Отказы кандидатам: когда нельзя, а когда можно

Эксперты отмечают, что судебная практика дел, связанных с отказом в трудоустройстве, ужесточается: в кризисное время многие остаются без работы, поэтому государство пытается поддержать граждан и сохранить их рабочие места. Так, в последнем обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора, 8 дел из 30 посвящено отказам кандидатам.

Татьяна Нечаева, старший юрист hh.ru, предлагает освежить в памяти основные положения из закона: когда соискателю можно отказать, а когда отказ будет неправомерным.

Когда отказывать можно и даже нужно

Согласно ст. 64 ТК «Гарантии при заключении трудового договора», отказ должен быть обоснован и связан с деловыми качествами. Под ними закон подразумевает следующее:

«Способность физического лица выполнять определённую трудовую функцию с учётом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (наличие определённой профессии, специальности, квалификации), личностных качеств (состояние здоровья, наличие определённого уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли)», – Пленум Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».

Претендентам на позицию, которые не обладают необходимыми для выполнения обязанностей деловыми качествами, можно смело отказывать. Это подтверждает и судебная практика (обзор судебной практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора, утв. Президиумом Верховного Суда 27.04.2022).

Соискатель обратился в суд, так как посчитал, что отказ в рассмотрении его на позицию «Руководитель торгового сектора» был необоснованным. После проверки судом было установлено, что образование и предыдущий опыт работы специалиста не соответствуют должностной инструкции позиции «Руководитель торгового сектора».

Суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции и судебная коллегия по гражданским делам безоговорочно согласились, что профессионально-квалификационные характеристики соискателя не отвечают потребностям организации, и истец проиграл дело.

Кроме того, соискателю можно отказать, если он не подходит под иные требования, продиктованные спецификой работы.

Допустим, нужен переводчик, а человек не владеет иностранным языком. При этом каждое условие должно быть действительно обязательным для исполнения трудовых функций: нельзя просить от маркетолога навык вождения грузовика.

Помимо деловых качеств закон допускает, что работодатель может отказать соискателю в силу предписаний федерального закона. Например:

Дополнительных требований, предусмотренных законом, достаточно много.

При всём прочем нужно помнить, что трудоустройство сотрудника – это право организации, а не обязанность. Трудовое законодательство не содержит норм, обязывающих заполнять вакантные места сразу по мере их возникновения.

Так, компания может отказать соискателю и под иным причинам:

Найден более подходящий кандидат.

Невозможность ознакомиться с резюме специалиста. Случай из практики: человек откликнулся на вакансию, но не отправил HR-менеджеру подробное резюме и характеристики, которые запросил работодатель. Претендент решил, что это незаконно. Суд поддержал компанию, поскольку у неё не было возможности оценить деловые качества претендента.

Позиция закрылась. Бывает и так, что надобность в специалисте пропадает или предприятие резко сокращает бюджет на наём.

На должность был переведён внутренний сотрудник. В крупных организациях нередко затруднена коммуникация, поэтому информация о внутренних ресурсах компании не всегда доходит до HR-отдела своевременно.

Когда отказ соискателю недопустим

Иногда складывается ситуация, когда человек подходит на вакантную позицию, но по субъективным причинам работодатель не хочет нанимать этого специалиста. Вместе с тем один неосторожный ответ может привести компанию в суд.

Рассмотрим подробно мотивы, по которым отказывать соискателям в трудоустройстве запрещено законом:

Трудовая дискриминация

Отказ может рассматриваться как дискриминация в трудовых отношениях, если он не связан с деловыми качествами соискателя: из-за пола, возраста, внешности, места жительства, семейного положения, личных и религиозных убеждений претендента и так далее.

В этот список входит и ограничение кандидатов по имущественному признаку. Работодатели не всегда знают о нём – не трудоустраивают водителя, если у него нет личного автомобиля, или ремонтника без своих инструментов. По закону работодатель обязан обеспечить сотрудника всем, что ему нужно для выполнения рабочих задач.

Между тем существуют исключения – можно предъявить требования, которые попадают в перечень дискриминирующих, но только если они необходимы для выполнения трудовой функции. Так, моделей и актёров могут оценивать по внешности, возрасту и полу, так как на роль нужен человек с определёнными параметрами.

Кандидат входит в защищённую законом категорию работников

Существует отдельная категория лиц, которым отказывать запрещено согласно трудовому законодательству:

Работникам, приглашённым в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы (ст. 64 ТК).

Людям с инвалидностью, направленным на трудоустройство в счёт квоты рабочих мест (ст. 16 ТК, ст. 13 закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»). Причём работодатель обязан обеспечить подходящие условия труда с учётом индивидуальной программы реабилитации работника с инвалидностью.

Женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей (ст. 64 ТК). Доказать это довольно сложно, но есть реальные судебные разбирательства.

Перечисленные случаи отказа соискателям, защищённым ТК, встречаются чаще всего. Вместе с тем список работников, которым отказывать нельзя, гораздо шире (ст. 16 ТК).

Кандидат работает по совместительству в другой компании

Многие работодатели против того, чтобы сотрудник совмещал занятость в компании с другими подработками по разным причинам: из-за риска утечки данных, страха, что сотрудник будет неэффективен и прочего.

Тем временем, совмещать несколько работ по закону можно, поэтому отказ в приёме на вакантную должность на таком основании будет неправомерным.

Например, девушка была трудоустроена в одной организации, а в другой работала на должности главного бухгалтера по совместительству. В связи с увольнением с основного места работы сотрудница попросила работодателя, у которого работала по совместительству, заключить с ней трудовой договор.

Но директор учреждения уволил её и принял на должность другого сотрудника. В результате работодателя обвинили в дискриминации при трудоустройстве и в нарушении конституционного права на труд.

Кандидат не прошёл проверку службы безопасности

Зачастую компании не нанимают специалиста, потому что он не прошёл проверку службы безопасности. Поскольку вывод службы безопасности о потенциальной надёжности кандидата не относится к деловым качествам работника, отказывать по такому основанию нельзя.

Но и тут есть исключение: если выясняется, что человек купил диплом в переходе, то отказать на этом основании компания имеет все основания.

Кандидат пришёл на собеседование второй раз

Если соискатель когда-то не прошёл собеседование, но обратился в компанию повторно, то его оценка на основании предыдущего общения неправомерна. Как пример, работодатель не стал рассматривать кандидата, сославшись на результаты предыдущего интервью.

Такое решение посчиталось судом необоснованным, ввиду того что между первым и вторым обращением претендент мог пройти обучение и улучшить деловые качества, а организация не провела оценку и нарушила процедуру.

Все примеры судебной практики взяты из обзора судебной практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора, утв. Президиумом Верховного Суда 27.04.2022.

Нужно ли обосновывать отказ на работном сайте

Кандидаты могут не видеть разницы между откликом на работном сайте и отказе в трудоустройстве. Однако размещение объявления и получение резюме на сервисе ни к чему не обязывает работодателя. Это прописано в оферте, которую подписывают как компания, так и соискатель.

«Соискатель утверждал, что неоднократно откликался на вакансии компании на сайте hh.ru, но никаких ответов не получал. Такое безразличие соискатель посчитал незаконным. Судьи же считают, что правовые последствия могут возникнуть только после обращения кандидата с заявлением о заключении с ним трудового договора, а направление резюме через сайт поиска вакансий в качестве такого обращения рассматриваться не может».

Таким образом, объяснять каждому откликнувшемуся на сервисе по поиску работы, почему он не подходит организации, не нужно. Достаточно отправить общее уведомление. Если вы всё-таки решили аргументировать решение, убедитесь, что формулировки не идут вразрез с законодательством.

Чем работодателю грозит необоснованный отказ

Соискатель имеет право направить в компанию письменный запрос с подписью, чтобы узнать причину отказа. По закону у работодателя есть 7 рабочих дней, чтобы отправить ответное письмо с разъяснениями, причём сделать это нужно также письменно.

Важно! Просьбы соискателя обосновать отказ посредством электронного письма, мессенджераилиработного сайта не имеют юридической силы.

Форма ответа – свободная, но текст обязательно должен содержать причины отказа. Проследите, получил ли соискатель письмо в установленный срок, для этого направьте его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Обратите внимание! Если не отправить письмо, соискатель будет вправе обратиться в суд, а отказ в приёме на работу может быть признан необоснованным. Помимо требований о признании отказа незаконным и об обязании заключить трудовой договор, в исковое заявление может быть включено требование о возмещении причинённого работодателем материального ущерба и компенсации морального вреда. Такое право соискателя предусмотрено ч. 4 ст. 3 ТК.

Если ответ не устроит кандидата, он может обратиться в суд в течение трёх месяцев после получения письма.

Ответственность за необоснованный отказ

За необоснованный отказ работодателю грозят два вида ответственности – административная или уголовная:

Размер компенсации морального вреда вычисляется судом в зависимости от обстоятельств каждого дела «с учётом объёма и характера причинённых работнику нравственных или физических страданий, степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливости».

При этом суды практически всегда отклоняют просьбу соискателей в заключении трудового договора, потому что обжаловать необоснованный отказ можно, но не незаключение трудового договора.

Как правильно отказать соискателю

Резюмируя всё вышесказанное, составлять вакансии и отказывать нужно с умом. Если вы понимаете, что кандидат вам не подходит, советуем следующее:

Отправляйте ответ в письменном виде . Соискатель сможет внимательно ознакомиться с причиной отказа, справиться с эмоциями и задать уточняющие вопросы.

. Соискатель сможет внимательно ознакомиться с причиной отказа, справиться с эмоциями и задать уточняющие вопросы. Подготовьте нейтральный шаблон ответа заранее, который можно отправлять при массовых отказах или править при надобности.

Елена Лондарь, HR-эксперт, консультант Премии HR-бренд и Рейтинга работодателей России hh.ru, предлагает следующий текст.