Возврат переплаты. Две истории о том, как чиновники сами себя перехитрили

Признание — царица доказательств

Пинг-понг с ответами

Компания уплатила страховые взносы 13.01.2017. А потом обнаружила, что ошиблась и переплатила. Поэтому обратилась в ПФР за возвратом.

Однако чиновники 20.09.2018 сообщили, что никакой переплаты нет. Возвращать нечего.

Тогда компания подала заявление уже в налоговую инспекцию 21.11.2018. И снова получила отказ. Никакой переплаты нет.

Организация снова обратилась в ПФР — 16.01.2020. Попросила подтвердить факт переплаты. А вот теперь чиновники сообщили, что компания пропустила срок давности. Ответили они 03.02.2020.

Такой же ответ компания получила на новое обращение — 23.10.2020. В фонде сослались на пункт 13 статьи 26 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Три года уже истекли.

«Прокол» c признанием

Однако чиновники ПФР в последнем ответе признали факт переплаты. Долг был зафиксирован письменно.

После этого компания отправилась в арбитраж — 25.12.2020. Арбитры согласились, что трехлетний срок, в течение которого компания вправе обратиться в суд с заявлением о возврате суммы излишне уплаченных взносов, не истек.

Долг есть. Поэтому 21.11.2018 организация реализовала право на заявление о возврате суммы излишне уплаченных взносов (п. 13 ст. 26 Закона № 212-ФЗ). Именно с этой даты надо исчислять срок на подачу заявления (постановление АС Московского округа от 26.09.2022 № А40-258600/2020).

Возврат с процентами

Простая ошибка

Компания — налоговый агент по НДФЛ. Она поменяла адрес 24.11.2017. Но когда перечисляла налог в бюджет, ошибочно указала прежний ОКТМО. В результате одновременно получила и недоимку и переплату.

Компания обратилась к налоговикам за зачетом (п. 7 ст. 78 НК). Однако неожиданно получила отказ — 09.09.2020. Вышестоящие налоговики оставили жалобу компании без удовлетворения — 29.06.2021. Тогда компания отправилась в арбитраж.

Скромная «забывчивость» налоговиков

Арбитры выяснили, что первое заявление о зачете компания подала 26.08.2020. Есть извещение о получении электронного документа. Ответа компания не получила.

Налоговики возражали. Они рассмотрели заявление 27.08.2020. Приняли решение отказать 09.09.2020. Но доказательств, что ответ был отправлен организации в установленные сроки, инспекторы предъявить не смогли. Компания все-таки получила ответ, но уже только 23.09.2021.

Что решил суд

Повторное заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога компания подала 17.02.2021. Инспекция отказала 03.03.2021. Якобы срок в три года для подачи заявления уже истек.

Однако арбитры убедились, что первоначальное заявление было подано 26.08.2020. Налоговики не стали этого отрицать. А раз так, то организация в три года как раз уложилась.

В такой ситуации допустимо правило, что трехлетний срок можно считать с момента, когда компания узнала о переплате (определение КС от 21.06.2001 № 173-О). Организация должна была узнать о переплате или при подаче декларации, или при сверке с бюджетом. Первая налоговая декларация за 2017 год подана 30.03.2018. Значит, оба заявления поданы в пределах трехгодичного срока.

Деньги поступили в бюджет, никаких потерь он не понес. Почему налоговики отказали организации, непонятно. Фактически, компания уплатила НДФЛ за свой счет. А это противоречит пункту 9 статьи 226 НК.

Налоговая незаконно не провела зачет переплаты. Она обязана начислить и выплатить компании проценты за это нарушение (постановление АС Московского округа от 13.09.2022 № А40-161224/2021).

Выводы

Порядок возврата переплаты прописан в статье 78 НК. Срок на возврат — три года с момента излишней уплаты налога. Заявление можно подать на бумаге или в электронном виде.

На то, чтобы принять решение у инспекции есть 10 рабочих дней. Он исчисляется со дня получения заявления или со дня подписания акта совместной сверки.

Если инспекция откажет в возврате переплаты, то о своем решении она обязана сообщить в течение пяти рабочих дней. Причина отказа должна быть указана в решении.

Сумму переплаты вернут в течение одного месяца со дня получения инспекцией заявления. Отказ в возврате обжалуйте в вышестоящей инспекции, а затем — в суде (п.п.1, 2 ст. 138 НК).

Если налоговики вообще промолчали, тоже обращайтесь в суд. Срок на это — три года со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении вашего права (п. 79 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57).

И вот здесь надо будет доказать, что трехлетний срок еще не истек. И что переплата действительно есть. Вот тут как раз и пригодятся признания самих налоговиков, что переплата существует. И что первое заявление на возврат вы подали вовремя.