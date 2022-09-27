Профсоюзы в опасности. Как раскрыли профсоюзную схему

Как работала схема
Между ЧОП и профсоюзом заключен договор. Организация обязалась перечислять профсоюзу добровольные пожертвования на уставную деятельность.
Эти средства местный профсоюз перечислял в региональный. Региональный профсоюз удерживали 6 процентов, и возвращали обратно в территориальный профсоюз. Назначение платежа — «возврат части членских взносов». Срок возврата — 1-2 банковских дня.
Ежемесячно территориальный профсоюз перечислял работникам компании на карточки материальную помощь. Она не облагается взносами, так как не подпадает под нормы статьи 420 НК и статьи 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.
Как раскрыли схему
Налоговики выяснили, что дата выплаты зарплаты совпадала с получением материальной помощи. Сумма помощи сопоставима с суммой пожертвований от компании профсоюзу. Дата перечисления пожертвований и даты выплаты материальной помощи разделяли 2-3 рабочих дня.
Сумма выплат не зависела от материального положения работника. Зато зависела от его места в штатном расписании и количества отработанного времени.
Зарплата у сотрудников ЧОП была на 30 процентов меньше, чем средняя по региону. Иначе говоря, не конкурентная.
А вот когда ЧОП расторг соглашение с профсоюзом, то зарплата у его сотрудников сразу выросла как раз на 30 процентов.
Что решили судьи
Материальная помощь — это выплата, которая не связана с работой. Это социальная помощь в тяжелой жизненной ситуации.
На матпомощь нужно заявление от работника. К нему надо приложить документы, которые подтверждают трудную жизненную ситуацию.
Но все заявления на матпомощь в компании были одинаковы. Одна причина: «в связи с тяжелым финансовым положением прошу оказать мне, как члену профсоюза материальную помощь». Заявления напечатаны на компьютере. ФИО и дата вписаны от руки. Выдавался документ в офисе ЧОП, а не в профсоюзе.
Документов, которые подтверждают тяжелое финансовое положение сотрудников, нет. Обстоятельства потребности в помощи не указаны. Реквизиты, куда, собственно перечислять взносы, не указаны.
Досталось и самому профсоюзу. Выяснилось, что профсоюз, кроме как прогонкой денег «туда — сюда», больше ничем не занимался. Ни организация и оплата санаторно-курортного лечения, ни других мероприятий, которые были прописаны в его уставе.
Арбитры решили, что спорная матпомощь — фикция. Это выплата зарплаты. С нее нужно было начислить взносы (постановление Поволжского округа АС от 12.09.2022 № А55-11555/2020).
Комментарий «ПНП»
Это не первое дело по такой схеме. Очень схожие обстоятельства были в определении ВС от 11.10.2021 № 306-ЭС21-17938.
Был бы шанс, если бы компания проявила тщательность в оформлении документов. Формально профсоюз не имеет отношения к организации. А пожертвования профсоюзу не запрещены.
Не стоило замещать выплатами треть зарплаты. Суммы выплат матпомощи надо было бы сделать одинаковыми. А разницу перенести на официальную зарплату.
Выплачивать матпомощь нерегулярно, в разные дни. И для каждой выплаты иметь причину, подтвержденную документами.
Однако есть и другая опасность. Налоговики вполне в состоянии проверить и сам «профсоюз». И если кроме как перекачкой денег тот не будет ничем заниматься, все его «клиенты» станут жертвами выездных налоговых проверок.
Схема «Экономия на страховых взносах с помощью профсоюзных взносов»