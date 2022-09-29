Какая новая отчетность ждет бизнес в 2023: изменение сроков подачи деклараций и новый расчет 6-НДФЛ

Новые сроки

В силу внесения правок в НК закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ были изменены порядки и сроки предоставления большего числа деклараций.

Так как с 2023 будет внедрен единый налоговый платеж, для организаций будут введены и единые сроки предоставления отчетов: с нового года общей датой предоставления отчетов будет считаться 25 число месяца, следующего за отчетным.

Расчет 6-НДФЛ

В 2023, аналогично настоящему времени, Расчет по форме 6-НДФЛ будет предоставляться ежеквартально.

В отношении отчетности за квартал, Расчет необходимо направлять в налоговую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. Но 6-НДФЛ за год организации должны направить не позднее 25 февраля того года, который следует за истекшим налоговым периодом.

Сейчас же расчет предоставляется не позднее последнего дня месяца, который следует за отчетным, а 6-НДФЛ за налоговый период — не позднее 1 марта следующего года.

Также, согласно новой редакции ст. 230 НК (редакция не вступила в силу), удержанные суммы налога нужно будет отражать по следующим правилам:

в I квартал включать суммы, удержанные с 1 января по 22 марта;

включать суммы, удержанные с 1 января по 22 марта; в полугодии — удержанные с 1 января по 22 июня;

— удержанные с 1 января по 22 июня; в 9 месяцев — с 1 января по 22 сентября.

Но изменение уплаты налогов также повлияло на порядок уплаты НДФЛ.

Так, с нового года работодателю будет необходимо удерживать НДФЛ с авансов сотрудников — такое глобальное нововведение связано с тем, что теперь датой получения дохода в качестве заработной платы будет признаваться дата выплаты суммы сотруднику, поэтому и удерживать налог нужно будет не единоразово при итоговом расчете зарплаты, а при выплате каждой суммы.

Декларация по налогу на прибыль

На сегодняшний день Декларацию по налогу на прибыль предприятия должны предоставлять не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным. В 2023 дата будет изменена на 25 число. В свою очередь разделение отчетных периодов остается неизменным — это первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Согласно новой редакции ст. 289 НК, тем предприятиям, которые рассчитывают суммы ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли, необходимо будет предоставлять отчетность не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, по итогу которого производится исчисление этого платежа.

Декларация по УСН

В отношении Декларации по УСН предприятиям придется столкнуться только с изменениями сроков их предоставления. Так, организации, которые применяют УСН, должны будут предоставить декларации не позднее 25 марта года, который следует за истекшим налоговым периодом, индивидуальные предприниматели на УСН — не позднее 25 апреля.

По-прежнему декларации предоставляются в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства ИП за год.

В случае прекращения предпринимательской деятельности, декларация должна быть предоставлена по общему правилу — до 25 числа месяца, следующего за тем, в котором была прекращена деятельность.

Если же предприятие утрачивает право на применение УСН, то декларацию необходимо предоставить до 25 числа месяца, который следует за кварталом, когда это право было утрачено (измененная редакция ст. 346.23 НК).

Расчет по страховым взносам

В 2022 расчет предоставляется ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным. В 2023 периодичность предоставления отчета останется прежней, но сроком будет 25 число следующего месяца.

От предоставления расчета по страховым взносам будут освобождены:

организации и индивидуальные предприниматели, которые применяют автоматизированную упрощенную систему налогообложения (ч. 2 ст. 18 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ);

физические лица без статуса ИП, которые осуществляют выплаты другим лицам за оказание услуг в целях личных, домашних или подобных нужд (п. 7 ст. 431 НК).

Декларация по имущественным налогам

Как и в предыдущих случаях, срок предоставления декларации за налоговый период будет изменен на 25 марта.

Но, помимо сроков, для предприятий, у которых налоговой базой для исчисления налога на имущество является их кадастровая стоимость, с 2023 отменяется обязанность предоставлять декларации по имущественным налогам в ФНС.

Имущество, налоговой базой для которых является кадастровая стоимость, с 2023 не включается в общую декларацию.

Декларации по транспортному и земельному налогам предприятиям сдавать не нужно, исключением являются только: