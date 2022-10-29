⚡ Надо срочно сдавать СЗВ-ТД за мобилизованных. Утвердили новые коды

Опубликованы поправки в постановление правления ПФР от 25.12.2019 № 730п. Документ утвержден ПФР 13.10.2022 и зарегистрирован в Минюсте 28.10.2022.

Эти новые коды надо будет ставить в случае приостановки и возобновления трудового договора мобилизованных по статье 351.7 ТК РФ.

Срок сдачи – следующий рабочий день.

Кстати, частичная мобилизация завершилась и допнабор не планируется. Так сказал министр обороны Шойгу.

ПФР разъяснял, что штрафа за несвоевременную сдачу СЗВ-ТД по мобилизованным не будет, пока не вышел документ с новыми кодами.

После принятия поправок надо сдать отчет в кратчайшие сроки. В какие точно, ПФР не уточнил.

Обсуждая долгожданные поправки в СЗВ-ТД, бухгалтеры на нашем форуме отмечают, что после утверждения кодов надо ждать, когда это нововведение внедрят операторы ЭДО и 1С. Только после этого можно будет сдавать отчет.