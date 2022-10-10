Взять в свои руки: как оптимизировать расходы на подбор персонала и причём тут CRM

Каждый бухгалтер знает, что в работе без CRM-системы сегодня не обойтись. Знает это и каждый коммерческий директор. Но и HR-менеджерам CRM-системы помогают в работе.

Коротко о том, что вы и так знаете, и немного новостей

Пандемийный кризис, как не парадоксально, принёс в жизнь российских компаний и кое-что хорошее. Локдаун заставил перестроить работу всех направлений компании и сделать их диджитальными: и тех, кто «зарабатывает», и тех, кто «тратит».

Хорошая новость заключается в том, что даже в одну из консервативных бэк-функций компании — HR — цифровизация тоже пришла. Популярными (и необходимыми) стали рекрутинговые CRM-системы.

Тренды

Последние два года на рынке труда наблюдается дефицит кандидатов. То есть найти нужное количество сотрудников на склад или производство стало сложнее. Такого количества людей просто физически нет.

Каждый коммерческий директор знает, сколько компания недополучает ежедневно,если вакансия менеджера по продажам закрывается долго. Чтобы нанимать быстрее конкурентов, работодателям пришлось изменить требования к соискателям, увеличить скорость работы.

Нестабильность в экономике заставляет компании внимательнее тратить деньги, а иногда и вовсе сокращать операционные расходы. Пандемийный период принёс принципиально новое понимание процесса найма людей, основанного на результативности, продуктивности и эффективности. Эта триада сформировала экономический подход в подборе персонала. А значит, заставила HR-менеджеров разговаривать на языке цифр и вести точную аналитику.

Интересное

Социально-экономические изменения меняют и требования к специалистам, которые обеспечивают бизнес человеческим капиталом. Помимо профессиональных компетенций у HR-менеджеров стало крайне важным знание сервисов HR-автоматизации и CRM-систем.

Так, в середине третьего квартала компании из разных отраслей открыли более 5,8 тыс вакансий для рекрутеров, в которых обязательным указали знание систем HR-автоматизации. Этот показатель на 17% выше, чем в августе 2021 года.

Чаще всего такие эксперты нужны в ретейловых компаниях (12% всех открытых вакансий с обязательным требованием работы в CRM-системах для подбора ), девелопменте (9%), ИТ-индустрии (7%), консалтинге, логистике, FMCG (по 6%), финтехе, медицине и фармацевтике (по 5%) (данные исследований hh.ru и CRM Talantix).

Зачем компании рекрутинговая CRM: пять задач, которые можно решить

Если у вашей HR-команды по подбору нет автоматизированного решения, показываем на реальном примере, как этот пробел можно закрыть. Приведём сравнения CRM для продаж. Так нагляднее видно, как работает профессиональный рекрутинговый софт.

Итак, каждая CRM должна решить как минимум пять основных задач.

1. Управление отношениями

CRM для продаж Рекрутинговая CRM Взаимодействие компании со своими клиентами и партнёрами: менеджер-клиент-бухгалтер Взаимодействие компании с кандидатами на рынке труда: рекрутер-кандидат-нанимающий руководитель

В рекрутинговой CRM Talantix от hh.ru объеденены полезные функции и нужные интеграции для удобного и эффективного процесса найма сотрудников.

2. Сбор, объединение и хранение (безопасное!) всех данных, целевых действий и событий в этих отношениях

CRM для продаж Рекрутинговая CRM Единая база клиентов и партнёров, все письма, звонки, сообщения, платежи, договоры и статусы по ним; прозрачность и открытый доступ 24/7 для всех ответственных Единая база резюме кандидатов из разных источников, все письма, сообщения, собеседования, тестовые задания, статусы по вакансиям и соискателям; совместная работа по найму, прозрачность и открытый доступ для HR-менеджеров и нанимающих руководителей.

В рекрутинговой CRM Talantix от hh.ru можно хранить резюме кандидатов, формировать кадровый резерв для значимых направлений компании. В карточке соискателя подгружаются его резюме, контакты для связи, источник отклика, обратная связь руководителя и многое другое.

А благодаря тесной интеграции с hh.ru можно отслеживать изменения в резюме, которые сделал соискатель: какой опыт получил, на какую позицию и зарплату рассчитывает в данный момент.

3. Отслеживание пути клиента в компании

CRM для продаж Рекрутинговая CRM Статус клиента в компании: на каком этапе работа с ним, сумма сделок или контракта, возможные дисконты, почему не работает с компанией в данное время Движение кандидата по воронке подбора: откуда откликнулся, на каком этапе подбора находится, соответствует ли требованиям, фиксируются статусы отказа, перехода в кадровый резерв или отправка оффера.

Путь кандидата по воронке подбора фиксируется в его карточке: какие коммуникации с ним были, как он выполнил тестовое задание, какую оценку получил от нанимающего руководителя. Сразу из системы можно направить оффер кандидату, если он успешно прошёл все испытания.

4. Измерение эффективности и продуктивности

Коммерческая CRM Рекрутинговая CRM Собирает все данные по процессу работы с клиентом в дашборды, графики и отчёты; отслеживает динамику результатов компании в целом и каждого ответственного сотрудника в его зоне ответственности Собирает данные по всему процессу подбора в компании: источники откликов, воронка кандидатов, эффективность HR-команды в целом и каждого рекрутера.

Несколько примеров дашбордов внутри CRM-системы Talantix. Первый показывает среднее время закрытия вакансий у каждого рекрутера в компании. Второй: какие источники приносят больше всего откликов. Это помогает формировать бюджет на наём, а в будущем точнее и не тратить на те каналы, которые не приносят релевантных кандидатов.

5. Сокращение ручных действий и автоматизация повторяющихся действий

CRM для продаж Рекрутинговая CRM Объединяет в одном окне интеграции с нужными сервисами коммуникаций с клиентами внутренними подразделениями; настраиваются автодействия для каждого события в отношениях с клиентами: отправка писем, СМС, уведомлений. Объединяет в одном окне интеграции с нужными сервисами коммуникаций с кандидатами и линейными руководителями; настраиваются автодействия для каждого события в отношениях с кандидатами их движения по воронке найма: отправка писем при переходе на новый этап подбора, СМС-уведомлений о назначенном интервью, оффера.

В CRM-системе Talantix можно настроить автодействия. Например, при движении кандидата по воронке найма есть возможность направлять автоматические письма-уведомления, назначить встречу. Шаблоны таких коммуникаций можно прописать заранее, а в будущем не тратить время на их написание.

А что на цифрах?

Ежедневно сервис HR-автоматизации Talantix от hh.ru используют десятки тысяч представителей малого, среднего и крупного бизнеса из разных отраслей и разных регионов РФ, стран СНГ.

Изучив опыт клиентов, показываем несколько ключевых изменений в процессе найма компаний и бизнесе в целом после внедрения HR-автоматизации:

Интересное

Доступ к CRM-системе одному рекрутеру обходится всего в 1,5–2 тыс. рублей в месяц.

Сколько и на чём компания может сэкономить от внедрения HR-автоматизации, можно посчитать на этом калькуляторе. Он наглядно покажет те расходы компании, которые можно оптимизировать, но при этом улучшить работу HR-команды.

Вместо заключения. Чек-лист для любопытных

Четвёртый квартал — это традиционное время для подведения итогов и планирования бюджета на следующий год. Как минимум, их будет два: оптимистичный и с поправкой на происходящие события.

Чтобы бюджетирование с HR прошло слаженно, а вы разговаривали на одном языке, собрали простой, но ценный чек-лист. Ответы на эти вопросы (а также те тренды, о которых мы рассказали выше) точно помогут понять друг друга, оценить план работы на следующий год заложить средства на подключение CRM-системы.

Средний объём найма в компании в уходящем году и прогнозы на следующий. То есть среднее количество открытых вакансий в месяц. Направления, в которых ищут людей регулярно (из-за текучки), в каких командах ожидается усиление, за какие сроки нужно находить людей. То есть структура синих и белых воротничков в подборе и скорость найма по каждому типу подбора. Количество нанимающих руководителей, которые обращаются к HR-команде с заявкой на подбор: руководители отделов, участков, бригадиры, управляющие магазинами, складами, бухгалтерия. Сколько источников кандидатов приходится подключать, чтобы набрать нужное количество резюме: job-сайты, соцсети, объявления, реферальная программа. Сколько вакансий в месяц должен закрыть один HR-менеджер и сколько ведёт одновременно весь отдел по подбору.

В периоды, когда неспокойно, важно понять, как команды компании могут помочь друг другу, поддержать новыми решениями и повысить эффективность. Как это сделать в подборе персонала, расскажем на онлайн-прогулке по рекрутинговой CRM от hh.ru. Записаться самим и пригласить коллег можно по ссылке.