Пенсии

С июня 2022 года действует новая минималка по пенсиям. Таблица с суммами по всем регионам

С 1 июня 2022 года прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в регионах вырос. Этот показатель, по сути, является размером минимальной пенсии.

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С июня 2022 года действует новая минималка по пенсиям. Таблица с суммами по всем регионам
Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels

Получатели

Всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых доход меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, устанавливается федеральная (ФСД) или региональная (РСД) социальная доплата к пенсии до величины регионального ПМП.

Федеральную социальную доплату (ФСД) платит ПФР. Ее назначают, если региональная минималка ниже федеральной.

Региональную социальную доплату (РСД) платит Соцзащита, если региональный ПМП выше федерального.

Например, жители Подмосковья получают ФСД, жители Иваново — РСД.

Индексация

С января 2022 года страховые пенсии были повышены на 8,6%. В июне 2022 года прошла еще одна индексация — на 10%.

Но расчет доплаты к пенсии (федеральной или региональной) идет до индексации.

Сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.

То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП.

Размер ПМП

Мы подготовили таблицу с размером прожиточного минимума пенсионера за 2021 год, с января 2022 года и с июня 2022 года.

ПМП на начало 2022 года и прирост этого показателя по сравнению с 2021 и 2020 годом смотрите здесь.

Субъект РФ

ПМП с июня 2022 года

ПМП с января 2022 года

ПМП в 2021 году

В целом по России

11 970

10 882

10 022

Белгородская область

10 055

9 141

8 659

Брянская область

11 475

10 432

9 860

Владимирская область

11 612

10 556

9 800

Воронежская область

10 776

9 796

9 020

Ивановская область

11 013

10 012

9 521

Калужская область

11 492

10 447

10 002

Костромская область

11 135

10 123

9 734

Курская область

10 461

9 510

9 144

Липецкая область

10 109

9 190

8 811

Орловская область

11 132

10 120

9 409

Рязанская область

10 663

9 694

9 321

Смоленская область

11 492

10 447

9 782

Тамбовская область

11 224

10 204

9 396

Тверская область

11 492

10 447

9 875

Тульская область

11 732

10 665

9 997

Ярославская область

11 253

10 230

9 231

Москва

15 410

14 009

13 496

Московская область

13 951

12 683

10 648

Республика Карелия

14 680

13 345

12 783

Республика Коми

14 674

13 340

12 645

Архангельская область

13 886

12 624

12 014

Ненецкий а.о.

22 140

20 127

19 353

Вологодская область

12 091

10 990

10 221

Калининградская область

12 330

11 209

10 378

г. Санкт-Петербург

12 450

11 317,80

10 280

Ленинградская область

12 091

10 992

10 359

Мурманская область

19 135

17 395

15 873

Новгородская область

11 732

10 665

10 096

Псковская область

11 850

10 773

10 113

Республика Дагестан

10 893

9 903

9 020

Республика Ингушетия

11 253

10 230

9 020

Кабардино-Балкарская Республика

12 808

11 644

10 198

Карачаево-Черкесская Республика

10 893

9 903

9 020

Республика Северная Осетия-Алания

10 775

9 795

9 100

Чеченская Республика

11 492

10 447

10 020

Ставропольский край

10 775

9 795

8 646

Республика Адыгея

10 295

9 359

8 540

Республика Калмыкия

11 132

10 120

8 973

Краснодарский край

11 492

10 447

9 922

Астраханская область

11 612

10 556

9 621

Волгоградская область

10 319

9 381

9 020

Ростовская область

11 253

10 230

9 445

Республика Крым

11 612

10 556

9 546

г. Севастополь

11 970

10 882

9 862

Республика Башкортостан

11 474

10 431

9 605

Республика Марий Эл

10 535

9 577

8 719

Республика Мордовия

10 329

9 390

9 020

Республика Татарстан

10 175

9 250

8 423

Удмуртская Республика

10 654

9 625

8 917

Чувашская Республика

10 175

9 250

8 466

Кировская область

10 725

9 750

9 348

Нижегородская область

11 253

10 230

9 360

Оренбургская область

10 415

9 468

9 020

Пензенская область

10 319

9 381

9 020

Пермский край

11 013

10 012

9 613

Самарская область

11 253

10 230

9 320

Саратовская область

10 055

9 141

8 566

Ульяновская область

10 654

9 685

9 247

Курганская область

11 253

10 230

9 248

Свердловская область

11 612

10 556

9 521

Тюменская область

11 970

10 882

9 958

Челябинская область

11 245

10 223

9 794

Ханты-Мансийский а.о.-Югра

16 067

14 606

14 044

Ямало-Ненецкий а.о.

17 056

15 505

14 033

Республика Алтай

11 253

10 230

9 539

Республика Тыва

12 091

10 992

9 485

Республика Хакасия

12 210

11 100

9 986

Алтайский край

11 436

10 396

9 573

Красноярский край

13 288

12 080

10 963

Иркутская область

12 689

11 535

10 540

Кемеровская область

10 893

9 903

9 147

Новосибирская область

12 086

10 987

10 378

Омская область

10 694

9 722

8 932

Томская область

12 044

10 949

10 436

Республика Бурятия

13 048

11 862

10 372

Республика Саха (Якутия)

18 076

16 443

15 438

Приморский край

14 245

12 950

12 119

Хабаровский край

15 960

14 509

13 205

Амурская область

13 910

12 645

11 272

Забайкальский край

14 005

12 732

11 256

Камчатский край

21 692

19 720

18 148

Магаданская область

20 829

18 935

17 560

Сахалинская область

16 280

14 800

13 604

Еврейская авт.обл.

16 133

14 666

13 526

Чукотский а.о.

27 293

24 812

19 312

г. Байконур

11 970

10 882

10 022

Самый высокий ПМП установлен:

  • в Чукотском А. О. (27 293 руб.);
  • в Ненецком А. О. (22 140 руб.);
  • в Камчатском крае (21 692 руб.);

Самый низкий ПМП установлен:

  • в Саратовской и Белгородской областях (10 055 руб.);
  • в Липецкой области (10 109 руб.);
  • в Чувашии и Татарстане (10 175 руб.).

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