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Командировка в ДНР и ЛНР: что учесть бухгалтеру

Вопросы об особенностях командировок в ДНР и ЛНР были актуальны до проведения референдумов. Но не факт, что эти республики сразу войдут в состав России. Поэтому с письмом Минфина от 14.09.2022 № 03-04-07/88983 стоит ознакомиться.

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Командировка в ДНР и ЛНР: что учесть бухгалтеру

Какой размер суточных можно платить командированным

Размеры суточных в рублях, которые платят бюджетникам при служебных командировках на территории иностранных государств, установлены в приложении № 1(1), (постановление Правительства от 26.12.2005 № 812). Эти же размеры, распространяются на работников иных организаций, принимающих непосредственное участие в работах на территориях ДНР и ЛНР (постановление Правительства от 14.05.2022 № 877).

При оплате работодателем расходов, связанных со служебной командировкой, не подлежат обложению НДФЛ суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством России, но не более 700 рублей за каждый день. Для командировок за границу размер суточных — не более 2 500 руб. Чиновники уточнили, что если фактические суточные в ДНР и ЛНР выйдут за эти рамки, то разницу нужно облагать НДФЛ.

Получается, что сейчас суточные в ДНР или ЛНР — это 2500 руб. А если они войдут в состав России — будут 700 руб.

Как пересчитать суточные с момента вступления ДНР и ЛНР в состав России

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Командировка в ДНР и ЛНР: что учесть бухгалтеру

Вопросы об особенностях командировок в ДНР и ЛНР были актуальны до проведения референдумов. Но не факт, что эти республики сразу войдут в состав России. Поэтому с письмом Минфина от 14.09.2022 № 03-04-07/88983 стоит ознакомиться.

Командировка в ДНР и ЛНР: что учесть бухгалтеру
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