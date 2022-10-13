Изменился порядок расследования несчастных случаев на производстве

Ранее главным нормативным актом по расследованию несчастных случаев на производстве являлось постановление Министерства труда № 73 от 24.10.2002 г. С 1 сентября оно утратило силу, а взамен введен приказ Министерства труда № 223н от 22.04.2022 г. об утверждении положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве.
Разбираемся в основных изменениях.
Введение новых классификаторов для заполнения актов происшествий
Для соблюдения единого формата формулировок при заполнении актов выделены три раздела классификаторов:
- Классификатор видов несчастных случаев на производстве.
- Классификатор причин несчастных случаев на производстве.
- Дополнительные классификаторы.
Упорядоченные классификаторы позволяют ускорить процесс заполнения документов и исключить неточности и ошибки.
11 новых форм документов для расследования несчастных случаев
Изменение перечня отраслей с особенностями расследования несчастных случаев на производстве
Поправки в порядок расследования несчастного случая с дистанционным работником
Возможность заменить одного члена комиссии
Сроки информирования ГИТ о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах
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