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- Кому нужен медосмотр при приеме на работу в 2023 году + перечень
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Кому нужен медосмотр при приеме на работу в 2023 году + перечень
Для некоторых профессий и категорий работников медосмотр при трудоустройстве обязателен. Приведем подробный перечень.
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