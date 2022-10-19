Как провести оплату медосмотра в 1С по новым стандартам

На каждом работодателе лежит ответственность в части обеспечения качественных и безопасных условий осуществления трудовой деятельности и охраны труда своих сотрудников. Помимо этого, в ряде случаев, которые предусмотрены законодательно, организации также должны проводить обязательные медицинские осмотры за счет собственных средств и с условием сохранения за сотрудниками их рабочего места и среднего заработка.

Оплата ежегодного медицинского осмотра

Часто у работодателей возникает вопрос — кто должен оплачивать ежегодный медицинский осмотр.

Но, рассмотрев трудовое законодательство, можно дать четкий ответ — оплата за периодические медосмотры должна производиться работодателем, что подтверждают статьи 220, 266, 348.3 ТК.

Но работодателю следует помнить, что согласно обновленным в 2021 условиям (п. 7 приказа Минздрава от 28.01.2021 № 29н (ред. от 01.02.2022)) медкомиссия может учитывать итоги тех или иных обследований работника, которые он проходил за предшествующей год — так предприятие может сократить затраты на оплату осмотров своих сотрудников.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо выполнить следующее:

Работодатель должен в общем порядке выдать своему сотруднику направление на медицинское обследование.

Работник, вместе с данным ему направлением предоставляет в медучреждение результаты пройденных обследований, выписку из медицинской карты.

Медицинское учреждение рассматривает предоставленные документы и в том случае, если никаких дополнительных сведений не требуется — выдает медицинское заключение.

Также в п. 32 приказа отмечено, что если по каким-либо причинам медкомиссия затрудняется при оценке осмотра и направляет сотрудника на дополнительные обследования, то они проводятся исключительно за счет средств обязательного медицинского страхования.

Практика оплаты медосмотра в «1С»

В «1С:ЗУП» реализована возможность оплаты среднего заработка сотруднику в период прохождения им медосмотра.

Рассмотрим порядок оформления данных в базе.

1. Создание вида времени — медицинский осмотр

Чтобы в Табеле учета рабочего времени корректно отобразилось отсутствие сотрудника создайте дополнительный вид времени. Для этого перейдите в раздел «Настройки» — блок «Классификаторы» — «Виды рабочего времени».

В справочнике добавьте новый элемент «Медосмотр», указав буквенный код «МО» и при необходимости цифровой код. В поле «Основное время» выберите вариант «Отстранение от работы с оплатой».

2. Создание начисления

Так как по условию отсутствие сотрудника по причине прохождения медосмотра будет оплачено в размере среднего заработка, то необходимо создать соответствующее начисление.

Перейдите в раздел «Настройка» — «Начисления» — «Создать».

Для автоматического расчета сумм в начислении укажите назначение «Оплата времени сохраняемого среднего заработка».

3. Оформление отсутствия

Сформируйте документ «Отсутствие с сохранением оплаты». Перейти к нему можно одним из следующих способов:

Раздел «Зарплата» — «Все начисления» — «Создать». Раздел «Кадры» — «Отпуска, командировки и другие отсутствия» — «Создать».

В открывшемся документе укажите месяц начисления сумм, организацию, сотрудника.

На закладке «Главное» укажите вид времени «Медосмотр», дату начала и дату окончания. Если сотрудник отсутствует один день, то эти поля будут совпадать.

Перейдите на закладку «Оплата» и укажите начисление, которое было создано в п. 2, дополнительно здесь же можно указать процент оплаты.

Для того, чтобы проверить суммы, которые вошли в расчет среднего заработка, нажмите на знак зеленого карандаша — откроется подробная расшифровка сумм. После проверки в подвале документа, укажите один из вариантов выплаты суммы — в межрасчетный период, с авансом или зарплатой.

Далее, на закладке «Начислено (подробно)» появится результат оформления данных. Дополнительно, по кнопке «Печать» можно распечатать Приказ об оплате по среднему заработку.

При необходимости исправления введенного документа можно воспользоваться гиперссылками «Исправить» и «Сторнировать», которые находятся в нижней части документа.

Для проверки корректности учета времени отсутствия сотрудника можно сформировать Табель — в дни медосмотра, которые введены рассматриваемым ранее документом должно стоять буквенное обозначение «МО».