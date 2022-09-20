«Ночной бухгалтер». У ИП отбирают отсрочку по взносам задним числом. Потому что потому

Про что сыр-бор

Похоже, мытарям наскучило собирать налоги законными путями и они ударились в...кхм, почти что рэкет. У предпринимателей аннулируют отсрочку по страховым взносам задним числом и заставляют платить пени.

Если коротко, то по какому-то своем особому толкованию налоговики решили, что закрыть бизнес в 2022 году и перед этим применить право на отсрочку по взносам нельзя.

Платите взносы раньше 1 июля 2022? Никаких поблажек, в общем-то. Да еще и пени заплатите.

А зачем вам суд

Ретроградный Меркурий продолжает бить по мозгам чиновников. Председатель Верховного суда сообщил об идее внести в Думу проект закона, с помощью которого взыскивать долги по налогам с физлиц можно будет без суда.

Если гуглите билеты за границу, то не в Турцию

... ибо ситуация с российскими банковскими картами там все хуже и хуже:

И конечно, осторожно, не попадайтесь на мошеннические схемы. С 1 октября от них можно будет установить дополнительную защиту.

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Про чеки и штрафы

Обертку у конфеты «смягчение штрафов в КоАП» сделали красивую, а на деле как всегда. За нарушения с ККТ штраф будет один, но это общая сумма от всех нарушений. Так что по факту заплатить нужно будет столько же, сколько и раньше.

А еще берите на заметку полезный гайд о том, когда чек может быть небумажным.

Про то, как поймать Дзен

Вся редакция «Клерка» настойчиво старается сохранять спокойствие, но с каждой минутой все сложнее. Мы нашли очень странную мантру:

А если не помогает, самое время разгрузить голову. Например, пройти классный и полезный тест про налоговый мониторинг.

Один из лучших налоговых адвокатов России научит вас отстаивать свои права при проверках! Вячеслав Василевский проведет на «Клерке» бесплатный вебинар уже 22 сентября и раскроет все секреты: как выбирают кандидатов на выездную налоговую проверку;

как она проходит;

какие ловушки вам могут подстроить и как от них защититься. Записаться можно тут

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