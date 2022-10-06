Что делать, если сотрудника призвали на срочную службу в армию

Что нужно сделать

Призывника, у которого нет отсрочки от армии или бронирования, и у которого на руках есть повестка от военкомата об отправке в воинскую часть или направлении на альтернативную гражданскую службу, нужно уволить п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК. Повестка для прохождения призывной или медицинской комиссии — не повод для увольнения.

Требовать от работника заявление об увольнении по собственному желанию при наличии повестки — незаконно.