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Воинский учет

Как заполнять карточку воинского учета

Вопросом воинского учета до начала частичной мобилизации некоторые компании даже не интересовались. Но разобраться в теме никогда не поздно. Один из главных документов воинского учета – это карточка по форме 10, которую нужно заполнять с 8 января 2022 года.

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Как заполнять карточку воинского учета

Какие документы смотреть

Новые правила по воинскому учету — и, в частности, карточку по форме 10 — вводит приказ Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700. Новая форма пришла на смену карточке Т-2, которая действовала до 8 января 2022 года.

Одновременно с указанной даты утратил силу прежний аналогичный приказ — от 18 июля 2014 года № 495.

Где взять образец карточки

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