Карточка дня. Что бухгалтеру надо успеть до конца рабочего дня

Итак, что сдать: декларацию по налогу на прибыль за сентябрь или за 9 месяцев 2022 года.
Что заплатить:
- Аванс по налогу на прибыль (1-й платеж) за 4 квартал 2022 г.
- Платеж по налогу за 9 месяцев 2022 года – для тех, кто платит ежеквартально.
- Платеж по налогу за сентябрь 2022 г. – для тех, кто платит ежемесячно.
Если не платить:
- Штраф 5 % от суммы налога, минимум 1000 рублей, максимум 30% за каждый месяц просрочки (даже неполный).
- Пени – 1/300 ставки рефинансирования.
- Блокировка счета на сумму долга.