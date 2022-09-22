С июня 2022 года действует новая минималка по пенсиям. Таблица с суммами по всем регионам

Получатели
Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых доход меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, устанавливается федеральная (ФСД) или региональная (РСД) социальная доплата к пенсии до величины регионального ПМП.
Федеральную социальную доплату (ФСД) платит ПФР. Ее назначают, если региональная минималка ниже федеральной.
Региональную социальную доплату (РСД) платит Соцзащита, если региональный ПМП выше федерального.
Например, жители Подмосковья получают ФСД, жители Иваново — РСД.
Индексация
С января 2022 года страховые пенсии были повышены на 8,6%. В июне 2022 года прошла еще одна индексация — на 10%.
Но расчет доплаты к пенсии (федеральной или региональной) идет до индексации.
Сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.
То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП.
Размер ПМП
Мы подготовили таблицу с размером прожиточного минимума пенсионера за 2021 год, с января 2022 года и с июня 2022 года.
ПМП на начало 2022 года и прирост этого показателя по сравнению с 2021 и 2020 годом смотрите здесь.
Субъект РФ
ПМП с июня 2022 года
ПМП с января 2022 года
ПМП в 2021 году
В целом по России
11 970
10 882
10 022
Белгородская область
10 055
9 141
8 659
Брянская область
11 475
10 432
9 860
Владимирская область
11 612
10 556
9 800
Воронежская область
10 776
9 796
9 020
Ивановская область
11 013
10 012
9 521
Калужская область
11 492
10 447
10 002
Костромская область
11 135
10 123
9 734
Курская область
10 461
9 510
9 144
Липецкая область
10 109
9 190
8 811
Орловская область
11 132
10 120
9 409
Рязанская область
10 663
9 694
9 321
Смоленская область
11 492
10 447
9 782
Тамбовская область
11 224
10 204
9 396
Тверская область
11 492
10 447
9 875
Тульская область
11 732
10 665
9 997
Ярославская область
11 253
10 230
9 231
Москва
15 410
14 009
13 496
Московская область
13 951
12 683
10 648
Республика Карелия
14 680
13 345
12 783
Республика Коми
14 674
13 340
12 645
Архангельская область
13 886
12 624
12 014
Ненецкий а.о.
22 140
20 127
19 353
Вологодская область
12 091
10 990
10 221
Калининградская область
12 330
11 209
10 378
г. Санкт-Петербург
12 450
11 317,80
10 280
Ленинградская область
12 091
10 992
10 359
Мурманская область
19 135
17 395
15 873
Новгородская область
11 732
10 665
10 096
Псковская область
11 850
10 773
10 113
Республика Дагестан
10 893
9 903
9 020
Республика Ингушетия
11 253
10 230
9 020
Кабардино-Балкарская Республика
12 808
11 644
10 198
Карачаево-Черкесская Республика
10 893
9 903
9 020
Республика Северная Осетия-Алания
10 775
9 795
9 100
Чеченская Республика
11 492
10 447
10 020
Ставропольский край
10 775
9 795
8 646
Республика Адыгея
10 295
9 359
8 540
Республика Калмыкия
11 132
10 120
8 973
Краснодарский край
11 492
10 447
9 922
Астраханская область
11 612
10 556
9 621
Волгоградская область
10 319
9 381
9 020
Ростовская область
11 253
10 230
9 445
Республика Крым
11 612
10 556
9 546
г. Севастополь
11 970
10 882
9 862
Республика Башкортостан
11 474
10 431
9 605
Республика Марий Эл
10 535
9 577
8 719
Республика Мордовия
10 329
9 390
9 020
Республика Татарстан
10 175
9 250
8 423
Удмуртская Республика
10 654
9 625
8 917
Чувашская Республика
10 175
9 250
8 466
Кировская область
10 725
9 750
9 348
Нижегородская область
11 253
10 230
9 360
Оренбургская область
10 415
9 468
9 020
Пензенская область
10 319
9 381
9 020
Пермский край
11 013
10 012
9 613
Самарская область
11 253
10 230
9 320
Саратовская область
10 055
9 141
8 566
Ульяновская область
10 654
9 685
9 247
Курганская область
11 253
10 230
9 248
Свердловская область
11 612
10 556
9 521
Тюменская область
11 970
10 882
9 958
Челябинская область
11 245
10 223
9 794
Ханты-Мансийский а.о.-Югра
16 067
14 606
14 044
Ямало-Ненецкий а.о.
17 056
15 505
14 033
Республика Алтай
11 253
10 230
9 539
Республика Тыва
12 091
10 992
9 485
Республика Хакасия
12 210
11 100
9 986
Алтайский край
11 436
10 396
9 573
Красноярский край
13 288
12 080
10 963
Иркутская область
12 689
11 535
10 540
Кемеровская область
10 893
9 903
9 147
Новосибирская область
12 086
10 987
10 378
Омская область
10 694
9 722
8 932
Томская область
12 044
10 949
10 436
Республика Бурятия
13 048
11 862
10 372
Республика Саха (Якутия)
18 076
16 443
15 438
Приморский край
14 245
12 950
12 119
Хабаровский край
15 960
14 509
13 205
Амурская область
13 910
12 645
11 272
Забайкальский край
14 005
12 732
11 256
Камчатский край
21 692
19 720
18 148
Магаданская область
20 829
18 935
17 560
Сахалинская область
16 280
14 800
13 604
Еврейская авт.обл.
16 133
14 666
13 526
Чукотский а.о.
27 293
24 812
19 312
г. Байконур
11 970
10 882
10 022
Самый высокий ПМП установлен:
- в Чукотском А. О. (27 293 руб.);
- в Ненецком А. О. (22 140 руб.);
- в Камчатском крае (21 692 руб.);
Самый низкий ПМП установлен:
- в Саратовской и Белгородской областях (10 055 руб.);
- в Липецкой области (10 109 руб.);
- в Чувашии и Татарстане (10 175 руб.).