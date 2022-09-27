Налоговые схемы

Профсоюзы в опасности. Как раскрыли профсоюзную схему

Желание бизнеса сэкономить на обязательных страховых взносах вполне понятно. И нашлись удобные и легальные помощники – профсоюзы. Но если подойти к делу халатно, то загубить можно все, что угодно. Подробности – далее.

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Как работала схема

Между ЧОП и профсоюзом заключен договор. Организация обязалась перечислять профсоюзу добровольные пожертвования на уставную деятельность.

Эти средства местный профсоюз перечислял в региональный. Региональный профсоюз удерживали 6 процентов, и возвращали обратно в территориальный профсоюз. Назначение платежа — «возврат части членских взносов». Срок возврата — 1-2 банковских дня.

Ежемесячно территориальный профсоюз перечислял работникам компании на карточки материальную помощь. Она не облагается взносами, так как не подпадает под нормы статьи 420 НК и статьи 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

Как раскрыли схему

Налоговики выяснили, что дата выплаты зарплаты совпадала с получением материальной помощи. Сумма помощи сопоставима с суммой пожертвований от компании профсоюзу. Дата перечисления пожертвований и даты выплаты материальной помощи разделяли 2-3 рабочих дня.

Сумма выплат не зависела от материального положения работника. Зато зависела от его места в штатном расписании и количества отработанного времени.

Зарплата у сотрудников ЧОП была на 30 процентов меньше, чем средняя по региону. Иначе говоря, не конкурентная.

А вот когда ЧОП расторг соглашение с профсоюзом, то зарплата у его сотрудников сразу выросла как раз на 30 процентов.

Что решили судьи

Материальная помощь — это выплата, которая не связана с работой. Это социальная помощь в тяжелой жизненной ситуации.

На матпомощь нужно заявление от работника. К нему надо приложить документы, которые подтверждают трудную жизненную ситуацию.

Но все заявления на матпомощь в компании были одинаковы. Одна причина: «в связи с тяжелым финансовым положением прошу оказать мне, как члену профсоюза материальную помощь». Заявления напечатаны на компьютере. ФИО и дата вписаны от руки. Выдавался документ в офисе ЧОП, а не в профсоюзе.

Документов, которые подтверждают тяжелое финансовое положение сотрудников, нет. Обстоятельства потребности в помощи не указаны. Реквизиты, куда, собственно перечислять взносы, не указаны.

Досталось и самому профсоюзу. Выяснилось, что профсоюз, кроме как прогонкой денег «туда — сюда», больше ничем не занимался. Ни организация и оплата санаторно-курортного лечения, ни других мероприятий, которые были прописаны в его уставе.

Арбитры решили, что спорная матпомощь — фикция. Это выплата зарплаты. С нее нужно было начислить взносы (постановление Поволжского округа АС от 12.09.2022 № А55-11555/2020).

Комментарий «ПНП»

Это не первое дело по такой схеме. Очень схожие обстоятельства были в определении ВС от 11.10.2021 № 306-ЭС21-17938.

Был бы шанс, если бы компания проявила тщательность в оформлении документов. Формально профсоюз не имеет отношения к организации. А пожертвования профсоюзу не запрещены.

Не стоило замещать выплатами треть зарплаты. Суммы выплат матпомощи надо было бы сделать одинаковыми. А разницу перенести на официальную зарплату.

Выплачивать матпомощь нерегулярно, в разные дни. И для каждой выплаты иметь причину, подтвержденную документами.

Однако есть и другая опасность. Налоговики вполне в состоянии проверить и сам «профсоюз». И если кроме как перекачкой денег тот не будет ничем заниматься, все его «клиенты» станут жертвами выездных налоговых проверок.

Схема «Экономия на страховых взносах с помощью профсоюзных взносов»

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