«Ночной бухгалтер». У ИП отбирают отсрочку по взносам задним числом. Потому что потому

Про что сыр-бор
Похоже, мытарям наскучило собирать налоги законными путями и они ударились в...кхм, почти что рэкет. У предпринимателей аннулируют отсрочку по страховым взносам задним числом и заставляют платить пени.
Если коротко, то по какому-то своем особому толкованию налоговики решили, что закрыть бизнес в 2022 году и перед этим применить право на отсрочку по взносам нельзя.
Платите взносы раньше 1 июля 2022? Никаких поблажек, в общем-то. Да еще и пени заплатите.
А зачем вам суд
Ретроградный Меркурий продолжает бить по мозгам чиновников. Председатель Верховного суда сообщил об идее внести в Думу проект закона, с помощью которого взыскивать долги по налогам с физлиц можно будет без суда.
Если гуглите билеты за границу, то не в Турцию
... ибо ситуация с российскими банковскими картами там все хуже и хуже:
- В Турции стало меньше магазинов и банкоматов, принимающих карты «Мир»
- Ведущие турецкие банки больше не обслуживают российскую карту «МИР»
И конечно, осторожно, не попадайтесь на мошеннические схемы. С 1 октября от них можно будет установить дополнительную защиту.
Ускоряем рост логистической компании и держим бизнес в тонусе
Эффективность компании во многом зависит от сотрудников, которые в ней работают. Высокая прибыль, эффективность, устойчивость, репутация компании на рынке — лишь часть того, на что влияют профессиональные качества её персонала. Привлечь в свою команду уникального специалиста и сохранить его в компании — мечта каждого работодателя. К счастью, вполне реальная.
На вебинаре разберем секреты, как это сделать правильно в логистической компании.
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Про чеки и штрафы
Обертку у конфеты «смягчение штрафов в КоАП» сделали красивую, а на деле как всегда. За нарушения с ККТ штраф будет один, но это общая сумма от всех нарушений. Так что по факту заплатить нужно будет столько же, сколько и раньше.
А еще берите на заметку полезный гайд о том, когда чек может быть небумажным.
Про то, как поймать Дзен
Вся редакция «Клерка» настойчиво старается сохранять спокойствие, но с каждой минутой все сложнее. Мы нашли очень странную мантру:
А если не помогает, самое время разгрузить голову. Например, пройти классный и полезный тест про налоговый мониторинг.
Один из лучших налоговых адвокатов России научит вас отстаивать свои права при проверках!
Вячеслав Василевский проведет на «Клерке» бесплатный вебинар уже 22 сентября и раскроет все секреты:
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