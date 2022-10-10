Что волнует бухгалтеров после 21 сентября? ТОП 5 обсуждений популярного телеграм-канала «Клерка»

У «Клерка» есть несколько телеграм-каналов. Один из самых популярных — это КУБ (Красный уголок бухгалтера), который фактически перекочевал в «телегу» из другой соцсети.

В КУБе вы можете задать вопрос, обсудить сложную ситуацию в учете, попросить помощи в настройке программы. Коллеги готовы прийти вам на помощь.

А мы решили, посмотреть, о чем говорили бухгалтеры после объявления частичной мобилизации. Первое место нас очень удивило, но начнем с конца — с пятого места в ТОПе.

Пятое место. Удивительный НДФЛ

Автор поста от 22 сентября негодует по поводу рассылки квитанций на доплату НДФЛ.

ФНС собирает все доходы физлица за год, суммирует и если база превышает 5 млн рублей — требует уплатить НДФЛ по ставке 15%.

Автор не понимает — зачем тогда компания делила доходы (на дивиденды, зарплату и т.д.)? Коллеги написали 46 комментов, чтобы разобраться.

Четвертое место. ИП мобилизовали

Конечно, без мобилизации рейтинг обойтись не мог. В посте от 24 сентября автор интересуется как быть, если предпринимателя мобилизовали.

В тот же день в Трибуне «Клерка» появилась статья на эту тему, а 7 октября мы написали новость о том, что ФНС рекомендует ИП-патентникам становится самозанятыми.

Какие еще варианты предлагали читатели, и насколько их реально применить — читайте в комментариях.

Третье место. Горячая линия

Все просто — автор поста хотел узнать, куда обращаться, если повестка пришла тому, кого мобилизовать не должны.

В обсуждениях вспомнили комитет солдатских матерей и различные фонды. А вот список телефонов, по которым точно можно получить консультацию:

Горячая линия Минобороны 122

Горячая линия для студентов 8 (800) 222-55-71

Линия для московских предпринимателей +7 (495) 276-24-17

Второе место. Конкуренция за сотрудников

В связи с частичной мобилизацией некоторые компании лишаются необходимый специалистов. Как было отмечено в посте — основная часть мужского населения занята в обрабатывающем производстве, транспортной сфере, строительстве и торговле.

Часть читателей не удержалась от эмоций. Некоторые считают, что кое-где работать останутся только женщины, и дефицит рабочей мужской силы и правда возникнет.

Первое место. Директор хочет знать

Руководитель способен поставить бухгалтера в тупик неожиданным вопросом. Пользователь с ником Анна, рассказала, что директор спрашивает: какой получается среднемесячный процент налога от выручки при 15%?

Вместе с подписчиками КУБа бухгалтер пытается разобраться, чего же хочет директор и как ему этот показатель посчитать. Пост собрал 84 комментария.

Некоторые даже сравнили задачку с теми, что задают школьникам.

Спойлер: баталии разгорелись не хуже, чем в родительских чатах.

Напоминаем, что на «Клерке» можно получить ответы на вопросы сразу несколькими способами: