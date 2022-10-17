Почему так важно правильно именовать затраты в строительстве

Нормативы против реальности

Основная проблема расчета затрат на строительство — это соотношение нормативных расходов с реальными ценами на материалы и работы. Заказчикам и подрядчикам приходится лавировать и искать компромисс. Так случилось и с очередным строительством в центре Москвы.

Подрядчик получил заказ на строительство и нанял субподрядчика на часть работ. Но тут вышла заминка.

Фактические затраты субподрядчика по изготовлению и поставке арматурных каркасов, предусмотренных в сметной документации заказчика, при выполнении монолитных работ по договору с подрядчиком, превышали сметные расценки. Как установленные сборником ФЕР, так и предусмотренные в договоре подряда между подрядчиком и заказчиком.

Делать нечего. Стороны согласились, что подрядчику придется оплатить субподрядчику фактические расходы, а не сметную стоимость. Разница более чем существенная — 430 тыс. руб. и 13 млн руб. Договоренность закрепили протоколом. А в локальную смету включили разницу между нормативом и реальностью.

Вот только назвали ее как-то странно: «компенсация стоимости материалов за предыдущие периоды». И впоследствии это вышло компании боком.

Налоговики не видят материалов

Инспекторы не могли пройти мимо непонятной суммы в 12,5 млн руб. Они выбросили ее из налоговых расходов, и сняли вычеты.

Аргументы вполне понятны. Ни в одном документе не отражено, из каких материалов, по каким договорам подряда образовалась задолженность в такой сумме. Неизвестно, какие — такие какие конкретно затраты компенсирует подрядчик. Более того, нет доказательств, что спорные расходы вообще обоснованы.

Показатель «компенсация стоимости материалов за предыдущие периоды» в смете расходов не предусмотрен положениями, установленными Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (постановление Госстроя от 05.03.2004 № 15/1).

Арбитры увидели ошибку. Но простительную

Работы выполнены. Налоговики согласились, что субподрядчик действительно выполнил все спорные работы. Это подтверждено документами. Подрядчик оплатил спорные работы и сдал результаты заказчику. Инспекторы признали все расходы и вычеты от субподрядчика, за исключением спорных затрат на 12,5 млн руб.

Техническая ошибка не смертельна. Общество заявило о технической ошибке при наименовании расхода в графе локальной сметы. И судьи с этим согласились.

Положения из Методики Госстроя не обязательные для договоров между коммерческими организациями. Нет нормативных документов, которые предписывали бы участникам договора подряда соблюдать какие-то императивные нормы при составлении сметной документации. Стороны свободны в способе определения цены.

Стороны согласовали стоимость работ с учетом всех расходных материалов и договоренностей. Оформили протокол согласования договорной цены. В действительности спорная графа содержит сведения не о компенсации стоимости материалов за предыдущий период. Это размер коммерческой наценки субподрядчика к стоимости работ, предусмотренных договором. Ведь стороны договорились принять фактические затраты субподрядчика, а не сметную стоимость данных затрат.

Сметная цена — не аксиома. Сметная цена, которую считают по сборникам, минимальна. Как правило, она не отражает реальные затраты. ГК не запрещает использовать договорные цены.

Стороны не предполагали определять стоимость работ базисно-индексным методом. Они согласовали конкретные надбавки по видам работ. Для итоговой стоимости работ за основу были взяты позиции, указанные в сметной документации, установлены коммерческие наценки, и исключены расценки, предусмотренные сборником ФЕР.

Спорные затраты обоснованы. А техническая ошибка — не повод, чтобы лишить компанию права на расходы и вычеты (постановление АС Северо-Западного округа от 08.09.2022 № А66-8286/2021).

Выводы

В этом деле компании удалось избежать доначислений. Однако судиться пришлось до кассации включительно.

Всего этого легко было бы избежать, если бы стороны изначально записали спорные затраты как «коммерческую наценку», а не как «компенсацию стоимости материалов». Да еще и за «предыдущие периоды».

Разумеется, никакой компенсации за предыдущие периоды налоговики и не могли обнаружить. Так что их действия естественны. А компании повезло с арбитражным судом.