- Выдача лечебно-профилактического питания — ст. 222 ТК, приказ Минтруда № 298н от 16.05.2022.
- Досрочное назначение страховой пенсии — списки 1 и 2 постановления Кабмина СССР № 10, малый список постановления Правительства № 537.
Когда их можно заменить
Работодатель имеет право заменить некоторые виды компенсаций на денежную компенсацию.
Компенсацию дополнительного отпуска и увеличение продолжительности рабочего времени можно заменить при условии:
- работодатель является участником отраслевого (межотраслевого) соглашения по охране труда;
- в отраслевом (межотраслевом) соглашении по охране труда предусматрен порядок и условия предоставления денежных компенсаций;
- условия о сокращении рабочего времени и продолжительности отпуска отражены в коллективном договоре;
- дополнительное соглашения к трудовому договору с работником.
Молоко и другие равноценные продукты также можно заменить денежной компенсацией при следующих условиях:
- замена предусмотрена коллективным или трудовым договором;
- размер компенсации соответствует качественной характеристике выдаваемого молока;
- имеется порядок выплаты компенсации и прописан порядок ее индексации;
- письменное заявление работника о согласии данной замены.