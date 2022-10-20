С 2023 года заказчики будут оплачивать больничные работникам по договорам ГПХ. Но не всем

Что случилось
Опубликован проект поправок в положение об особенностях начисления больничных.
Поправки касаются выплат больничных работникам по договорам ГПХ с 2023 года.
Ранее Минтруд выпустил письмо от 05.08.2022 № 17-1/В-103, в котором рассказал о некоторых нюансах будущего нововведения.
Кому будут платить
Какие условия
Несколько договоров
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