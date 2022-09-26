Как заполнять СЗВ-ТД и трудовую книжку при ликвидации филиала

Прекращение трудового договора с работником оформляется приказом (распоряжением) работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись.

Ликвидация филиала: что нужно учесть при составлении приказа об увольнении?

Приказ об увольнении работника в связи с ликвидацией филиала оформляется по тем же правилам, что и приказ об увольнении в связи с ликвидацией организации (ч. 4 ст. 81 ТК). В приказе нужно отразить правильное основание увольнения, как оно сформулировано в пункте 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса.

При этом нужно дополнить название и местонахождения филиала, из которого увольняется работник.

Какую запись сделать в трудовой книжке?

Запись об увольнении работника в связи с ликвидацией филиала вносится в трудовую книжку по тем же правилам, что и другие записи об увольнении. Главное - необходимо правильно отразить основания увольнения, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 81 ТК, со ссылкой на данную норму.

Сформулировать основание увольнения можно так:

Уволен в связи с прекращением деятельности Владимирского филиала, расположенного в г. Владимире, по пункту 1 части 1 и части 4 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

Вносимая запись должна точно соответствовать формулировкам Трудового кодекса Российской Федерации и тексту приказа.

Как заполнять СЗВ-ТД при ликвидации филиала?

Минтруд подчеркивает, что вносимая запись должна точно соответствовать формулировкам Трудового кодекса и тексту приказа. Поэтому в графе «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья Трудового кодекса Российской Федерации, федерального закона» формы СЗВ-ТД рекомендуют наряду с основанием увольнения (по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК) дополнительно указать название и местонахождение филиала (как и в приказе), из которого увольняете работника. И не забудьте ссылку на часть 4 статьи 81 ТК.

Например: трудовой договор расторгнут в связи с прекращением деятельности Владимирского филиала в г. Владимире, по пункту 1 части 1 и части 4 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

Название и местонахождение филиала должны быть указаны в СЗВ-ТД так же, как в приказе. Так разъясняет Минтруд в письме от 16 сентября 2022 № 14-2/ООГ-5869.