Воинский учет и обязанности организации при мобилизации сотрудников

Нам важно знать, что такое воинский учет и как вся эта процедура проходит внутри компании. Поэтому данный материал дает общую информацию по ВУ и его действиям в разрезе той или иной организации.

Какие законы регулируют воинский учет

Воинский учет граждан ведут по месту их работы в соответствии с законодательством РФ, Положением и методическими рекомендациями по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил 11.07.2017):

С чего и как начать воинский учет:

Шаг № 1

Поставьте организацию на воинский учет в территориальном военном комиссариате или органе местного самоуправления:

Документы, которые нужно подать в военный комиссариат:

Приказ об организации ВУ граждан.

План работ по осуществлению ВУ.

Должностная инструкция по ведению воинского учета.

Донесение — 11МУ.

Форма Ф-18.

Заявление о постановке на ВУ.

Шаг № 2

Издаем приказ об организации ведения воинского учета в компании.

Проект приказа нужно согласовать:

с военным комиссаром муниципального образования территории, на которой расположена организация или ее структурное подразделение;

с органом местного самоуправления, осуществляющим первичный воинский учет, если вы работаете в местности, где нет военных комиссаров.

Приказ утверждается по форме, которая приведена в приложении № 4 Методических рекомендаций Генерального штаба.

Кто подлежит воинскому учету.

Призывники — граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Граждане, пребывающие в запасе — военнообязанные:

граждане мужского пола;

уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил;

успешно завершившие обучение на военных кафедрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса;

успешно завершившие обучение в военной образовательной организации высшего образования по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса;

не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу;

не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или отменой призывной комиссией субъекта РФ решения нижестоящей призывной комиссии по достижении ими возраста 27 лет;

не подлежавшие призыву на военную службу по достижении ими возраста 27 лет;

не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии по достижении ими возраста 27 лет;

уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставленные на воинский учет в военных комиссариатах;

прошедшие альтернативную гражданскую службу;

граждане женского пола с военно-учетной специальностью (приложение к Положению о воинском учете).

Не подлежат воинскому учету граждане

освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» (ст. 23 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ);

проходящие военную службу;

отбывающие наказание в виде лишения свободы;

женского пола без военно-учетной специальности;

постоянно проживающие за пределами Российской Федерации;

у которых есть воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности.

Документы для ведения воинского учета

Проверьте наличие документов воинского учета у работников. Сведения в них и учетной карточке по форме № 10 (утв. приложением № 22 приказа Минобороны от 22.11.2021 № 700) должны совпадать.

Для этих целей подготовьте проект приказа, которым руководитель установит обязанность для работников, подлежащих воинскому учету, приносить ответственному лицу документы для проведения сверок.

Запросите документы:

у призывников — удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;

военнообязанных — военный билет или справку взамен военного билета, временное удостоверение, выданное взамен военного билета.

Направление работника на военные сборы:

Работодатель сохраняет за сотрудником рабочее место на весь период военных сборов (ст. 170 ТК). Но он должен освободить его от служебных обязанностей и выплатить ему средний заработок за это время (п. 2 ст. 6 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, п. 25 Положения о военных сборах в ред. постановления Правительства от 29.05.2006 № 333).

Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним места работы на время исполнения работником государственных или общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с законодательством эти обязанности должны исполняться в рабочее время.

Что надо сделать работодателю