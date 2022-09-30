Отсутствие на работе: какие причины относятся к уважительным

Примеры уважительных причин отсутствия на работе

Список уважительных причин отсутствия на рабочем месте законом не определен. Работодатель самостоятельно решает, является причина уважительной или нет (письма Роструда от 04.12.2020 № ПГ/56975-6-1, от 31.10.2008 № 5916-ТЗ).

Приведем несколько примеров уважительных причин отсутствия на работе:

Отсутствие сотрудника на рабочем месте по уважительной причине в течение всего рабочего дня (смены) или более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) прогулом не является. Работодатель не может применить к такому работнику дисциплинарное взыскание (п. 11 обзора от 09.12.2020).

По возможности сотрудник должен заранее уведомить работодателя о планируемом отсутствии на рабочем месте. Для этого можно подать письменное заявление с указанием причин и приложением подтверждающих документов (при наличии) или направить почтовое отправление с уведомлением о вручении.

Также работодателя можно предупредить посредством электронной почты или другими способами, предусмотренными локальными нормативными актами организации, в том числе в электронной форме при использовании электронного документооборота (ч. 2 ст. 22.1, ч. 8 ст. 22.3 ТК).

Когда отсутствие на работе считается прогулом

Отсутствие сотрудника на рабочем месте считается прогулом, если он отсутствует без уважительных причин (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК, пп. «б» п. 39 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2):

весь рабочий день (всю смену) независимо от продолжительности;

(всю смену) независимо от продолжительности; больше четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). Если в период отсутствия входит обед, то, чтобы установить, прогул ли это, рекомендуем вычесть время обеда из общего времени отсутствия сотрудника, так как время обеда не прерывает общее время отсутствия.

Например, увольнение за прогул возможно за самовольное использование работником отгулов или отпуска, если он не вправе использовать такие дни по своему усмотрению, за безосновательный невыход работника на работу, на которую он был законно переведен (абз. 1 п. 19, пп. «д» п. 39 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2).

Какими документами оформить отсутствие работника

Для того чтобы оформить прогул, на практике чаще всего используют акт об отсутствии на рабочем месте. Также можно использовать распечатку данных системы электронного входа-выхода, если такая система установлена. Дополнительно можно составить докладную записку. Кроме того, отсутствие на работе отражается в табеле учета рабочего времени.

Прежде чем зафиксировать прогул, необходимо свериться с документами, регулирующими рабочее время сотрудника, например, с трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка (ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 100, ч. 4 ст. 189 ТК).

Нужно убедиться, что рабочее время прописано правильно и сотрудник ознакомлен с указанными документами под подпись. Иначе будет сложно доказать его вину в прогуле и законность применения к нему взыскания.

Докладную записку об отсутствии сотрудника на рабочем месте (о прогуле) составляют в произвольной форме, так как нормативно утвержденной нет. Ее, как правило, оформляет непосредственный руководитель отсутствующего работника.

Рекомендуем отражать в ней:

факт проступка;

время явки сотрудника на работу и длительность его отсутствия (в минутах, часах);

ссылку на документ (например, трудовой договор), которым регулируется рабочее время, и на конкретный пункт в нем, который работник нарушил;

Ф.И.О., должность и подпись должностного лица, составившего записку.

Ниже мы детально остановимся на том, как отразить факт отсутствия сотрудника на рабочем месте в табеле учета рабочего времени. И как зафиксировать его в акте.

Где отразить отсутствие работника на рабочем месте

Отсутствие на работе отражается в табеле учета рабочего времени поэтапно.

Шаг № 1

На первом этапе нужно зафиксировать неявку по невыясненным причинам, как только стало известно об отсутствии сотрудника на работе. Если сотрудника не было на работе целый рабочий день (смену) независимо от его (ее) продолжительности в унифицированной форме № Т-12 или Т-13 в верхней строке нужно указать буквенный код НН или цифровой код 30. Часы отсутствия в этом случае не отражаются.

Если компания использует свою форму табеля или собственные коды, нужно отразить тот код, который предусмотрен для такого случая.

Если сотрудника не было на работе более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены), то код(ы) в табеле указывают в зависимости от метода его заполнения.

Порядок проставления кодов при сплошной регистрации всех явок и неявок в унифицированной форме № Т-12 или Т-13 не урегулирован. Простановка одного кода будет некорректной. Поэтому рекомендуем указать два кода в виде дроби: буквенный код Я (или цифровой код 01) и фактически отработанное работником время, а также буквенный код НН (или цифровой код 30). Часы, когда человека не было на рабочем месте, в этом случае не отражают.

Если в компании регистрируют только случаи отклонения, то в верхней строке табеля нужно проставить буквенный код НН (или цифровой код 30), а в нижней — часы, на протяжении которых человека не было на рабочем месте.

Такие выводы сделаны с учетом указаний по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденной постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1.

Если в компании используется своя форма табеля или собственные коды, нужно проставить тот код, который предусмотрен для такого случая.

После того как станут известны причины, по которым работника не было, нужно исправить код на актуальный.

Шаг № 2

На втором этапе, когда установлено, что сотрудник совершил прогул, данные об этом вносятся в табель учета рабочего времени. Как только установлен факт прогула, рекомендуем зачеркнуть внесенные ранее данные (например, буквенный код НН) и вписать новые.

В унифицированной форме № Т-12 или Т-13 нужно указать буквенный код ПР или цифровой код 24. Если компания использует свою форму табеля или собственные коды, нужно проставить тот код, который предусмотрен для такого случая.

Рекомендуем, чтобы каждое исправление дополнительно заверил работник, ответственный за ведение табеля. Такой подход хотя и не урегулирован нормативными актами, но применяется на практике.

Не будет ошибкой, если будет издан корректирующий табель учета рабочего времени конкретно по прогулявшему лицу. В этом случае также нужно указать в нем новый код и реквизиты документа, на основании которого сделаны изменения. Пусть корректирующий табель подпишет лицо, ответственное за ведение табеля учета рабочего времени.

Как составить акт об отсутствии работника на рабочем месте

Акт об отсутствии на рабочем месте более четырех часов подряд составляют в произвольной форме, поскольку нормативно установленной нет. Рекомендуем указать в нем:

фамилию, имя, отчество и должность отсутствующего работника;

дату и точное время, когда его не было на работе (по возможности рекомендуется отразить, когда работник пришел и ушел);

точное время составления акта;

фамилии, имена, отчества и должности работников, подписывающих акт. При этом желательно, чтобы акт подписали как минимум трое работников: это придаст документу большую значимость в случае судебного спора.

По возможности в акте указывают неблагоприятные последствия для работодателя, вызванные отсутствием сотрудника, если они известны на момент составления акта. Примером может служить срыв встречи с клиентом и риск его потери.

Срок для ознакомления работника с актом об отсутствии на рабочем месте более четырех часов подряд, как и необходимость такого ознакомления, законом не предусмотрены. Можно ознакомить сотрудника с этим актом, например, одновременно с затребованием у него письменного объяснения о причинах отсутствия. Однако неознакомление работника с таким актом не несет никаких рисков, поскольку не является нарушением процедуры, установленной ст. 193 ТК.

Риски работодателя при несоблюдении порядка привлечения работника к ответственности за прогул

За такой грубый дисциплинарный проступок, как прогул, сотрудника можно уволить по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК.

Однако если работодатель посчитает нужным, он вправе смягчить наказание и, например, объявить работнику выговор. Замечание, как правило, за прогул не объявляют.

Перед применением взыскания работодатель должен по ТК соблюсти специальный порядок привлечения работника к ответственности:

зафиксировать проступок работника;

затребовать у него письменное объяснение;

составить акт, если работник не представил объяснение в установленный срок;

при наличии оснований оформить взыскание приказом.

При несоблюдении указанного порядка привлечения работника к ответственности за прогул работодатель может быть привлечен к административной ответственности (ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП). За первое нарушение может быть наложен штраф:

на компанию в размере 30 тыс. — 50 тыс. рублей;

на должностных лиц — 1 тыс. — 5 тыс. рублей.

За повторное нарушение наказание будет строже:

фирме грозит штраф в размере 50 тыс. — 70 тыс. рублей;

должностным лицам — 10 тыс. — 20 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 1 года до трех лет.

Кроме того, суд может отменить дисциплинарное взыскание. Если применялось взыскание в виде увольнения — признать его незаконным, что может повлечь (абз. 2–4 п. 53, абз. 1 п. 60 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2):