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Охрана труда с 1 марта 2023 года. Зачем работодателям регистрироваться в личном кабинете Минтруда

Если работодатели хотят сами проводить обучение сотрудников охране труда, им придется зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Минтруда. А потом передавать сведения в реестры. Такие изменения вступили в силу с 01.03.2023.

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