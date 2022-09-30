Госзакупки

Верховный Суд: как превратить одну неустойку в две

Между банком и заказчиком разразился спор: заказчик требовал сумму по гарантии в размере неустойки по контракту, банк отказался платить, ссылаясь на то, что стороны якобы исполнили контракт без нарушений.

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Верховный Суд: как превратить одну неустойку в две
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

По итогам судебных разбирательств заказчику удалось взыскать с банка сумму платежа по гарантии. Но на этом дело не закончилось. Заказчик потребовал от банка выплатить неустойку за просрочку исполнения.

Суды по непонятной причине встали на сторону банка и взыскали неустойку только частично за период, началом которого почему-то посчитали вступление в законную силу постановления суда апелляционной инстанции, подтвердившего, что, действительно, банк должен был с самого начала уплатить заказчику неустойку по гарантии.

Признавая обоснованным начисление неустойки за период с даты вынесения апелляционным судом постановления и по день выплаты банком денежной суммы, суды указали, что до вынесения вышеуказанного судебного акта у банка якобы отсутствовали основания для удовлетворения требования заказчика о выплате неустойки в связи с просрочкой поскольку существовала правовая определенность относительно обоснованности отказа банка как гаранта в выплате по требованию заказчика.

ВС признал доводы заказчика о трехлетнем периоде начисления неустойки за просрочку банка в платеже заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение коллегии по экономическим спорам.

Теперь банку помимо уже выплаченных заказчику 10 млн. неустойки, придется заплатить еще и 7 млн. неустойки за нарушение срока платежа по гарантии.

Источник: Определение ВС от 23.09.2022 № 305-ЭС22-11113.

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