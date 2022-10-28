Налог на прибыль

Карточка дня. Что бухгалтеру надо успеть до конца рабочего дня

Герой дня сегодня — налог на прибыль.

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Карточка дня. Что бухгалтеру надо успеть до конца рабочего дня

Итак, что сдать: декларацию по налогу на прибыль за сентябрь или за 9 месяцев 2022 года.

Что заплатить:

  • Аванс по налогу на прибыль (1-й платеж) за 4 квартал 2022 г.
  • Платеж по налогу за 9 месяцев 2022 года – для тех, кто платит ежеквартально.
  • Платеж по налогу за сентябрь 2022 г. – для тех, кто платит ежемесячно.

Если не платить:

  1. Штраф 5 % от суммы налога, минимум 1000 рублей, максимум 30% за каждый месяц просрочки (даже неполный).
  2. Пени – 1/300 ставки рефинансирования.
  3. Блокировка счета на сумму долга.
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