⏩⏪Зачет аванса после отгрузки налоговики считают разрывом по НДС

Ситуацию обсуждают в «Красном уголке бухгалтера».

Поставщик получил предоплату в 1 квартале, выставил счет-фактуру на аванс, заплатил НДС. Во 2 квартале отгрузил товар, выставил счет-фактуру на отгрузку, внес ее в книгу продаж. Одновременно в книгу покупок пошел авансовый счет-фактура.

Казалось бы, все законно, и никаких вопросов у налоговиков быть не должно. Но не тут-то было.

По мнению ФНС, авансовый счет-фактура в книге покупок поставщика должен иметь свой зеркальный аналог в книге продаж покупателя.

В этой истории покупатель отразил покупку только в 3 квартале. И тогда же восстановил НДС с аванса, по которому у него был вычет в 1 квартале.

То есть, у поставщика НДС с аванса взят на вычет во 2 квартале, а у покупателя восстановление НДС с аванса идет в 3 квартале.

ИФНС обнаружила разрыв и требует пояснений.

Коллеги советуют выслать им копии отгрузочных документов, которые датированы 2 кварталом, и отмечают, что покупатель не прав. Хочет он того или нет, но восстанавливать НДС надо датой отгрузки. Перенести можно вычет по НДС, а не восстановление.

Кстати, фискалы настаивают, что когда продавец отгрузил товар – это сигнал для восстановления НДС с аванса у покупателя (письмо Минфина от 31.08.2022 № 03-07-11/84811).

Ранее мы уже рассказывали, что налоговики требуют от поставщика убрать из книги покупок его собственный счет-фактуру на аванс.