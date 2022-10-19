Налоговая отчетность

❗️ Какие отчеты надо сдать в ИФНС, ПФР, ФСС за 3 квартал 2022 года компаниям и ИП

Отчетная кампания в самом разгаре. Ближайший срок для сдачи отчетов – 20 число. До 20.10.22 надо сдать форму 4-ФСС (если она бумажная) и единую упрощенную декларацию (ЕУД), если у компании или ИП не было движений по счету и кассе. ЕУД, как правило, заменяет декларацию по НДС и декларацию по налогу на прибыль.

Версия для печати
❗️ Какие отчеты надо сдать в ИФНС, ПФР, ФСС за 3 квартал 2022 года компаниям и ИП
Иллюстрация: Клерк.ру

Организация на ОСНО

1. Форма 4 ФСС (Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80).

Срок сдачи 20 октября, (в бумажном виде) и 25 октября (в электронном).

Сдают в свой филиал ФСС.

2. Декларация по НДС,КНД-1151001 (Приказ ФНС № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021)).

Срок сдачи 25 октября. Сдают в налоговую инспекцию только в электронном виде.

3. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. (Приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@).

Срок сдачи 25 октября.

Отчет сдают только электронной и только при наличии таких операций.

4. Декларация по налогу на прибыль, КНД-1151006 (Приказ ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 05.10.2021)).

Срок сдачи 28 октября. Сдают в налоговую инспекцию.

5. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. (Постановление Правительства от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021)).

Срок сдачи 30 октября (перенос срока законом не установлен). Сдают в ИФНС, если есть счета в иностранных банках.

6. Расчет по страховым взносам, КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@).

Срок сдачи 31 октября. Сдают в налоговую инспекцию.

7. Форма 6-НДФЛ (Приказ ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021).

Срок сдачи 31 октября. Сдают в налоговую инспекцию.

8. Единая упрощенная декларация, КНД-1151085.

Срок сдачи 20 октября.

Отчет сдают вместо НДС и налога на прибыль организации, не осуществляющее операций, у которых нет движений по счетам и в кассе.

Организация на УСН

1. Форма 4 ФСС (Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80).

Срок сдачи 20 октября, (в бумажном виде) и 25 октября (в электронном).

Сдают в свой филиал ФСС.

2. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. (Приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@).

Срок сдачи 25 октября.

Отчет сдают только электронной и только при наличии таких операций.

3. Расчет по страховым взносам, КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@).

Срок сдачи 31 октября. Сдают в налоговую инспекцию.

4.Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. (Постановление Правительства от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021)).

Срок сдачи 30 октября (перенос срока законом не установлен). Сдают в ИФНС, если есть счета в иностранных банках.

5. Форма 6-НДФЛ (Приказ ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021).

Срок сдачи 31 октября. Сдают в налоговую инспекцию.

Организации на ЕСХН

1. Форма 4 ФСС (Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80).

Срок сдачи 20 октября, (в бумажном виде) и 25 октября (в электронном).

Сдают в свой филиал ФСС.

2. Декларация по НДС,КНД-1151001 (Приказ ФНС № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021)).

Срок сдачи 25 октября. Сдают в налоговую инспекцию только в электронном виде. Если у организации есть освобождение от НДС по ст.145 НК, декларация не сдается.

3. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. (Приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@).

Срок сдачи 25 октября.

Отчет сдают только электронной и только при наличии таких операций.

4. Расчет по страховым взносам, КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@).

Срок сдачи 31 октября. Сдают в налоговую инспекцию.

5.Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. (Постановление Правительства от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021)).

Срок сдачи 30 октября (перенос срока законом не установлен). Сдают в ИФНС, если есть счета в иностранных банках.

6. Форма 6-НДФЛ (Приказ ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021).

Срок сдачи 31 октября. Сдают в налоговую инспекцию.

ИП на УСН

1. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. (Приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@).

Срок сдачи 25 октября.

Отчет сдают только электронной и только при наличии таких операций.

2.Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. (Постановление Правительства от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021)).

Срок сдачи 30 октября (перенос срока законом не установлен). Сдают в ИФНС, если есть счета в иностранных банках.

3. Форма 4 ФСС (Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80).

Срок сдачи 20 октября, (в бумажном виде) и 25 октября (в электронном).

Сдают только ИП с работниками в свой филиал ФСС.

4. Расчет по страховым взносам, КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@).

Срок сдачи 31 октября. Сдают только ИП с работниками в налоговую инспекцию.

5. Форма 6-НДФЛ (Приказ ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021).

Срок сдачи 31 октября. Сдают только ИП с работниками в налоговую инспекцию.

ИП на ЕСХН

1. Декларация по НДС,КНД-1151001 (Приказ ФНС № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021)).

Срок сдачи 25 октября. Сдают в налоговую инспекцию только в электронном виде. Если у ИП есть освобождение от НДС по ст.145 НК, декларация не сдается.

2. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. (Приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@).

Срок сдачи 25 октября.

Отчет сдают только электронной и только при наличии таких операций.

3.Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. (Постановление Правительства от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021)).

Срок сдачи 30 октября (перенос срока законом не установлен). Сдают в ИФНС, если есть счета в иностранных банках.

4. Форма 4 ФСС (Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80).

Срок сдачи 20 октября, (в бумажном виде) и 25 октября (в электронном).

Сдают только ИП с работниками в свой филиал ФСС.

5. Расчет по страховым взносам, КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@).

Срок сдачи 31 октября. Сдают только ИП с работниками в налоговую инспекцию.

6. Форма 6-НДФЛ (Приказ ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021).

Срок сдачи 31 октября. Сдают только ИП с работниками в налоговую инспекцию.

ИП на ОСНО

1. Декларация по НДС,КНД-1151001 (Приказ ФНС № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021)).

Срок сдачи 25 октября. Сдают в налоговую инспекцию только в электронном виде.

2. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. (Приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@).

Срок сдачи 25 октября.

Отчет сдают только электронной и только при наличии таких операций.

3.Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. (Постановление Правительства от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021)).

Срок сдачи 30 октября (перенос срока законом не установлен). Сдают в ИФНС, если есть счета в иностранных банках.

4. Форма 4 ФСС (Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80).

Срок сдачи 20 октября, (в бумажном виде) и 25 октября (в электронном).

Сдают только ИП с работниками в свой филиал ФСС.

5. Расчет по страховым взносам, КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@).

Срок сдачи 31 октября. Сдают только ИП с работниками в налоговую инспекцию.

6. Форма 6-НДФЛ (Приказ ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021).

Срок сдачи 31 октября. Сдают только ИП с работниками в налоговую инспекцию.

ИП на ПСН

1. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. (Приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@).

Срок сдачи 25 октября.

Отчет сдают только электронной и только при наличии таких операций.

2.Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках. (Постановление Правительства от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021)).

Срок сдачи 30 октября (перенос срока законом не установлен). Сдают в ИФНС, если есть счета в иностранных банках.

3. Форма 4 ФСС (Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80).

Срок сдачи 20 октября, (в бумажном виде) и 25 октября (в электронном).

Сдают только ИП с работниками в свой филиал ФСС.

4. Расчет по страховым взносам, КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@).

Срок сдачи 31 октября. Сдают только ИП с работниками в налоговую инспекцию.

5. Форма 6-НДФЛ (Приказ ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021).

Срок сдачи 31 октября. Сдают только ИП с работниками в налоговую инспекцию.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Повышение квалификации

Интервью

Как не запутаться в контрактах, справках, законах, когда никто ничего не знает. Адвокат Владимир Китсинг разбирает вопросы по мобилизации

Частичной мобилизации уже почти месяц, но вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Разобрали некоторые из самых сложных с экспертом: читайте, что из этого вышло.

Как не запутаться в контрактах, справках, законах, когда никто ничего не знает. Адвокат Владимир Китсинг разбирает вопросы по мобилизации
Налоговая отчетность

❗️ Какие отчеты надо сдать в ИФНС, ПФР, ФСС за 3 квартал 2022 года компаниям и ИП

Отчетная кампания в самом разгаре. Ближайший срок для сдачи отчетов – 20 число. До 20.10.22 надо сдать форму 4-ФСС (если она бумажная) и единую упрощенную декларацию (ЕУД), если у компании или ИП не было движений по счету и кассе. ЕУД, как правило, заменяет декларацию по НДС и декларацию по налогу на прибыль.

❗️ Какие отчеты надо сдать в ИФНС, ПФР, ФСС за 3 квартал 2022 года компаниям и ИП

Мероприятия

Разместить
Защита персональных данных

Новые обязанности оператора персональных данных с 1 сентября 2022 года

Законодатели в очередной раз ужесточили требования к операторам персональных данных. Рассказываем, что нового появилось в требованиях и что нужно сделать в связи с этим.

Новые обязанности оператора персональных данных с 1 сентября 2022 года
Вебинары для бухгалтеров

Бухгалтерам расскажут, как работать с архивом в 2023 году: автоматизация, хранение уничтожение

Хотите узнать о главных ошибках, которые совершали при ведении архивов в 2022 году. И научиться их избегать? Собственник архивной компании расскажет про рынок архивных услуг.

Читать еще