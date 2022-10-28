«Ночной бухгалтер». Синхронизируйте счета-фактуры с контрагентом. Иначе налоговики найдут у вас разрыв по НДС

Несинхронное плавание

Налоговики нашли новый способ сделать вас «дойной коровой» (зачеркнуто) виноватым в разрывах. Волшебная программа АСК НДС-2 заставляет их считать, что авансовый счет-фактура в книге покупок поставщика должен иметь своё «зеркало» в книге продаж покупателя.

Проще говоря, вас заподозрят в разрыве по НДС, если вы уже отражаете вычет по авансовому счету-фактуре после отгрузки, а ваш покупатель не восстановил НДС по авансу.

Причем НК такие выводы не делает, их делает программа 🤷

Цифровизация для бухгалтера

Инновация в «1С:Бухгалтерии»: теперь с помощью программы можно отправить документы для регистрации организации или ИП.

Госуслуги усовершенствовали запись к врачу онлайн. Но по-прежнему есть, с чем работать – например, с грамматическими ошибками. Наш главред проверила лично.

Ситуация дня

ИП закрылся, а потом получил от контрагента деньги и снял их со счета. Бухгалтер просит совета: что делать-то?

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Факт дня

В России закончилась частичная мобилизация. Об этом заявил Путину Шойгу.

Расскажите, как у вас?

Замглавреда «Клерка» попала в автошколу и теперь изучает, как вообще у них там бухгалтерия устроена? Со всякими рассрочками, например, с клиентской базой и все такое. Есть коллеги, которые работают с таким?

Ваша тянется к знаниям редакция