Сотрудника призвали на службу. Что делать работодателю при срочной службе или мобилизации

В случае медосвидетельствования, комиссии и сборов

Работодатель обязан на период, когда сотрудник проходит медицинское освидетельствование, призывную комиссию и военные сборы, освободить его от работы, сохранить место работы, должность и средний заработок (ст. 170 ТК, п. 1 ст. 6 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

Чтобы освободить сотрудника от работы, оформите приказ. Унифицированного бланка для этого случая нет. Оформите приказ в произвольной форме. Для каждого основания для вызова будет своя формулировка, которую можно взять из повестки.

Если по повестке работник должен прибыть в другой населенный пункт, ему положены дополнительные выплаты — суточные, компенсацию на оплату найма жилья и проезда. Это следует из пункта 1 статьи 6 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, подпункта 5 пункта 2 Правил компенсации расходов, утвержденных постановлением Правительства от 01.12.2004 № 704.

Дополнительные выплаты укажите в приказе об освобождении от работы.

Табель

В табеле учета рабочего времени на время прохождения призывной комиссии работником поставьте коды «Г» или «23», если используете формы № Т-12 или № Т-13. Если компания использует собственные формы и коды, поставьте тот, который обозначает невыход на работу на время исполнения государственных или общественных обязанностей.

Оплата

Выплаты

Состав выплат зависит от основания, по которому вызвали работника по повестке.

Когда работник проходит медосвидетельствование, призывную комиссию и за время прохождения военных сборов, выплатите ему средний заработок. Основание — пункты 1 и 2 статьи 6 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ.

По повестке работник может быть обязан прибыть на медосвидетельствование и призывную комиссию в другой населенный пункт. Работодатель в связи с проездом сотрудника к месту исполнения воинской обязанности от места жительства (работы, учебы) и обратно обязан дополнительно выплатить суточные, компенсацию на оплату найма жилья и проезда. Основание — пункт 1 статьи 6 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, подпункт 5 пункта 2 Правил компенсации расходов, утвержденных постановлением Правительства от 01.12.2004 № 704.

Возмещение расходов

Военный комиссариат возместит расходы работодателя на выплату среднего заработка и страховых взносов, а также суточные, компенсацию проезда и проживания. Компенсацию можно получить по месту нахождения работодателя (п. 7 ст. 1 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, постановление Правительства от 01.12.2004 № 704). Срок обращения за возмещением расходов не установлен.

Чтобы возместить расходы, направьте в военкомат:

письмо или заявление на официальном бланке с указанием суммы возмещаемых расходов и банковских реквизитов работодателя;

копии документов о фактически произведенных расходах (извещения к повестке, справок, табеля рабочего времени, расчетно-платежных ведомостей и т. д.).

Учет

НДФЛ и взносы

Средний заработок за период медосвидетельствования, прохождения призывной комиссии и военных сборов облагается НДФЛ и страховыми взносами (п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 420 НК). Компенсация подтвержденных расходов по оплате найма жилья и проезда не облагается НДФЛ и страховыми взносами (п. 1 ст. 217, п. 2 ст. 422 НК, п. 2 ст. 20.2 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ)

Суточные по командировкам по России не облагают НДФЛ, пенсионными и медицинскими взносами, взносами ВНиМ в пределах 700 руб. за день (п. 1 ст. 217, п. 2 ст. 422 НК). Взносы на случай травматизма не начисляйте на суточные, если они не превысили норму, установленную у работодателя (п. 2 ст. 20.2 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Налоговый учет расходов

Расходы на выплату среднего заработка и командировочных, страховых взносов учтите в составе затрат при расчете налога на прибыль (п. 6 ст. 255, подп. 12 п. 1 ст. 264 НК). Данные расходы также можно учесть при расчете налога по УСН с объектом «доходы минус расходы» (п. 2 ст. 346.16, подп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК).

Компенсацию указанных расходов, после получения из бюджета, учтите во внереализационных доходах (письмо Минфина от 11.11.2011 № 03-03- 06/2/170).

Бухучет

Начисление среднего заработка, взносов, компенсации расходов можно отразить двумя способами: по дебету счета 76 или по дебету счетов учета затрат 20, 25, 26, 44. В обоих случаях они корреспондируют по кредиту со счетом 73.

Отчетность

РСВ, 4-ФСС, СЗВ-М

Отражайте сотрудника в числе застрахованных лиц за время, когда он проходит медицинское освидетельствование, призывную комиссию, военные сборы. В это время действует трудовой договор, поэтому сотрудник относится к застрахованным лицам.

СЗВ-ТД

Сдавать отчет за время, когда сотрудник проходит медицинское освидетельствование, призывную комиссию и военные сборы, не надо. В данном случае нет увольнения, перевода или других кадровых мероприятий, при которых нужно сдавать СЗВ-ТД.

СЗВ-СТАЖ

Период медосвидетельствования, прохождения призывной комиссии, военных сборов нужно выделить в СЗВ-СТАЖ, если работник имеет право на досрочное назначение пенсии. Отразите этот период по коду «ОБЩЕСТ».

Если работник не имеет права на досрочную пенсию, выделять названный период в СЗВ-СТАЖ не нужно. Это следует из письма отделения ПФР по г. Москве и Московской области от 18.03.2021 № Б-210-6/1256-21.

Как вести воинский учет? И что должна делать компания при мобилизации сотрудников? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашей статьей.

В случае призыва на военную службу по частичной мобилизации

Трудовой договор с мобилизованными работниками нужно приостановить. Это правило распространяется на всех работников, которых призвали по мобилизации с 21 сентября 2022 года. Работодатель должен сохранить за ним рабочее место (постановление Правительства от 22.09.2022 № 1677).

На время приостановки трудового договора работодатель вправе принимать на работу временных сотрудников по срочным трудовым договорам (информация Минтруда от 22.09.2022).

Подпишите с работником дополнительное соглашение к трудовому договору. Укажите в нем реквизиты действующего трудового договора, дату, с которой договор приостановлен. Пропишите, что работодатель сохраняет рабочее место по должности сотрудника. Дополнительное соглашение составьте в двух экземплярах — для работника и работодателя.

На основании дополнительного соглашения оформите приказ о приостановке действия трудового договора. Унифицированного бланка приказа нет. Оформите его в произвольном виде. В приказе укажите дату, с которой приостановлен трудовой договор, обязательство сохранить рабочее место по должности работника, дату и номер повестки.

На время приостановки действия трудового договора мобилизованный продолжает числиться работником. Это следует из разъяснений Минтруда о приостановке действия трудового договора (письмо от 01.06.2022 № 14- 4/10/В-7208). Поэтому работодатель обязан вести на мобилизованного табель.

Специального кода для табеля в такой ситуации в постановлении Госкомстата от 05.01.2004 № 1 нет. Утвердите собственный код, чтобы отмечать времени период, на который приостановили действие трудового договора мобилизованного работника. Например, введите буквенный код «ПД» или цифровой «43».

Запись о приостановке действия трудового договора в трудовую книжку мобилизованного работника вносить не нужно. В сведения о работе трудовой книжки вносят только записи о работе, постоянных переводах и увольнении сотрудник (ч. 4 ст. 66 ТК, приказ Минтруда от 19.05.2021 № 320н).

Оплата

Приостановка действия трудового договора. Пока длится приостановка действия трудового договора, работник не получает зарплату.

Учет

Налоговый учет расходов

Зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, выходное пособие учтите в затратах при расчете налога на прибыль (п. 1, 8, 9 ст. 255 НК). Данные расходы также можно учесть при расчете налога по УСН с объектом «доходы минус расходы» (п. 2 ст. 346.16 НК).

НДФЛ и взносы

Зарплата и компенсация за неиспользованный отпуск облагаются НДФЛ и взносами (абз. 14 п. 1 ст. 217, абз. 6 подп. 2 п. 1 ст. 422 НК, абз. 6 подп. 2 п. 1 ст. 20.2 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Выходное пособие не облагается НДФЛ и страховыми взносами, если не превышает трехкратный размер среднего месячного заработка. Это следует из пункта 1 статьи 217, абзаца 6 подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК.

Отчетность

РСВ, 4-ФСС, СЗВ-М

Отражайте работника в числе застрахованных лиц в отчетном периоде, в котором с ним действует трудовой договор. В случае приостановки действия трудового договора, трудовые отношения с работником не прекращаются (письмо Минтруда от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208).

СЗВ-ТД

По действующим правилам при приостановке договора подавать СЗВТД не нужно (письмо Минтруда от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208). Но в эти правила могут внести поправки, они уже готовятся, и возможно, что подавать СЗВ-ТД понадобится.

Как уволить призывника на срочную службу (не по частичной мобилизации)

Вариант № 1: согласно ст. 83 части первой пункта 1 ТК

Шаг 1. Принять повестку военкомата. Призывник может принести ее лично, либо организация получит ее от военкомата.

Шаг 2. Издать приказ об увольнении сотрудника в связи с призывом на срочную службу. Последним рабочим днем будет дата, предшествующая дню отправки в часть или направления на место альтернативной службы.

Шаг 3. Ознакомить работника с приказом под личную подпись. Если он отказывается это сделать, пригласить двух свидетелей и составить акт об отказе от ознакомления.

Шаг 4. Заполнить сведения о трудовой деятельности (СТД-Р) для электронной трудовой книжки или бумажную трудовую книжку.

Пример формулировки об увольнении «Трудовой договор расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с призывом на военную службу, пункт 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации».

Распечатать, подписать у руководителя и заверить печатью электронную форму СТД-Р.

Шаг 5. Выдать работнику в последний рабочий день документы:

бумажную трудовую книжку или СТД-Р с записью об увольнении;

справку о доходах и суммах налога физического лица по форме КНД 1175018;

справку о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы.

Шаг 6. Произвести все выплаты увольняемому работнику. Ему положена заработная плата, компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 178 ТК).

Шаг 7. Сообщить в течение двух недель в военкомат об увольнении работника, подлежащего воинскому учету (п. 29 Методических рекомендаций Генштаба РФ от 11.07.2017).

Шаг 8. Если работник был должником, сообщить в ФССП и получателю алиментов о его увольнении. Судебных приставов информируют сразу и возвращают им исполнительный лист или судебный приказ. Получателям алиментов направляют сведения в течение трех дней после увольнения работника

Вариант № 2: если работник самостоятельно принимает решение уволиться, то работодатель вправе с ним расторгнуть договор, например, по соглашению сторон

Тогда работник и работодатель оформляют соглашение о расторжении трудового договора. К заявлению или соглашению можно приложить повестку или мобилизационное предписание (п. 16 положения, утв. постановлением Правительства от 11.11.2006 № 663, п. 21 закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ).

Определить дату увольнения работник может сам. Поскольку причина увольнения уважительная, работодатель обязан уволить сотрудника в дату, которую он указал в заявлении, в том числе без отработки (ч. 3 ст. 80 ТК).

Подготовьте приказ по форме № Т-8 или по самостоятельно разработанной форме. Укажите в нем причину увольнения — собственное желание работника или соглашение сторон трудового договора. Ознакомьте работника с приказом под подпись.

Внесите запись в бумажную трудовую книжку или в сведения о трудовой деятельности (СТД-Р).

В последний рабочий день работнику необходимо выдать:

трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р;

справку о сумме заработка по форме, утвержденной приказом Минтруда от 30.04.2013 № 182н;

копию сведений по форме СЗВ-М за последний месяц работы;

копию сведений по форме СЗВ-СТАЖ за отчетный год до даты увольнения;

копию раздела 3 расчета по страховым взносам за последние три месяца расчетного периода, то есть с начала квартала до даты увольнения.

Сообщить в течение двух недель в военкомат об увольнении работника, подлежащего воинскому учету (подп. «а» п. 29 Методических рекомендаций Генштаба от 11.07.2017). Для этого заполните сведения по форме из приложения № 9 к Методическим рекомендациям.

Если работодатель удерживает из зарплаты работника долги по исполнительном документам, после увольнения направьте исполнительный лист или судебный приказ судебным приставам. Срок — не позднее следующего дня после увольнения.

Когда платите алименты, уведомите приставов и получателя об увольнении работника. Срок — три дня после увольнения работника (ч. 4.1 ст. 98 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, п. 1 ст. 111 СК).