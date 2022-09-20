Трудовые отношения

Виды компенсаций за вредные условия труда

Для установления льгот и компенсаций за вредные и опасные условия труда необходимы результаты специальной оценки условий труда. Именно на основании присвоенного класса условий труда и устанавливаются льготы и компенсации работникам. Льготы и компенсации устанавливаются для всех работников с классом условия труда выше 2 (исключение составляют дистанционные работники, работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем-физическим лицом и работодателем-религиозной организацией).

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Виды компенсаций за вредные условия труда
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Виды компенсаций

  1. Повышенная оплата труда на не менее 4% — ст. 147 ТК.
  2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 дней — ст. 117 ТК.
  3. Сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю — ст. 92 ТК.
  4. Выдача молока или других равноценные пищевые продукты — ст. 222 ТК, приказ Минтруда № 291н от 12.05.2022.
  5. Выдача лечебно-профилактического питания — ст. 222 ТК, приказ Минтруда № 298н от 16.05.2022.
  6. Досрочное назначение страховой пенсии — списки 1 и 2 постановления Кабмина СССР № 10, малый список постановления Правительства № 537.

Когда их можно заменить

Работодатель имеет право заменить некоторые виды компенсаций на денежную компенсацию.

Компенсацию дополнительного отпуска и увеличение продолжительности рабочего времени можно заменить при условии:

  • работодатель является участником отраслевого (межотраслевого) соглашения по охране труда;
  • в отраслевом (межотраслевом) соглашении по охране труда предусматрен порядок и условия предоставления денежных компенсаций;
  • условия о сокращении рабочего времени и продолжительности отпуска отражены в коллективном договоре;
  • дополнительное соглашения к трудовому договору с работником.

Молоко и другие равноценные продукты также можно заменить денежной компенсацией при следующих условиях:

  • замена предусмотрена коллективным или трудовым договором;
  • размер компенсации соответствует качественной характеристике выдаваемого молока;
  • имеется порядок выплаты компенсации и прописан порядок ее индексации;
  • письменное заявление работника о согласии данной замены.

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