13 CRM-систем для автоматизации бизнеса: обзор «Клерка»

Попытались облегчить вам непростой выбор системы, на которую, фактически, будет полагаться весь ваш бизнес.

Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) способны автоматизировать и скоординировать работу практически всех отделов компании. «Клерк» подготовил обзор популярных систем.

Проведенный нами опрос показал, что 13 % респондентов не до конца, в принципе, понимают, зачем бизнесу си-ар-эм:

70 % заявили, что уже внедрили CRM. Но не все довольны результатами:

А некоторые бухгалтеры воспринимают нововведения в штыки (логика такая: тяжело сидеть еще в одной проге: уже есть 1С, кассы, отправки отчетности, ЛК в налоговой и тп):

В общем, не все так просто. Давайте разбираться.

Мы спросили у Виталия Басманова, гендиректора компании «ДУВЕЛЛ», занимающейся интеграциями CRM, почему внедрение системы не всегда дает нужный результат. Он рассказал, что перед внедрением важно понять, подходит ли си-ар-эмка вашему виду бизнеса: «Например, ритейлу нужны системы с мощным блоком процессинга. Это важно, поскольку, в отличии от B2B компании, ритейл не может вести учет своих покупателей по наименованию или ФИО. Ритейл запускает «Программы лояльности» – в результате чего каждый клиент начинает идентифицироваться по своему уникальному номеру. И процессинг как раз позволяет мгновенно обрабатывать данные от кассы в момент совершения покупки – анализ покупки, пересмотр цены для конкретного клиента, выдача специального предложения в момент покупки и т.п.

Или еще пример: у вас есть сайт, на котором люди регистрируются и формируют заказ товара. Но еще у вас есть CRM, где вы ведете клиентскую базу, есть учетная система и есть кассовое ПО, где происходит регистрация продаж. И если вы не интегрировали сайт с этими системами (CRM, касса, учетная система), то вы получили кучу нестыковок и головную боль вместо автоматизации процессов.

В 90% случаев люди, которые недовольны внедрением какой-либо CRM, не довольны из-за того, что попытка автоматизировать один блок работ, привела к безумному хаосу в смежных блоках. Или вообще был выбран тип или конкретный вид CRM системы, который не решает требуемые задачи».

Для обзора CRM, приведенного ниже, мы выбрали 13 систем. Старались останавливаться на основых фичах. Конечно, все описать в одном обзоре невозможно. Если вы пользуетесь системами из обзора, и мы упустили что-то важное, будем рады вашим комментариям.

Кроме описания, стоимости, плюсов и минусов, приводили отзывы пользователей, подобранные через платформу CRMindex.

Если вы пользуетесь си-ар-эм, которой нет в этом обзоре или хотите, как разработчик системы, рассказать о ней, пишите в комментах, мы обязательно с вами свяжемся.

Сегмент

Малый, средний и крупный бизнес.

Описание

Коммуникация с клиентом через разные каналы на одной платформе;

Встроенный конструктор сайтов, на котором можно создать лендинг для рекламной акции или анонса мероприятия. К сайту можно подключить виджеты соцсетей, формы обратной связи и прямой чат клиента с менеджером;

Создание подробной клиентской базы;

Рейтинги клиентов по количеству принесенной прибыли;

Удобная работа с документооборотом;

Синхронизация с 1С;

Много инструментов маркетинга;

Мощная аналитика о важных показателях компании;

Формирование оплаты заказа на любой удобной клиенту платформе: в чатах соцсетей и мессенджерах, без создания отдельного интернет-магазина.

Роботы могут отправлять клиентам письма, sms, собирать заказы из всех каналов и распределять их между менеджерами, создавать новые предложения для клиентов, уже совершивших покупку ранее. Искусственный интеллект отслеживает нагрузку на менеджеров, анализирует продажи, телефонные звонки, эффективность рекламы, а также предсказывает вероятность успеха сделок.

На Битриксе есть множество готовых отраслевых CRM с уже настроенными воронками и туннелями продаж, роботами.

Стоимость

Самый дешевый тариф облачной версии – 1000 рублей в месяц для 2 пользователей. Минимальная цена коробочной версии – 59 000 рублей для 12 пользователей. Есть бесплатная версия.

Плюсы

Широкий функционал, есть мобильное приложение, готовые решения по отраслям, есть тариф без ограничений на количество сотрудников, есть бесплатная версия.

Минусы

Придется потратить много времени, чтобы разобраться со всеми функциями.

Отзывы пользователей

«Мне кажется, не бывает идеальных систем. Да, в Битрикс бывают лаги, есть вопросы к службе поддержки, но они не настолько критичны, чтобы искать другие варианты. Самый жирный плюс, что очень много статей и видео по настройке и работе, все-таки самые крупные в России из срмок».

«Битрикс24 напоминает мне рабочую социальную сеть. Очень удобная функция чата теперь и голосовые сообщения отправляет, с филиалами в других городах можем устроить конференцсвязь. Каждый звонок клиенту зафиксирован в системе, пропустить и забыть о нем невозможно».

«Опций действительно много, без консультаций я бы не поняла всего сама. Интерфейс яркий и красивый, что тоже порадовало. Особенно удобным оказался сервис по учету задач, а также хранилище данных».

Сегмент

Малый и средний бизнес.

Описание

amoCRM – своего рода противоположность Битриксу: сервис позиционирует себя как самую легкую в использовании CRM на рынке.

Интуитивно понятный интерфейс, система оптимальна для отдела продаж и оснащена самыми необходимыми функциями: автоматический сбор заявок, воронка продаж, интеграция с e-mail и с сервисами телефонии, встроенный мессенджер для команды;

Сбор заявок и запросов клиентов через все каналы: телефон, почта, мессенджеры, соцсети, формы обратной связи, чаты;

Задачи в виде списка или календаря: для планирования загруженности менеджеров система выводит, отслеживает и показывает все сделки, по которым есть пропущенные задачи или вовсе нет задач, а также автоматически назначает менеджерам, когда появляется новая задача;

Чтобы отслеживать продуктивность сотрудников, можно открыть подробную аналитику по сделкам и продавцам: кто сколько продал и за какой период, кто сколько потерял клиентов и на каком этапе, кто сколько разговаривал по телефону и насколько выполнил месячный план.

А еще мобильное приложение amoCRM оснащено сканером визиток, что очень удобно при добавлении новых контактов.

Стоимость

Минимальный тариф стоит 500 рублей в месяц за 1 пользователя. Есть бесплатная 14-дневная пробная версия.

Плюсы

Легкость в использовании, простой интерфейс, есть мобильное приложение.

Минусы

Небольшой выбор функций, только облачная версия, оформлять подписку нужно минимум на 6 месяцев, сложности с техподдержкой.

Отзывы пользователей

«Использовали на предыдущей работе. Понравилось, что работать с данной CRM легко, интерфейс прост и понятен. Однако, служба технической поддержки оставляет желать лучшего»;

«Обширный функционал, который помогает в работе с клиентами: с помощью воронки периодических покупок можно просмотреть текущее состояние постоянных клиентов, позволяет обрабатывать множество информации»;

«Использовать данный crm-сервис стали несколько месяцев назад, но уже разочаровались. Во-первых, невозможно связаться со службой технической поддержки. Во-вторых, очень мало дополнительных, индивидуальных настроек. В-третьих, невозможно завести одну учетную запись пользователя и привязать ее к нескольким проектам. Минусы amocrm можно перечислять бесконечно. У нас оплачено за 3 месяца использования, потом будем искать новое решение».

Сегмент

Малый и средний бизнес.

Описание

S2 – облачная IT-система для управления компанией, которая закрывает потребности в комплексном управлении бизнесом, а не только маркетингом и процессами продаж.

Дает максимальную прозрачность процессов за счет внедрения системного подхода и системы аналитики в реальном времени в любой момент времени могут получить срез текущей ситуации.

Сервис позволяет автоматизировать полную цепочку процессов: Лид > Воронка продаж > Согласование и подписание договора > Выставление счета > Прием оплаты > Исполнение обязательств > Закрытие бухгалтерской первички.

Гибкость и простота настроек. Концпеция Low-code/No-code, то есть максимально кастомизируемые и управляемые без программистов функции;

Модуль по управлению бизнес-процессами (BPM), функциональная систему отчетов и аналитики, дэшборды виджетов и отчетов, система «план-факт», включая финансовый и управленческий учет, внутренний корпоративный чат, онлайн-чат на сайт, простая тикетная систему (service desk), управление документооборотом (генерация документов, маршруты согласования, ознакомление), управление проектами (методология kan ban), онлайн-кассы и управление складом (бета версия) и инструменты управления персоналом (рабочий график, начисление зарплаты и бонусов, регламенты, база знаний, индивидуальные видеоуроки внутри продукта);

Отдельная версия специально для риелторов – с особыми возможностями по управлению недвижимостью;

Другие отраслевые инструменты – календарь бронирования и управление образовательными группами.

Плюсы

Гибкая настройка, бесплатная 7-дневная пробная версия на максимальном тарифе, понятный интерфейс, цена.

Минусы

Оплата минимум на 3 месяца. Нет части внешних интеграций.

Стоимость

Минимальный тариф стоит 240 рублей за одного пользователя при оплате на год сразу. Максимальный – 1080 рублей за пользователя при оплате на год.

Отзывы пользователей

«Давно искала, то, что можно настроить под компанию (сама настраивала в настройках, без внедрения). Справка помогла настроить. Очень понравилось автоматизация моих бизнес процессов под мои регламенты. И есть в системе база знаний (для моих сотрудников), так же очень удобны карточки с вкладками под процессы именно моей компании».

«Работаем на ней уже 2,5 года и не планируем менять. Удобные настройки под себя, приятная и доступная цена. Всесторонняя поддержка тех специалистов. Советую тем, кто не хочет платить баснословные суммы за функционал, который не используете. Настройте срм под себя, и вы останетесь довольны».

«Для нас главным плюсом этой CRM-системы стала возможность совмещения двух направлений b2b и b2c. Сама по себе работа тоже радует: очень гибкие настройки, подогнали все под себя, разные воронки продаж сделали. И, конечно, удобство использования, тоже стоит отметить».

Сегмент

Малый, средний, крупный бизнес.

Описание

Мегаплан — сервис для управления бизнесом с мощной системой task-менеджмента и возможностями CRM. Заточена под российский рынок и страны СНГ.

Ведение учета клиентов, создание журнала с историей взаимодействия, сохранение истории задач;

В системе можно совершать звонки, создавать рассылки, автоматизировать сделки с клиентами, а также создавать любые виды отчетности: по сотрудникам, продажам, коммуникациям, доходам и любым другим показателям;

Продуманная работа с персоналом. Здесь есть инструменты для контроля за сотрудниками и совместной работы — task-менеджер, видеоконференции, уведомления о просроченных задачах, отчетность, учет рабочего времени, корпоративная переписка, рабочий календарь и даже график отпусков. Работа с документами и счетами упрощается благодаря шаблонам и автоматическому заполнению реквизитов и шаблонов;

Можно подключить интеграцию с WhatsApp: чтобы ответить на сообщение, менеджеру не нужно будет переключаться на телефон, а вся переписка с клиентом через WhatsApp сохраняется в CRM-карточку;

Интегрируется с другими программами и сервисами без программиста: можно подключить телефонию, google-календарь, рассылки, аналитику, синхронизацию с 1С и многое другое.

Мегаплан предлагает 4 тарифа на выбор, но только 2 из них – CRM-сервисы. Остальные – инструменты только для работы с командой.

Плюсы

Есть тариф без ограничений на количество сотрудников, грамотно продумана работа с персоналом, есть мобильное приложение, есть готовые отраслевые решения.

Минусы

Воронка продаж есть не на всех тарифах, могут возникнуть сложности с подключением телефонии.

Стоимость

Базовый тариф CRM в облаке стоит 700 рублей в месяц за одного подключенного сотрудника при оплате на год, расширенный – 980 в месяц при оплате на год. У всех тарифов есть бесплатная 14-дневная версия. Базовая коробочная версия CRM стоит 75 000 рублей за 10 лицензий.

Отзывы пользователей

«Там есть свой конструктор, при помощи которого мы подстроили систему под себя. И не понадобились программисты! Понравилась автоматическая рассылка предложений нашей компании клиентам, учитывая сезонные скидки и личные бонусы каждого покупателя. Личная история каждого клиента это вообще лучшее, что есть в системе. Менеджеры видят, что арендовал или покупал тот или иной клиент, его адрес, контактные данные. Могут предложить параллельные услуги по доставке или иную периферийную технику или расходные материалы»;

«Особенно понравилось то, что можно работать с приложением со смартфона. Бизнес под контролем даже тогда, когда я не в офисе!».

«Выбирала CRM по отзывам, рассматривала. У Мегаплан была самая лучшая презентация и обещали, что работать будет легко. Заплатили за внедрение и год лицензии и начались проблемы. Как оказалось, у Мегаплана нет встроенной телефонии и работать она может только через софтфон (а это дополнительно нужно каждый раз поднимать трубку в приложении, что очень неудобно). Купили лицензию, но работать нормально не можем, так как работа CRM заключается в работе с телефонией! В самой программе тоже много недочетов, неудобный планировщик звонков и т.д.».

Сегмент

Малый и средний бизнес.

Описание

RetailCRM позиционирует себя как CRM специально для онлайн-торговли, в том числе через маркетплейсы и Instagram.

Автоматическая загрузка заказов с разных площадок и распределение их между менеджерами, синхронизация с мессенджерами, большое количество интеграций;

Поддерживает более 90 сторонних сервисов – телефония, коллтрекинг, службы доставки, CMS, кассы, рассылки и другие;

Специально для продаж через Instagram есть дополнение – retailCRM Chat;

Вся работа на платформе происходит в режиме «одного окна»: менеджеры могут следить за количеством товарных остатков, выставлять оплату, оформлять доставку, оставаясь на платформе и не переключаясь между разными сервисами.

В разделе аналитики можно следить за работой магазина: какие товары продаются активнее, насколько эффективен каждый из сотрудников и как он справляется с задачами в течение дня.

Плюсы

Удобный интерфейс, легкость в использовании, интеграция с маркетплейсами, есть бесплатная версия.

Минусы

Нет мобильного приложения, ограничен функционал, только облачная версия.

Стоимость

Есть бесплатный тариф. Платный – от 1500 рублей за пользователя. Стоимость меняется в зависимости от количества пользователей и срока, за который оплачиваете. Пробная версия – 14 дней.

Отзывы пользователей

«Невероятно удобный функционал, много новых возможностей для развития компании. Все сотрудники остались довольными»;

«RetailCRM упорядочила все данные, у нас появился инструмент, который отвечает всем нашим запросам. Все заказы автоматически поступают в систему с сайта и распределяются между свободными менеджерами. Когда я не в офисе, то всегда могу открыть приложение на телефоне и посмотреть статус заказа, поставить задачу на менеджера. Это очень круто, особенно когда нет ноутбука под рукой»;

«Из основных отталкивающих минусов – цена. В целом, она не такая и высокая, но для начинающих это много. Я долгое время пользовался этой срм системой, но потом перешел другую. Теперь не приходится много платить за пользование, да и все модули бесплатные».

Сегмент

Средний и крупный бизнес.

Описание

Главная фишка системы – гибкая low-code платформа, которая позволяет легко настраивать и адаптировать интерфейс сервиса под себя, не обращаясь за помощью к программистам.

Эта CRM представляет собой не единую платформу со множеством функций по ряду направлений, а три модуля, подписка на каждый из которых оплачивается отдельно. Поэтому перед применением этой CRM важно проанализировать деятельность фирмы и определить бизнес-процессы, которые требуют автоматизации.

Creatio Marketing позволяет управлять лидами, выявлять потребности аудитории и персонализировать коммуникации по всем доступным каналам. Система создает портрет клиента, собирает историю покупательской активности, уровень лояльности – всё это позволяет находить индивидуальный подход к каждому потенциальному клиенту. Система также ведет клиента по всем стадиям воронки, начиная с определения потребности и заканчивая переводом в продажу;

Creatio Sales позволяет автоматизировать и ускорять полный цикл продаж: от лида до повторных заказов. Система подходит как для коротких заказов, так и длинных сделок. Создание продаж и оформление заказов происходит в несколько кликов, тактику сделок можно корректировать на ходу.

Creatio Service ускоряет сервисные процессы компании, повышает качество IT-услуг. Система позволяет объединять различные каналы коммуникаций на одной площадке и идентифицирует клиента независимо от канала (телефон, сообщения, почта, соцсети, мессенджеры).

Для всех трех платформ компания предлагает готовые решения для 24 отраслей бизнеса. По каждому из продуктов можно заказать презентацию с подробным описанием всех функций.

Плюсы

Можно выбрать подходящий модуль для нужд своего бизнеса, широкий функционал, low-code платформа.

Минусы

Может показаться сложной, потребуется время для изучения программы, нет бесплатной версии, стоимость.

Стоимость

Каждая платформа имеет разные тарифы. Цена сервиса Creatio Marketing зависит от числа пользователей и контактов в базе. К примеру, на 1 пользователя и 1 000 клиентов в базе придется заплатить почти 65 000 рублей за год. Минимальный тариф Creatio Sales обойдется в 20 000 рублей за пользователя в год. Минимальный тариф Creatio Service – 25 500 рублей за пользователя в год. Каждый сервис имеет бесплатную 14-дневную версию с неограниченным количеством пользователей.

Отзывы пользователей

«Инструмент помог мне организовать процессы, связанные с продажами и управлением IT-компанией. Мне нравится, когда система позволяет полностью настраивать модули, процессы и оповещения под себя»;

«И хотя в системе действительно несколько продуктов, но многие из них явно лишние. На каждом этапе работы црм-ка буквально «забрасывает» дополнительными функциями. На деле же это не только не упрощает процесс продаж, но и вносит путаницу. Кроме того, интеграция CRM отнимает много времени. Ее сложно настроить и доработать. Учитывая то, что работа специалистов службы техподдержки Creatio Sales оставляет желать лучшего, считаю Creatio Sales абсолютно бесполезной для продаж. И еще один «жирный» минус за падения системы. Она регулярно виснет, что не позволяет работать с нашей большой базой клиентов».

«Creatio предложила нам настолько расширенный функционал, что какие-то недостатки кажутся настолько незначительными, что их можно не упоминать. Могу сказать, что без этой CRM-системы наша компания как будто находилась в каменном веке. Эта платформа позволила нам четко планировать время, быстрее работать и добиться лучшей продуктивности».

Простой бизнес prostoy.ru

Сегмент

Малый, средний, крупный бизнес.

Описание

Компания позиционирует себя как «CRM с человеческим лицом». Облачный сервис с достаточно простым управлением подойдет для организации удаленной работы офиса.

Все базовые для CRM функции: воронка продаж, ведение клиентской базы, возможность совершать звонки и отправлять сообщения, управлять персоналом и т.п.

Встроенный модуль бухгалтерии и склада, который облегчает задачи по формированию счетов и бухгалтерских документов организации, помогает управлять заказами и закупками товаров, контролировать оплаты, упрощает работу со складами, списанием товаров и учетом расходных материалов.

Модуль сквозной аналитики бизнеса, который позволяет отслеживать динамику количества посетителей сайта, анализировать эффективность рекламы, использовать сервисы лидогенерации.

Сервис предоставляет 18 готовых отраслевых решений, которые можно адаптировать под свой бизнес.

Плюсы

Проста в использовании, есть бесплатная версия, все тарифы без ограничений по числу пользователей, программа может работать без Интернета, есть мобильное приложение, стоимость.

Минусы

Ограничен функционал, отсутствие интеграции с мессенджерами.

Стоимость

Есть бесплатный тариф и пробный тариф на 30 дней. Далее минимальная цена на всю команду (без ограничения по числу пользователей) – 3 000 рублей в месяц. Коробочная версия стоит 35 000 на 30 сотрудников.

Отзывы пользователей

«Супер вежливо всегда отвечают даже бесплатным пользователям, помогли все поставить, настроить, всегда быстро отвечают, очень удобный чат, видеозвонки, конференции»;

«Очень рада, что именно с открытия компании все ведем внутри системы. Очень удобно, экономит кучу времени сотрудников и ресурсов вообще»;

«Нравится работа с таблицами, постановками задач и назначением дел. Работа благодаря сервису стала выполняться оперативнее, клиенты перестали теряться. Техподдержка работает оперативно. Хотелось бы в дальнейшем интеграции с мессенджерами и 1С».

Клиентская база clientbase.ru

Сегмент

Малый и средний бизнес.

Описание

Можно без помощи программистов разработать свою собственную CRM-систему, не переплачивая за функционал, или выбрать уже готовое решение.

Можно собрать свой CRM c подходящими вам таблицами, отчетами, группами доступа, рассылками, шаблонами, напоминаниями, вычислениями, формами;

Поддерживает интеграцию с 1С (всего сервисов для интеграции 10);

Есть готовые решения для некоторых ниш, но если ни одна не подходит, сотрудники сервиса могут разработать индивидуальные конфигурации с учетом нужд клиента;

Для малых бизнесов есть КБ lite, упрощенная бюджетная версия CRM-системы.

В остальном сервис обладает стандартными функциями для CRM: позволяет вести учет клиентов и любой другой информации, принимать заявки с сайта напрямую в базу, выдавать сотрудникам задания и контролировать их выполнение, проводить рассылки по SMS и электронной почте, выписывать счета и любые другие документы, а также отправлять их клиентам в один клик.

Плюсы

Можно собрать CRM по своим потребностям, понятный интерфейс, есть мобильное приложение, есть готовые отраслевые решения, есть упрощенная версия.

Минусы

Нет бесплатной версии, немного сервисов для интеграции.

Стоимость

Основная линейка тарифов стоит от 990 до 13 990 рублей. На тарифе PRO, на котором клиент получает доступ ко всем модулям, стоимость увеличивается на 25%. Стоимость КБ lite от 300р. Есть бесплатная 14-дневная пробная версия.

Отзывы пользователей

«Работать легко. За все время работы не возникло ни единой проблемы»;

«Функционал уж слишком перегружен лишним. Пока со всем разберешься, запустишь всю работу»;

«Общее впечатление от данного сервиса только положительное, разнообразные функции, которые помогают в работе. Интуитивно понятный интерфейс и недорого».

Сегмент

Малый и средний бизнес.

Описание

Открытый исходный код: можно настроить под цели и задачи конкретного бизнеса. Система поставляется вместе с модулем для визуальной разработки (Studio), с помощью которого пользователь может создавать новые и вносить изменения в старые модули.

Программу необходимо устанавливать на сервере, а доступ к ней можно получить через веб-браузер или с мобильных устройств. Базовый язык системы – английский, но также поддерживается и русский. А еще при необходимости для каждого пользователя в отдельности можно настроить разные рабочие языки.

Есть три модуля, отличающиеся направленностью и функциональными возможностями: «Маркетинг», «Продажи» и «Сервис». Каждый модуль оплачивается отдельно.

Модуль «Маркетинг» позволяет оценить эффективность каналов прихода потенциальных клиентов, осуществить мониторинг воронки продаж;

Модуль «Продажи» предоставляет доступ к хранению и быстрому обращению к актуальной информации о каждом клиенте. Можно настроить хранение сообщений электронной почты и всей информации о сотрудничестве с покупателем от первого звонка до заключения договора;

Модуль «Сервис» распределяет звонки по сотрудникам сервисного центра, формирует отчеты по эффективности каждого сотрудника. Эта платформа также позволяет распределять приоритеты запросов клиентов, создавать портал самообслуживания и базы знаний.

Плюсы

Открытый код, возможность настройки под свои нужды.

Минусы

Сложная настройка, цена.

Стоимость

Минимальная цена за пакет «Маркетинг» – 1000 долларов за 10 000 контактов в месяц. Варианты «Продажи» и «Сервис» стоят от 80 долларов (6 000 рублей) в месяц за 1 пользователя, при этом необходимо оформить подписку на минимум 3-х пользователей сразу. Также есть бесплатная 7-дневная пробная версия.

Отзывы пользователей

«Хорошо продуманная клиентская база. Возможность кастомизировать систему под себя, отличный функционал отчётов, возможность интегрироваться с программами Microsoft Office и QuickBooks»;

«Использовали в отделах продаж, поддержки клиентов и даже для управления проектами, когда требовалось оценить выгоду от запланированных проектов. Эта платформа вполне оправдывает свою стоимость, и предлагает хорошую гибкость с точки зрения настроек»;

«Пользовался в течение 7 месяцев, и это был мой первый опыт работы с CRM. Мне она нужна была для ведения коммуникации с клиентами и распределения задач в отделе клиентской поддержки. Этим ПО достаточно просто пользоваться, несмотря на огромное множество функций, большинство из которых мне не понадобилось. Однако это вовсе не значит, что они бесполезны, просто мне они были не нужны. Приятно удивила email-интеграция, однако я часто сталкивался с трудностями трекинга email».

Сегмент

Малый и средний бизнес.

Описание

Предоставляет богатую аналитику как по рентабельности продаж, так и общей финансовой эффективности бизнеса.

Позволяет вносить оплаты от клиентов прямо в сделках и там же фиксировать расходы;

Может автоматически формировать отчеты ОПиУ (P&L), ДДС (CashFlow), прогнозировать вероятность кассовых разрывов и отображать платежный календарь компании. Данные можно вносить как руками, так и импортировать из Excel или банковских выписок.

Правда, система будет бесполезна тем, кому важна связка CRM+Товар+Склад или чья деятельность подразумевает онлайн-запись клиентов с выбором специалистов или услуг.

Плюсы

Один тариф, подписка на сервис включает весь доступный функционал, возможность выставлять счета прямо из системы, много финансовых инструментов.

Минусы

В настоящее время нельзя интегрировать SMS и почтовые рассылки, отсутствует интеграция с 1С, банками и соцсетями, нет отраслевых решений.

Стоимость

При подписке на год цена составит 500 рублей в месяц за одного пользователя. Есть бесплатный 14-дневный пробный период.

Отзывы пользователей

«Отличный, простой для понимания сервис. Помог нам привести продажи и коммуникацию с клиентами в порядок. Очень удобно то, что сразу видно рентабельность каждой сделки. Видим все запланированные поступления и расходы по сделкам и по направлению бизнеса в целом. Можно настроить права доступа для каждого сотрудника, видеть отчет по сделкам, активность каждого менеджера»;

«Аккуратно сделанный сервис, удобно подбивать финансы и сразу их привязывать к проектам, чтобы не путаться. Нравятся отчеты и вся финансовая составляющая. Не хватает сбора заявок через веб-формы»;

«Есть все базовые возможности, и они реализованы весьма недурно. То есть всё устроено логично, и менеджерам не пришлось долго разбираться, сразу втянулись. Вдобавок есть финансовая составляющая, что тоже удобно. Не хватает интеграций с внешними сервисами, есть только телефония. Но обещают доработать этот момент».

Сегмент

Малый, средний, крупный бизнес.

Описание

Можно работать с задачами и проектами, общаться с клиентами, планировать загрузку сотрудников, контролировать дела и поручения, генерировать документы, вести учет затраченного времени и денег, и многое другое.

Система позволяет применять необходимые бизнесу функции в произвольных сочетаниях для любых сфер деятельности и процессов внутри компании. Благодаря этому этот сервис довольно универсален и может использоваться в компаниях любого профиля деятельности;

400 инструментов настройки;

Ведение справочников с ограничением доступа на любом уровне, вплоть до данных внутри одной записи;

Визуальное управление. Достаточно перетянуть карточку задачи или контакта из одного списка в другой, чтобы изменить ее или запустить нужный процесс;

Управление персоналом и настройка рабочего места отдельно каждому сотруднику, генерировать документы по шаблонам пользователя, вести справочники с ограничением доступа на любом уровне и многое другое, свойственное CRM-системам.

Плюсы

Есть готовые конфигурации для разных отраслей, настраиваемый интерфейс, есть бесплатный тариф.

Минусы

Потребуется время для отбора и изучения всех функций, нет готовых отраслевых решений.

Стоимость

Есть бесплатный тариф. Стоимость других тарифов зависит от количества пользователей и длительности подписки. К примеру, на тарифе «Профессионал» при оплате на год за пакет 1-2 сотрудника цена составит 4 евро за каждого в месяц. При выборе пакета от 6 сотрудников – оплата составит 2 евро в месяц за каждого.

Отзывы пользователей

«Очень гибкая в настройке, возможность использовать как социальную СРМ (получать записи из основных соцсетей в одном месте). Можно организовать документооборот, выписку и хранение счетов и договоров, их согласование по инстанциям, отправку клиентам по почте и т.д.»;

«Легко работать с задачами. Есть все инструменты, которые нужны для работы. И цена приемлемая. процесс регистрации простой и быстрый»;

«Менеджеры довольны, работа встала в своё русло, с задачами сотрудники справляются намного быстрее и показывают отличные результаты. То, что надо для продажников».

Сегмент

Малый бизнес.

Описание

Платформа микросервисов в едином пространстве, где все приложения друг с другом интегрируются, и их можно подключать по мере необходимости и развития компании.

Не только полный функционал CRM-систем, но еще и финансовый раздел. Постатейный, кассовый учет (приход/расход), аналитика и графики позволят построить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы;?? Можно для разных сотрудников настроить уровни прав доступа к данным;

Можно интегрировать с 1С и синхронизировать данные по контрагентам, документам, финансам и каталогу товара.

Плюсы

Понятный интерфейс, есть мобильное приложение, многофункциональность, есть финансовый раздел.

Минусы

Нет отраслевых решений.

Стоимость

В месяц за одного пользователя нужно будет заплатить 750 рублей. При покупке от 6 месяцев или на год – действуют скидки. Есть бесплатная пробная версия.

Отзывы пользователей

«Мощный инструмент в управлении сложной информацией. Аналитика и статистика на 5 баллов. Помогает вовремя увидеть проблемные места и аккуратно прикрыть их без траты дополнительных ресурсов»;

«В этой CRM-системе есть все необходимые инструменты для оптимизации бизнес-процессов и для организации работы менеджеров, также очень удобно выстроена система взаимодействия с клиентами»;

«Начали внедрять – возникли проблемы, позвонили в техподдержку, долго ждали ответа, так и не помогли. Обширный функционал, но все равно тормозит».

Сегмент

Малый, средний, крупный бизнес.

Описание

Универсальный программный продукт для управления взаимоотношениями с клиентами, комплексной автоматизации бизнеса, а также успешного развития корпоративной информационной системы.

Возможность гибкого внедрения любых бизнес-процессов, отраслевых решений, в том числе решений для автоматизации производства (ERP);

Доступны любые интеграции, полная двухсторонняя синхронизация со всеми конфигурациями 1С (8.2-8.3), адаптивный web-интерфейс;

любые интеграции, полная двухсторонняя синхронизация со всеми конфигурациями 1С (8.2-8.3), адаптивный web-интерфейс; Более 20 готовых отраслевых решений для таких сфер бизнеса, как производственные компании, сервисные центры, ТЭК, учебные центры, интернет-магазины, маркетинговые агентства и другие.

Плюсы

Понятный интерфейс, многофункциональность, есть готовые отраслевые решения, можно работать на всех мобильных устройствах

Минусы

Нужны усилия, чтобы разобраться.

Стоимость

Два вида лицензирования: аренда и покупка. Минимальная стоимость аренды – 550 рублей за одного пользователя в месяц. Купить систему можно за 9750 за одного пользователя навсегда. Есть бесплатная 14-дневная пробная версия.

Отзывы пользователей