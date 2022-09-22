С июня 2022 года действует новая минималка по пенсиям. Таблица с суммами по всем регионам

Получатели

Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых доход меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, устанавливается федеральная (ФСД) или региональная (РСД) социальная доплата к пенсии до величины регионального ПМП.

Федеральную социальную доплату (ФСД) платит ПФР. Ее назначают, если региональная минималка ниже федеральной.

Региональную социальную доплату (РСД) платит Соцзащита, если региональный ПМП выше федерального.

Например, жители Подмосковья получают ФСД, жители Иваново — РСД.

Индексация

С января 2022 года страховые пенсии были повышены на 8,6%. В июне 2022 года прошла еще одна индексация — на 10%.

Но расчет доплаты к пенсии (федеральной или региональной) идет до индексации.

Сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.

То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП.

Размер ПМП

Мы подготовили таблицу с размером прожиточного минимума пенсионера за 2021 год, с января 2022 года и с июня 2022 года.

ПМП на начало 2022 года и прирост этого показателя по сравнению с 2021 и 2020 годом смотрите здесь.

Субъект РФ ПМП с июня 2022 года ПМП с января 2022 года ПМП в 2021 году В целом по России 11 970 10 882 10 022 Белгородская область 10 055 9 141 8 659 Брянская область 11 475 10 432 9 860 Владимирская область 11 612 10 556 9 800 Воронежская область 10 776 9 796 9 020 Ивановская область 11 013 10 012 9 521 Калужская область 11 492 10 447 10 002 Костромская область 11 135 10 123 9 734 Курская область 10 461 9 510 9 144 Липецкая область 10 109 9 190 8 811 Орловская область 11 132 10 120 9 409 Рязанская область 10 663 9 694 9 321 Смоленская область 11 492 10 447 9 782 Тамбовская область 11 224 10 204 9 396 Тверская область 11 492 10 447 9 875 Тульская область 11 732 10 665 9 997 Ярославская область 11 253 10 230 9 231 Москва 15 410 14 009 13 496 Московская область 13 951 12 683 10 648 Республика Карелия 14 680 13 345 12 783 Республика Коми 14 674 13 340 12 645 Архангельская область 13 886 12 624 12 014 Ненецкий а.о. 22 140 20 127 19 353 Вологодская область 12 091 10 990 10 221 Калининградская область 12 330 11 209 10 378 г. Санкт-Петербург 12 450 11 317,80 10 280 Ленинградская область 12 091 10 992 10 359 Мурманская область 19 135 17 395 15 873 Новгородская область 11 732 10 665 10 096 Псковская область 11 850 10 773 10 113 Республика Дагестан 10 893 9 903 9 020 Республика Ингушетия 11 253 10 230 9 020 Кабардино-Балкарская Республика 12 808 11 644 10 198 Карачаево-Черкесская Республика 10 893 9 903 9 020 Республика Северная Осетия-Алания 10 775 9 795 9 100 Чеченская Республика 11 492 10 447 10 020 Ставропольский край 10 775 9 795 8 646 Республика Адыгея 10 295 9 359 8 540 Республика Калмыкия 11 132 10 120 8 973 Краснодарский край 11 492 10 447 9 922 Астраханская область 11 612 10 556 9 621 Волгоградская область 10 319 9 381 9 020 Ростовская область 11 253 10 230 9 445 Республика Крым 11 612 10 556 9 546 г. Севастополь 11 970 10 882 9 862 Республика Башкортостан 11 474 10 431 9 605 Республика Марий Эл 10 535 9 577 8 719 Республика Мордовия 10 329 9 390 9 020 Республика Татарстан 10 175 9 250 8 423 Удмуртская Республика 10 654 9 625 8 917 Чувашская Республика 10 175 9 250 8 466 Кировская область 10 725 9 750 9 348 Нижегородская область 11 253 10 230 9 360 Оренбургская область 10 415 9 468 9 020 Пензенская область 10 319 9 381 9 020 Пермский край 11 013 10 012 9 613 Самарская область 11 253 10 230 9 320 Саратовская область 10 055 9 141 8 566 Ульяновская область 10 654 9 685 9 247 Курганская область 11 253 10 230 9 248 Свердловская область 11 612 10 556 9 521 Тюменская область 11 970 10 882 9 958 Челябинская область 11 245 10 223 9 794 Ханты-Мансийский а.о.-Югра 16 067 14 606 14 044 Ямало-Ненецкий а.о. 17 056 15 505 14 033 Республика Алтай 11 253 10 230 9 539 Республика Тыва 12 091 10 992 9 485 Республика Хакасия 12 210 11 100 9 986 Алтайский край 11 436 10 396 9 573 Красноярский край 13 288 12 080 10 963 Иркутская область 12 689 11 535 10 540 Кемеровская область 10 893 9 903 9 147 Новосибирская область 12 086 10 987 10 378 Омская область 10 694 9 722 8 932 Томская область 12 044 10 949 10 436 Республика Бурятия 13 048 11 862 10 372 Республика Саха (Якутия) 18 076 16 443 15 438 Приморский край 14 245 12 950 12 119 Хабаровский край 15 960 14 509 13 205 Амурская область 13 910 12 645 11 272 Забайкальский край 14 005 12 732 11 256 Камчатский край 21 692 19 720 18 148 Магаданская область 20 829 18 935 17 560 Сахалинская область 16 280 14 800 13 604 Еврейская авт.обл. 16 133 14 666 13 526 Чукотский а.о. 27 293 24 812 19 312 г. Байконур 11 970 10 882 10 022

Самый высокий ПМП установлен:

в Чукотском А. О. (27 293 руб.);

в Ненецком А. О. (22 140 руб.);

в Камчатском крае (21 692 руб.);

Самый низкий ПМП установлен: