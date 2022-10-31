«Ночной бухгалтер». Бухгалтеров к концу года решили завалить новой отчетностью

Что за страшилки

Никаких страшилок, все только по существу:

Большинство изменений связаны с грядущим единым налоговым платежом, проевшим бухгалтерам весь мозг. Он еще не заработал, а его уже не особо любят.

Год заканчивается, а вы все еще не разобрались с нюансами ФСБУ? Ловите вебинар, чтобы не налететь на штрафы Пять новых ФСБУ обязательно применяются всеми компаниями с 2022 года, но по ним еще остается много вопросов. Между тем, при неверном применении федеральных стандартов ФНС назначает штрафы за грубое нарушение правил ведения учета и искажение бухгалтерской информации. 1 ноября с экспертом разберем нюансы ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018 и, наконец, ФСБУ 27/2021. Записаться

А есть че-нить хорошее

На удивление да! Во-первых, поднимутся лимиты доходов по УСН. Во-вторых, Минцифры продолжают заботиться о бизнесе и выпускают регламент по аккредитации IT-компаний, чтобы вы минимально во всем путались.

А еще в России отменяют налоги! Правда, не все, а только транспортный, и пока не во всех регионах. Но вы уже чувствуете, как в воздухе посвежело, да?

Исследование дня

Наша редакция начала копаться в важной и серьезной теме – будущей отмене спецрежимов для ювелиров. Пока получается грустно и сложно, но уже можете читать и делиться мнениями.

Практичное

Блогеры «Клерка» порой пишут настолько полезные рекомендации, что мы диву даемся. Вот вам парочка:

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Ваша быстрая как молния редакция