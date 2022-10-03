Выплата доходов по ценным бумагам иностранной компании. Можно ли проводить операции без открытия специального счета нерезидентом

Описание ситуации

В банк поступило платежное поручение на сумму 65 млн.руб. со следующими реквизитами:

Плательщик: ООО «БРОКЕР».

Счет плательщик: 40701810_.

Банк плательщика: «Банк 1» г. Москва.

Банк получателя: «Банк 2» г. Москва.

Получатель: Х.LIMITED.

Корреспондентский счет банка получателя 30101810_.

Счет получателя 40807810_.

Назначение платежа: {V055210} Перечисление доходов по ЦБ BLM22. Клиент Х. LIMITED. Налог удержан 0.00. Без НДС.

Компания Х.LIMITED является резидентом Республике Кипр.

У банка имеются сведения и документы, подтверждающие, что компания Х.LIMITED находится под прямым контролем российского физического лица (контроль установлен до 01.03.2022), и информация об этом контроле раскрыта налоговым органам в соответствии с действующим законодательством.

До совершения указанной операции в банк не поступало каких-либо документов по выплате доходов по ценным бумагам, в том числе отсутствует заявление от резидента-должника на открытие счета 40809 типа «С» нерезиденту Х.LIMITED, в адрес которого резидент-должник планирует совершить выплату по ценным бумагам.

Платежный документ был исполнен с указанными реквизитами. Денежные средства, поступившие в адрес клиента нерезидента — юридического лица Х.LIMITED находятся на счете 40807.

Вопросы

В связи с вышеуказанным у банка возникают следующие вопросы:

Подлежала ли операция по перечислению доходов по ценным бумагам в пользу нерезидента Х.LIMITED исполнению в соответствии с временным порядком, установленным указом Президента № 95 от 05.03.2022? Должен был ли резидент-должник обратиться в банк до совершения выплаты с уведомлением на открытие счета 40809 типа «С» нерезиденту Х.LIMITED, в адрес которого планирует совершить выплату по ценным бумагам в соответствии с требованиями указа Президента № 95 от 05.03.2022? Если ответом на вопрос 2 является «Нет», то должен ли был банк в момент поступления денежных средств на свой корсчет самостоятельно изменить счет зачисления с 40807 на 40809, открыв последний в одностороннем порядке, в соответствии с п. 1.6 Разъяснений ЦБ РФ № 2-ОР от 18.03.2022? Денежные средства должны были быть направлены плательщиком сразу на корсчет 30130 типа «С» открытый в НКО АО НРД? Или же банк, получив подобный платеж, самостоятельно совершает пополнение корреспондентского счета 30130 в НКО АО НКЦ со своего корреспондентского счета, открытого в БР?

Если ответом на вопрос 1 является «Да», правильно ли банк понимает дальнейшие свои действия:

Должен ли банк в текущем времени получить уведомления от резидента-должника на открытие счета 40809 типа «С» для расчетов с нерезидентом Х.LIMITED. По факту открытия счета типа «С» 40809 нерезидент Х.LIMITED направляет на исполнение распоряжение к своему счету 40807 на перечисление всей суммы денежных средств 65 млн.руб. Банк совершает пополнение корреспондентского счета 30130 в НКО АО НКЦ со своего корреспондентского счета, открытого в Банке России на сумму 65 млн.руб. с назначением платежа «Пополнение корреспондентского счета в связи с поступлением денежных средств на специальный счет типа „С“ по операциям расчетов между резидентом и нерезидентом в соответствии с указом 95. НДС нет».

Мнение консультантов

Операция по перечислению доходов по ценным бумагам резидентом-должником в пользу нерезидента Х.LIMITED подлежит исполнению без применения временного порядка, установленного указом № 95. У резидента-должника не возникает обязанности по открытию счета типа «С» на имя нерезидента Х.LIMITED У банка не возникает обязанности в момент поступления денежных средств на корреспондентский счета банка на имя Х.LIMITED по изменению номера счета получателя на 40809 «Юридические и физические лица — нерезиденты — счета типа „С“ (инвестиционные)». У резидента-должника не возникает обязанности по направлению средств в уплату своих обязательств перед Х.LIMITED на корреспондентский счет 30130 «Корреспондентские счета кредитных организаций — корреспондентов типа «С» в НКО АО НРД.

В случае возникновения у банка сомнений в действительности на момент получения клиентом рассматриваемого платежа ранее полученной банком информации о бенефициарных владельцах Х.LIMITED, банку следует уточнить у клиента сведения о его бенефициарных владельцах.

Обоснование мнения консультантов

На основании подпункта «б» пункта 9 части 1 статьи 1 Закона № 173-ФЗ отчуждение резидентом в пользу нерезидента валюты Российской Федерации, а также использование валюты Российской Федерации в качестве средства платежа относятся к валютным операциям. Код валютной операции 55210 соответствует операции «Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, акциям и иным эмиссионным ценным бумагам» (Приложение 1 к Инструкции № 181-И).

В силу определений части 1 статьи 1 закона № 173-ФЗ:

1. нерезидентами, в том числе, признаются (пункт 7):

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации (подпункт «б»);

организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации (подпункт «в»);

находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта (подпункт «е»);

2. резидентами, в том числе, признаются (пункт 6):

физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации (подпункт «а»);

постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (подпункт «б»).

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законом № 290-ФЗ (подпункт «в»).

Указом № 95 установлен временный порядок исполнения резидентами-должниками обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед иностранными кредиторами, являющимися иностранными лицами, связанными с недружественными иностранными государствами (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности (далее — иностранные кредиторы) (пункт 1).

К недружественным государствам относятся, в том числе государства — члены Европейского союза, к которым относится, в том числе Кипр (перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022г. № 430-р).

В письме от 16.05.2022г. № 12-4-2/3652 Банком России было указано, что в целях применения указа № 95 следует руководствоваться понятием «финансовый инструмент», определенным Законом № 39-ФЗ (ответ на вопрос 19). Согласно подпункту 22 пункта 1 статьи 2 Закона № 39-ФЗ под финансовым инструментом понимается ценная бумага или производный финансовый инструмент.

Указанный порядок распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем 10 млн. рублей в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Банка России, установленному на 1-е число каждого месяца (пункт 2 указа № 95).

В целях исполнения указанных обязательств должник вправе направить в российскую кредитную организацию заявление об открытии на имя иностранного кредитора или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (иностранный номинальный держатель), в отношении которых осуществляется исполнение обязательств, счета типа «С», предназначенного для проведения расчетов по данным обязательствам. В целях исполнения обязательств, связанных с эмиссией ценных бумаг, должник вправе направить такое заявление в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием в соответствии с законом № 414-ФЗ (пункт 3 указа № 95).

Пунктом 6 указа № 95 установлено, что обязательства, названные в пункте 1 настоящего указа, признаются исполненными надлежащим образом, если:

они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Банка Росси, установленному на день, когда был произведен соответствующий платеж, перед иностранными кредиторами, не названными в пункте 1 настоящего указа (подпункт «а»);

они исполнены перед резидентами, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, путем перечисления должником на счет кредитора средств в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка Росси, установленному на день, когда был произведен соответствующий платеж. При этом платежи производятся через российских депозитариев без перечисления средств на счета типа «С» (подпункт «б»);

они исполнены перед иностранным номинальным держателем путем перечисления должником на счет типа «С» иностранного номинального держателя, открытый в российском депозитарии, средств в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка Росси, установленному на день, когда был произведен соответствующий платеж, для последующего перечисления владельцам ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами, названными в пункте 1 настоящего указа, этих средств в сумме, причитающейся к выплате по условиям эмиссии ценных бумаг, за вычетом суммы платежей, произведенных владельцам ценных бумаг, являющимся лицами, порядок исполнения обязательств перед которыми установлен подпунктами «а» и «б» настоящего пункта (подпункт «в»);

они исполнены в порядке, определенном в соответствии с подпунктом 10 или 11 настоящего Указа (подпункт «г»).

Указ № 95 издан в дополнение к указам № 79, 81.Указом № 81 был определен с 02.03.2022 особый порядок осуществления (исполнения) резидентами с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, в том числе, сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги (абзац третий подпункта «а» пункта 1).

Пунктом 12 указа № 95 определено, что в целях применения указа № 81 лицами иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, названными в подпункте «а» пункта 1 этого указа, не признаются лица, отвечающие одновременно следующим требованиям:

они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами (подпункт «а»);

информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, названными в подпункте «а» настоящего пункта, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (подпункт «б»).

В пункте 1.7 Разъяснений № 2-ОР Банк России указал:

«в целях применения указа № 81 особый порядок осуществления (исполнения) резидентами сделок (операций), установленный абзацем третьим подпункта „а“ пункта 1 указа № 81, влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги или недвижимое имущество, распространяется на сделки (операции), совершаемые резидентами с указанными в абзаце первом подпункта „а“ пункта 1 указа № 81 лицами, за исключением Специальных иностранных лиц, направленные как на приобретение резидентами, так и на отчуждение ими ценных бумаг или недвижимого имущества».

Положения пункта 12 указа № 95 распространяются также на применение указа № 95. Это закреплено пунктом 8 указа № 126.

В целях применения пункта 1 указа № 81, а также пункта 12 указа № 95 лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в статье 5 Закона № 57-ФЗ. На это указано Банком России в пункте 1.1 Разъяснений № 2-ОР.

Раскрытие российскими юридическими лицами или физическими лицами налоговым органам Российской Федерации информации о контроле над иностранными компаниями предусмотрено статьей 25.14 НК и осуществляется по форме и в порядке, указанным в приказе ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@. В частности, на основании пункта 3 статьи 25.14 НК уведомление об участии в иностранных организациях представляется в срок не позднее трех месяцев с даты возникновения (изменения доли) участия в такой иностранной организации.

В случае прекращения участия в иностранных организациях налогоплательщик информирует об этом налоговый орган в срок не позднее трех месяцев с даты прекращения участия (с указанием даты окончания участия в иностранной организации).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя (подпункт 1);

обновлять информацию о клиентах, которые не отнесены к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля данной организации, представителях таких клиентов, их выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения этих сомнений (подпункт 3).

При подтверждении достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновлении информации о них организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, используют сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических лиц, государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (пункт 5.4 статьи 7 Закона № 115-ФЗ). В свою очередь на основании пункта 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Банк обновляет информацию о клиентах, подлежащую установлению при открытии счета, в порядке, установленном банковскими правилами (пункт 4.2 Инструкции № 204-И).

Из приведенных норм следует, что установленный указом № 95 временный порядок расчетов резидентами-должниками по своим обязательствам по финансовым инструментам (в том числе ценным бумагам) через счета типа «С» распространяется на расчеты с иностранными кредиторами, к которым, в частности, относятся иностранные компании недружественных для Российской Федерации государств.

Вместе с тем к указанным иностранным компаниям-кредиторам недружественных стран не относятся компании, находящиеся под контролем российских физических или юридических лиц, при условии раскрытия информации о контроле налоговым органам Российской Федерации. Такие иностранные кредиторы определены Банком России как Специальные иностранные лица.

Соответственно указанный порядок не распространяется на Специальных иностранных лиц, и резиденты — должники вправе рассчитываться по своим обязательствам перед Специальными иностранными лицами без использования счетов типа «С».

В рассматриваемой ситуации клиенту банка компании — резиденту Республики Кипр поступили на его расчетный счет средства в виде дохода по ценным бумагам резидента РФ. Исполнение резидентом РФ обязательств по своим ценным бумагам перед резидентами Республики Кипр осуществляется с применением установленного указом № 95 временного порядка через счета «С».

Вместе с тем, как указано банком, компания — резидент Республики Кипр находится под контролем российского физического лица, и информация об этом доведена до сведения налогового органа. То есть на основании норм пункта 12 указа № 95 и пункта 8 указа № 126 указанный клиент банка относится к Специальным иностранным лицам, на которых установленный указом № 95 порядок не распространяется. Соответственно:

Операция по перечислению доходов по ценным бумагам в пользу нерезидента Х.LIMITED подлежит исполнению без соблюдения установленного указом № 95 временного порядка. У резидента-должника не возникает обязанности по открытию счета типа «С» на имя нерезидента Х.LIMITED. У банка не возникает обязанности в момент поступления денежных средств на корреспондентский счета банка на имя Х.LIMITED по изменению номера счета получателя на 40809 «Юридические и физические лица — нерезиденты — счета типа „С“ (инвестиционные)». У резидента-должника не возникает обязанности по направлению средств в уплату своих обязательств перед Х.LIMITED на корреспондентский счет 30130 «Корреспондентские счета кредитных организаций — корреспондентов типа «С» в НКО АО НРД.

Дополнительно обращаем внимание на то, что в случае возникновения у банка сомнений в действительности ранее полученной банком информации о бенефициарных владельцах Х.LIMITED на момент получения клиентом рассматриваемого платежа, банку следует уточнить у клиента сведения о его бенефициарных владельцах.