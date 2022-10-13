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Охрана труда

Изменился порядок расследования несчастных случаев на производстве

Правила поменялись еще с 1 сентября, но многие компании до сих пор об этом не знают.

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Изменился порядок расследования несчастных случаев на производстве

Ранее главным нормативным актом по расследованию несчастных случаев на производстве являлось постановление Министерства труда № 73 от 24.10.2002 г. С 1 сентября оно утратило силу, а взамен введен приказ Министерства труда № 223н от 22.04.2022 г. об утверждении положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве.

Разбираемся в основных изменениях.

Введение новых классификаторов для заполнения актов происшествий

Для соблюдения единого формата формулировок при заполнении актов выделены три раздела классификаторов:

  1. Классификатор видов несчастных случаев на производстве.
  2. Классификатор причин несчастных случаев на производстве.
  3. Дополнительные классификаторы.

Упорядоченные классификаторы позволяют ускорить процесс заполнения документов и исключить неточности и ошибки.

11 новых форм документов для расследования несчастных случаев

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