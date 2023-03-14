Охрана труда с 1 марта 2023 года. Зачем работодателям регистрироваться в личном кабинете Минтруда

Если работодатели хотят сами проводить обучение сотрудников охране труда, им придется зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Минтруда. А потом передавать сведения в реестры. Такие изменения вступили в силу с 01.03.2023.