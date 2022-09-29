Земельный участок под контролем. Как доказать право на льготную ставку

Как налоговики используют муниципальный контроль

В статье 396 НК не предусмотрено, что основанием для исчисления суммы налога могут быть сведения местного самоуправления о том, как фактически используется участок.

Однако налоговики примут задокументированные доказательства, что участок используется не по назначению (подп. 1 п. 1 ст. 394 НК, п. 2 ст. 72 ЗК, ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Таким образом, чтобы снизить ставку налога - муниципальный контроль бесполезен. А вот чтобы потерять право на льготную ставку – очень даже да (письмо ФНС от 18.02.2022 № БС-4-21/1989@).

Какие документы рассматривают налоговики

В НК нет исчерпывающего перечня документов, которые подтвердят, что участок используется не по назначению. Инспекторы будут рассматривать (письмо Минфина от 17.02.2022 № 03-05-04-02/11500):

сведения, акты, постановления, предписания, представленные органами, госземконтроля;

материалы муниципального земельного контроля;

материалы проверок правоохранительных органов;

сведения из налоговой или бухгалтерской отчетности;

сведения, представленные в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Что думают арбитры

Обследование земельных участков должно быть проведено в соответствии с законодательством. Тогда налоговики должны рассматривать результаты обследований и проверок, а также составленные на их основании акты. Документы послужат подтверждения соответствующих фактов использования или неиспользования земельных участков по целевому назначению (постановления Второго ААС от 26.07.2021 № 02АП-4699/2021, АС Поволжского округа от 15.10.2021 № Ф06-9291/2021).

Так в постановлении № 02АП-4699/2021 суд не нашел на участке, который предназначен для выпаса КРС, следов сельскохозяйственной деятельности. Это подтвердил акт отдела муниципального контроля администрации района. Ставка в размере 0,3 процента была признана неправомерной.

Как самому подтвердить фактическое использование участка

При условии использования земли для сельскохозяйственного производства ставка не превышает 0,3 процента (пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ). Компании нужно сделать фото или видеосъемку земельного участка. На них надо засвидетельствовать объекты целевого использования: загоны для животных, сами животные на пастбищах, сельскохозяйственная техника во время работы и т.д. Тогда целевое использование участка будет доказано (постановление АС Северо-Западного округа от 02.02.2017 № Ф07-13164/2016).

Когда повышенную ставку придется платить физикам

Налоговая ставка в размере 1,5 процента физикам придется платить в случае использования в предпринимательской деятельности земельных участков, предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, для индивидуального жилищного строительства (п. 1 ст. 394 НК; письмо Минфина от 17.02.2022 № 03-05-04-02/11500). Эти факты тоже может установить муниципальная проверка.