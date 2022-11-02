Как работать по совместительству, не нарушая закон

О том, как правильно трудоустроиться по совместительству, рассказывают эксперты Профсоюза работников торговли и услуг.

Что говорит Трудовой кодекс

Работе по совместительству посвящена отдельная 44-я глава Трудового кодекса России. Согласно 282-й статье, совместительством признается выполнение работником регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время.

Важным условием является наличие трудового договора, в котором должно быть обязательно указано, что работа выполняется по совместительству.

При этом ограничений на количество работодателей закон не предусматривает – можно работать в нескольких компаниях сразу, и это будет законно.

Единственное ограничение – возраст и условия труда. Для граждан до 18 лет работа по совместительству не допускается. Также запрещено совмещать работу на вредных или опасных производствах с трудом в таких же условиях.

Кроме того, отдельные ведомства (Минобр, Минздрав и др.) сами могут устанавливать особенности регулирования труда по совместительству для отдельных категорий работников. Но любые изменения в этой сфере регулирует трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям, в которую входят представители профсоюзов, работодателей и органов власти.

Оформление

Если при устройстве на основную работу в отдел кадров нужно обязательно сдать трудовую книжку, то на рабочем месте по совместительству этого не требуется. Однако, диплом об образовании или водительские права второй работодатель потребовать может.

Если работа вредная, то, чтобы не нарушить закон, кадровики могут потребовать справку с основного места работы о том, что деятельность там не является вредной и опасной. Это необходимо для того, чтобы вредное воздействие на организм не превышало восьмичасовой рабочий день.

Впрочем, если речь идет о временной замене заболевшего сотрудника, такую работу можно оформить как совмещение профессий. В этом случае рабочий день не увеличится, а значит уровень вредного воздействия будет в пределах нормы.

Рабочее время

При работе по совместительству, согласно статье 284 ТК РФ, продолжительность рабочего времени не должна превышать четырех часов.

Исключение делается лишь в том случае, если на основном месте труда он освобожден от обязанностей или приостановил деятельность. Это может произойти, например, из-за задержки выплаты зарплаты.

При этом и зарплата не может превышать половину должностного оклада – пропорционально отработанному времени. Обойти это ограничение можно с помощью коллективного договора, в котором могут быть предусмотрены дополнительные выплаты или надбавки, нивелирующие разницу.

Отпуск по совместительству

Отдыхать совместители должны в то же время, в которое предусмотрен отпуск на основном месте работы. Об этом говорит статья 286 ТК РФ.

При этом, если совместитель еще не отработал шесть месяцев, положенных по закону для того, чтобы взять отпуск, от он ему предоставляется авансом.

Если же на основном месте работы предусмотрен дополнительный отпуск, то на работе по совместительству на разницу дней должны предоставить неоплачиваемый отпуск.

Гарантии и компенсации

Статья 287 ТК РФ указывает, что на совместителей в полной мере распространяются все положенные по закону или локальным нормативным актам гарантии и компенсации.

Это может быть оплата больничного, деньги за проезд к месту работы (например, в командировку), оплата декретного отпуска, средств связи, выдача форменной одежды и т.д.

Исключение сделано только для гарантий и компенсаций на время получения образования для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему районов – эти выплаты положены только по основному месту работы.

Как уволиться

Увольнение с работы по совместительству происходит точно также, как и с основного места работы. Для этого нужно написать заявления в отделе кадров с просьбой уволить с определенного числа по собственному желанию или по взаимному соглашению сторон.

С момента окончания трудового договора совместитель может взять отпуск или больничный и отсутствовать на рабочем месте, однако может и отработать две недели после подачи заявления.

Однако у работодателя больше возможностей избавиться от нерадивого совместителя. Помимо традиционных способов через дисциплинарные взыскания (выговор, замечание) или в связи с несоответствием с занимаемой должности (это происходит после переаттестации всего коллектива), в законе предусмотрено увольнение совместителя в связи с выходом на эту должность сотрудника, для которого место работы является основным.

В этом случае уже работодатель должен уведомить работника за 14 дней до увольнения, причем в письменном виде. При этом для срочных трудовых договоров, составленных с указанием срока окончания действия или условия его прекращения (например, выход сотрудника из декретного отпуска) это не требуется – договор расторгается в связи с наступлением указанных условий или окончанием срока действия.