Что делать, если сотрудника призвали на срочную службу в армию

Что нужно сделать
Призывника, у которого нет отсрочки от армии или бронирования, и у которого на руках есть повестка от военкомата об отправке в воинскую часть или направлении на альтернативную гражданскую службу, нужно уволить п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК. Повестка для прохождения призывной или медицинской комиссии — не повод для увольнения.
Требовать от работника заявление об увольнении по собственному желанию при наличии повестки — незаконно.
Какие документы смотреть
Как оформить увольнение по призыву
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Что сделать после увольнения
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