Как не запутаться в контрактах, справках, законах, когда никто ничего не знает. Адвокат Владимир Китсинг разбирает вопросы по мобилизации

Владимир Китсинг — адвокат, управляющий партнер «Китсинг и партнеры», автор многочисленных статей и вебинаров «Клерка», а также курсов нашего Центра обучения.

— Какие доверенности и другие личные документы надо успеть оформить мобилизованному перед уходом на службу? Насколько реально это сделать в сжатые сроки?

Перед уходом на военную службу по мобилизации рекомендую:

оформить «генеральную» доверенность с большим количеством правомочий;

дать согласие на продажу имущества, находящегося в общей долевой собственности;

и, как бы это печально не звучало, но не лишним будет и оформить завещание.

Несмотря на то, что на нотариальные услуги сейчас огромный спрос, при должной подготовке сделать все перечисленное реально, но понадобится распланировать время.

— Есть мнение, что неявка во военкомат по полученной повестке влечет за собой уголовную ответственность. Это так?

Уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной службы по мобилизации на сегодняшний день не предусмотрена в уголовном законодательстве. На мой взгляд, лица, подлежащие частичной мобилизации, не могут совершить преступление, предусмотренное ст. 328 УК РФ.

Такой вывод основан на толковании Пленумом Верховного суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 субъекта преступления, под которым понимаются граждане мужского пола, достигшие призывного возраста, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Принимая во внимание вышесказанное: лица, подлежащие частичной мобилизации, обязательно должны иметь военный билет и находиться в запасе. Именно поэтому они, уклоняясь от военной службы по мобилизации, не могут быть субъектом указанного преступления.

— Если мобилизованный будет участвовать в активных боевых действиях, как потом это доказать для выплат и льгот — и для получения удостоверения ветерана боевых действий?

Для получения удостоверения ветерана боевых действий потребуется обратиться с заявлением в военный комиссариат, в котором будет созвана комиссия по рассмотрению обращения о выдаче удостоверения ветерана боевых действий.

При этом необходимо будет документально подтвердить свое участие в боевых действиях при помощи выписки, которая вшивается в личное дело участника специальной военной операции.

Если же последует отказ в выдаче удостоверения, то существует возможность обратиться в суд и в судебном порядке доказать свою роль при исполнении долга по защите Отечества.

— Что по закону может произойти с личным транспортом и недвижимостью мобилизованного, если человек погибнет?

Каких-либо экстраординарных правил определения судьбы имущества погибшего человека не существует.

Если мобилизованный, к сожалению, погибнет, его имущество, в том числе транспорт и недвижимость, достанутся наследникам, а при их отсутствии — будет признано выморочным.

— Есть ли в законах какие-то пояснения по видам контрактов, которые могут предложить мобилизованному? Контракт — это в данном случае обязательный документ, если указ Президента приравнивает мобилизованных к контрактникам?

Согласно Указу Президента РФ (прим.ред.: речь об Указе № 647 от 21.09.2022 г. «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации») статус призванных по мобилизации действительно приравнивается к статусу военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту.

Соответственно, мобилизованным гражданам положены те же самые льготы, что военнослужащим по контракту. Однако точного ответа в отношении вида контракта не содержится в действующем законодательстве. В случае призыва на военную службу по мобилизации можно допустить три варианта ситуаций.

Первый: контракт заключается в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Второй: заключается контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Третий: вообще не заключается какой-либо контракт. Такое тоже возможно, на мой взгляд.

— Насколько чаще стали люди обращаться к юристам после начала мобилизации? Как хорошо, на Ваш взгляд, люди вообще знают свои права?

Основная проблема реализации кампании по мобилизации заключается в том, что общие принципы призыва объявлены, но механизм их реализации нормативно в достаточной мере не закреплен и на практике не отработан. После объявления мобилизации у наших доверителей, например, было много вопросов. Незнание своих прав и порядка мобилизации порождает панику.

Некоторые наши доверители столкнулись с проблемой, что сотрудники не выходили на связь и не приходили на работу. Тревожные новости дезориентируют.

В сжатые сроки мы помогли доверителям оперативно организовать горячую линию для сотрудников и обучающие семинары, направленные на разъяснения прав и обязанностей.