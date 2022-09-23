Можно ли списать незавершенку в расходы? Шанс был, но кассация против

Какую незавершенку пыталась списать компания

Компании группы «Лукойл» запланировали капитальное строительство и реконструкцию основных средств. При этом они несли расходы:

на предпроектную проработку и проектно-изыскательские работы,

на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий;

на подготовку ТЭО инвестиций;

на СМР и содержание специализированных подразделений капстроительства;

на агентские услуги;

на приобретение объектов незавершенного строительства и прав на земельные участки;

на арендную плату за земельные участки и транспорт;

на возмещение убытков правообладателей земельных участков.

По разным причинам проекты были закрыты. Например, из-за изменений нормативки или запрета местных властей. Расходы по закрытым проектам компании единовременно списывали в налоговые расходы на основании подпункта 20 пункта 1 статьи 265 НК.

Налоговики предсказуемо отказали на основании пункта 5 статьи 270 НК. Также, по их мнению, организация незаконно переквалифицировала расходы. Тогда организация отправилась в суд.

Как компания доказывала свою правоту

Спорные затраты — экономически обоснованы и документально подтверждены. Они учтены во внереализационных расходах как «другие обоснованные расходы». Ведь этот перечень затрат открыт.

Расходы на проектно-изыскательские работы — это капитальные вложения в создание основного средства. Если принято решение о ликвидации незавершенки, нет оснований не признать эти затраты в налоговых расходах.

Согласитесь, аргументы слабые. Настоящим защитником компании стала апелляция.

Почему апелляция поддержала компанию

Компания учитывала спорные затраты как расходы на создание амортизируемого имущества (п. 1, 2 ст. 257 НК). Такие расходы при расчете налога на прибыль не учитываются (п. 5 ст. 270 НК). Компания их и не учитывала.

Затем организация по объективным причинам отказалась от этих проектов. В бухучете спорные операции учитываются на счетах 08 и 07. Когда проекты решили закрыть, накопленные суммы списали на счет 91 как прочие расходы.

Никакой переквалификации затрат не было. Расходы в налоговом учете делятся на связанные с производством и реализацией, и внереализационные. Перечень внереализационных расходов открыт. Это сделано потому, что в Кодексе невозможно учесть все виды возможных затрат (определение КС от 04.06.2007 № 366-О-П).

Запрет из пункта 5 статьи 270 НК на учет расходов на создание амортизируемого имущества не носит абсолютного характера. Он относится к тому периоду, когда компания несет расходы для создания такого имущества. К другим налоговым периодам это не относится.

Изменение статуса расходов в связи с решением об их списании не противоречит статьям 270, 313 НК. Необходимо учитывать не результат затрат, а их цель.

Цель затрат подтверждена бизнес-планами, предписаниями государственных надзорных органов, заключениями экспертизы промышленной безопасности, техническими заданиями.

Компания имеет право признать спорные расходы в том налоговом периоде, когда приняли решение о ликвидации проектов. До этого спорные расходы правомерно числились в составе капитальных. Решения о ликвидации проектов и о списании затрат — односторонние сделки (ст. 153-154 ГК).

Что решили суд первой инстанции и кассация

Кассация решила, что незаконная переквалификация все-таки есть. Компания сознательно это сделала, чтобы уйти из-под действия пункта 5 статьи 270 НК.

Компании исчисляют налоговую базу по итогам каждого периода на основе налогового учета. Организация обязана последовательно применять нормы и правила налогового учета. Их прописывают в учетной политике (ст. 313 НК). Поменять порядок можно только в двух случаях:

если изменилось законодательство;

когда компания меняет методы учета.

Таких оснований у компании не было.

Счет 91 ведется по каждому виду прочих доходов и расходов. Его использование ничего не доказывает. Все расходы в налоговом учете расписаны по соответствующим статьям. И «другие обоснованные расходы» из подпункта 20 пункта 1 статьи 265 НК — это только те, которые не попали в эти статьи.

Следовательно, к тем расходам, которые компания изначально учитывала как капитальные, можно применять только те статьи НК, которые относятся к капитальным. Поэтому затраты на незавершенку списать не только единовременно, но и вообще нельзя (постановление АС Московского округа от 30.08.2022 № А40-133756/2021).

Выводы

Логика в рассуждениях апелляции есть. Но кассация решила пойти обычным формальным путем. Поэтому, чтобы затраты на незавершенку просто не пропали, есть два пути: подождать, когда проект возобновится, или продать.

В первом случае ранее накопленные затраты войдут в первоначальную стоимость объекта. И войдут в расходы с помощью амортизации.

Во втором случае объект незавершенного строительства признается товаром, поэтому расходы, связанные с его созданием, учитываются при определении базы по налогу на прибыль (подп. 2 п. 1 ст. 268 НК).