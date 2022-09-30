Командировка в ДНР и ЛНР: что учесть бухгалтеру

Какой размер суточных можно платить командированным
Размеры суточных в рублях, которые платят бюджетникам при служебных командировках на территории иностранных государств, установлены в приложении № 1(1), (постановление Правительства от 26.12.2005 № 812). Эти же размеры, распространяются на работников иных организаций, принимающих непосредственное участие в работах на территориях ДНР и ЛНР (постановление Правительства от 14.05.2022 № 877).
При оплате работодателем расходов, связанных со служебной командировкой, не подлежат обложению НДФЛ суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством России, но не более 700 рублей за каждый день. Для командировок за границу размер суточных — не более 2 500 руб. Чиновники уточнили, что если фактические суточные в ДНР и ЛНР выйдут за эти рамки, то разницу нужно облагать НДФЛ.
Получается, что сейчас суточные в ДНР или ЛНР — это 2500 руб. А если они войдут в состав России — будут 700 руб.
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