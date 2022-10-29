Отчетность в ПФР

⚡ Надо срочно сдавать СЗВ-ТД за мобилизованных. Утвердили новые коды

В форме СЗВ-ТД появились коды «Приостановление» и «Возобновление».

Версия для печати

Опубликованы поправки в постановление правления ПФР от 25.12.2019 № 730п. Документ утвержден ПФР 13.10.2022 и зарегистрирован в Минюсте 28.10.2022.

Эти новые коды надо будет ставить в случае приостановки и возобновления трудового договора мобилизованных по статье 351.7 ТК РФ.

Срок сдачи – следующий рабочий день.

Кстати, частичная мобилизация завершилась и допнабор не планируется. Так сказал министр обороны Шойгу.

ПФР разъяснял, что штрафа за несвоевременную сдачу СЗВ-ТД по мобилизованным не будет, пока не вышел документ с новыми кодами.

После принятия поправок надо сдать отчет в кратчайшие сроки. В какие точно, ПФР не уточнил.

Обсуждая долгожданные поправки в СЗВ-ТД, бухгалтеры на нашем форуме отмечают, что после утверждения кодов надо ждать, когда это нововведение внедрят операторы ЭДО и 1С. Только после этого можно будет сдавать отчет.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Мини-курсы каждый день
• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Расчеты с работниками

Новый работник принес две трудовые книжки. Куда вносить запись и как считать стаж для больничного

По трудовому законодательству у работника не может быть две трудовые книжки. Отметки о трудовом стаже должны быть в одном документе. Но штрафов или других санкции для людей, которые имеют больше одной трудовой книжки, не существует.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Инвестиции

Еще один ЗПИФ на недвижимость, теперь от Самолета. На словах — Лев Толстой, как на деле будет?

Сейчас на рынке ЗПИФов на недвижимость негусто. А идеального ЗПИФа я до сих пор так и не нашел (плохо искал или его пока еще нет? Не знаю). Где-то доходность печальнее грустного, где-то рост стоимости активов годами отрицательный с учетом инфляции, а часто — и то, и другое. Штош, теперь Самолет создает свой ЗПИФ. Пристегните ремни, мы взлетаем;)

Еще один ЗПИФ на недвижимость, теперь от Самолета. На словах — Лев Толстой, как на деле будет?
Налоговая отчетность

ФНС утвердила новые формы расчета по страховым взносам, персонифицированных сведений и порядки их заполнения

На официальном интернет-портале правовой информации 27.10.2022 опубликован приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11-878@. Приказом утверждены формы, порядки их заполнения, а также форматы представления расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о физических лицах в электронной форме.

ФНС утвердила новые формы расчета по страховым взносам, персонифицированных сведений и порядки их заполнения
Читать еще