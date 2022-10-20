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Больничные

С 2023 года заказчики будут оплачивать больничные работникам по договорам ГПХ. Но не всем

Чтобы получать больничные в 2023 году, договорник должен в 2022 году поработать по трудовому договору. Если он и сейчас на ДГПХ, то права на больничные придется ждать еще год, оплачивать больничные начнут с 2024 года.

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С 2023 года заказчики будут оплачивать больничные работникам по договорам ГПХ. Но не всем

Что случилось

Опубликован проект поправок в положение об особенностях начисления больничных.

Поправки касаются выплат больничных работникам по договорам ГПХ с 2023 года.

Ранее Минтруд выпустил письмо от 05.08.2022 № 17-1/В-103, в котором рассказал о некоторых нюансах будущего нововведения.

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