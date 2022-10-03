Как заполнять карточку воинского учета

Какие документы смотреть
Новые правила по воинскому учету — и, в частности, карточку по форме 10 — вводит приказ Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700. Новая форма пришла на смену карточке Т-2, которая действовала до 8 января 2022 года.
Одновременно с указанной даты утратил силу прежний аналогичный приказ — от 18 июля 2014 года № 495.
Где взять образец карточки
Что надо отразить в карточке и какие сведения собрать
Как заполнять
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