Бухгалтеры ругают сайт ФНС, боятся запутаться с НДС и продают машину гендиру без чека. 5 обсуждений недели в «Красном уголке бухгалтера»

Достали

«Коллеги, а ни у кого не возникает проблем со входом в личный кабинет ЮЛ на налог.ру? Вчера ещё все было ок, а сегодня шлет куда подальше с проверкой возможности соединения», – пишет в сердцах Роман.

Проблемы с сервисами налоговой – настоящая боль недели: бухгалтеры жалуются и на личный кабинет, и на сервис Мой налог. Кто-то предполагает, что дело просто в VPN, кто-то говорит, что сервисы атакуют хакеры...

Автор поста продолжает: «Так проблему они вроде как устранили, заходишь как обычно, идёт проверка и на последнем пункте просто разворачивает, и ни одна рекомендация их же не работает».

Прийти отвести душу или, напротив, рассказать, что у вас все работает, можно в этом обсуждении.

Платить или не платить, вот в чем вопрос

Перефразировали мы Шекспира к такой короткой ситуации:

«ООО на ОСНО, поступил платеж БЕЗ НДС, нужно ли платить НДС с платежа?»

В ответ понеслось: «Мальчик отдай пожалуйста маме телефон😂»

На самом деле, ответ-то простой: НДС в платежке роли не играет для обязанности платить налог. Но читатели раздули: слово за слово, и вышли на обсуждение упрощенки, а там уже стало жарко. В общем, если есть время всё читать, присоединяйтесь.

Машина, чеки и «оборотов нет»

Организация на ОСНО, нет наличной выручки и кассового аппарата. Мало того, в этом году нет и оборотов. В сентябре гендиректору продали автомобиль «по рыночной цене без оплаты, но чек не выбили». Дальше машину переоформили и продали уже новые владельцы.

Вопрос опять в НДС: получается, что придется подавать декларацию по НДС с единственной операцией. А чека-то нет. Что делать?

Кто-то умничает: дескать, «чек бьется не только по факту получения денег, но и по факту передачи товара. На момент передачи авто директору уже возникает обязанность пробить чек». Кто-то предлагает решение – арендовать облачную кассу и выбить чек руками.

Может, вы знаете какой-то еще вариант?

Добрые души

И это...снова история про НДС. В этот раз фирма безвомездно передала в военкомат продукты, которые купила с НДС. Дело благое, но проблем с налогами не хочет никто. Вот бухгалтер и интересуется: верно ли, что НДС взять к вычету тут нельзя?

Главный затык – понять, действует ли в этом случае пп.12 п.3 ст.149 НК. Вероятнее всего, нет, и примеры есть в судебной практике – например, в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 28.08.2007 N Ф04-5734/2007(37452-А03-15). Так что к вычету принять НДС можно.

Правда, и в этом обсуждении клерки умудрились поругаться. Осеннее обострение :(

Увы, все по закону

Ситуация: «по УСН за 1й кв, полугодие и 9 месяцев получился налог к уплате (авансы по усн) но по итогам года там убыток и налог к уменьшению больше всех этих авансов, соответственно, 1% с дохода (УСН Доход Расход). Налоговики насчитывают пеньки на авансы (авансы не платили). Правомерно это?»

Если коротко, то вывод простой: налоговики тут правы. Если за квартал, полугодие, 9 месяцев была сумма налога к уплате, ее нужно было вносить. Возникшая переплата учитывается в счет будущих платежей следующего года.