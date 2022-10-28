Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Синхронизируйте счета-фактуры с контрагентом. Иначе налоговики найдут у вас разрыв по НДС

ФНС считает несинхронные с поставщиком счета-фактуры доказательством разрывов по НДС. Зачли аванс после отгрузки товара, а покупатель НДС не восстановил? Добро пожаловать на ковер!

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«Ночной бухгалтер». Синхронизируйте счета-фактуры с контрагентом. Иначе налоговики найдут у вас разрыв по НДС
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Несинхронное плавание

Налоговики нашли новый способ сделать вас «дойной коровой» (зачеркнуто) виноватым в разрывах. Волшебная программа АСК НДС-2 заставляет их считать, что авансовый счет-фактура в книге покупок поставщика должен иметь своё «зеркало» в книге продаж покупателя.

Проще говоря, вас заподозрят в разрыве по НДС, если вы уже отражаете вычет по авансовому счету-фактуре после отгрузки, а ваш покупатель не восстановил НДС по авансу.

Причем НК такие выводы не делает, их делает программа 🤷

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Инновация в «1С:Бухгалтерии»: теперь с помощью программы можно отправить документы для регистрации организации или ИП.

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Расскажите, как у вас?

Замглавреда «Клерка» попала в автошколу и теперь изучает, как вообще у них там бухгалтерия устроена? Со всякими рассрочками, например, с клиентской базой и все такое. Есть коллеги, которые работают с таким?

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